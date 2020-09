Orchestr PKF zahraje na Tchaj-wanu, Čína ruší nákup klavírů Petrof za pět milionů

Na Tchaj-wanu v říjnu 2021 vystoupí český orchestr PKF - Prague Philharmonia. Jeho ředitelka Kateřina Kalistová to domluvila tento týden při návštěvě ostrovní země, kde doprovází českého předsedu Senátu Miloše Vystrčila z ODS.

PKF zahájí asijské koncertní turné příští rok v Japonsku, poté se představí v Jižní Koreji a na Tchaj-wanu, konkrétně v metropoli Tchaj-pej a dvou dalších městech. "Zazní mimo jiné předehra k Prodané nevěstě nebo Dvořákova Novosvětská. Pomoc přislíbili i kolegové z Tchajpejského symfonického orchestru," uvedl na Twitteru orchestr.

Ten měl loni na podzim vystoupit v Číně. Koncerty ale byly zrušeny poté, co pražský primátor Zdeněk Hřib za pirátskou stranu pronesl několik kritických výroků na adresu Pekingu ve snaze revidovat politickou doložku vzájemné smlouvy o spolupráci obou měst. Čínské úřady na to zareagovaly zrušením koncertů a vystoupení souborů, které měly ve svém názvu slovo "pražský".

Domluveno🤝PKF vystoupí v říjnu 2021 na Tchaj-wanu. Postupně se představí v Kao-siungu, Tchaj-čungu a Tchaj-peji. Zazní mimo jiné předehra k Prodané nevěstě nebo Dvořákova Novosvětská. Pomoc přislíbili i kolegové z Tchajpejského symfonického orchestru. pic.twitter.com/2SCIh1egrW — PKF (@PKF_PraguePhil) September 2, 2020

Čína tehdy chtěla povolit turné PKF jen pod podmínkou, že orchestr zkritizuje vedení Prahy. To filharmonici odmítli. Primátor Hřib následně slíbil, že se česká metropole pokusí souborům zajistit jiná vystoupení, konkrétně třeba právě na Tchaj-wanu.

O možnosti koncertovat na Tchaj-wanu začal jednat ještě bývalý ředitel souboru Radim Otépka, když navštívil tchajwanské zastoupení v Praze. Otépku ve funkci letos v únoru nahradila Kateřina Kalistová, která předtím roky působila jako náměstkyně ministra kultury. Smlouvu na turné PKF po Tchaj-wanu ředitelka teprve podepíše.

Primátor Hřib v pátek také uvedl, že do Tchaj-peje z Prahy dorazí výstava děl Alfonse Muchy.

Mám radost - takto má vypadat skutečná partnerská spolupráce mezi dvěma městy. Tchaj-pej daruje Praze 100 tisíc roušek. Z Prahy naopak dorazí do Tchaj-peje výstava obrazů Alfonse Muchy a zahraje tady také Pražská filharmonie. pic.twitter.com/a2A0Of5G54 — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) September 4, 2020

Zřejmě v souvislosti s návštěvou předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS), jejíž je Hřib součástí, naopak Čína zrušila pětimilionovou zakázku na dodávku hudebních nástrojů od předního českého výrobce pianin a klavírů Petrof Hradec Králové. Oznámila to prezidentka a majitelka firmy Zuzana Ceralová Petrofová.

Podle ní čínský obchodní partner z Pekingu s odkazem na Vystrčilovu návštěvu oznámil, že zatím neodebere již dohodnutou zásilku v hodnotě 200 tisíc eur, což je v přepočtu 5,3 milionu korun.

"Odběratel pro Peking a okolí nám napsal, že se v Číně mluví o tom, že čínská vláda chce dát sankce na Českou republiku a její zboží a že on nemá na to, aby platil pokuty. Poprosil nás o pozastavení dodávky," popisuje Ceralová Petrofová. Expedici nástrojů již měl Petrof připravenou. Vysvětlení vztahů mezi Českem a Čínou po výrobci klavírů žádal největší obchodní partner Petrofu v Číně z města Ning-po.

Podle prezidentky Petrofu teď dealeři vyčkávají, jak situace dopadne, česko-čínské vztahy jsou pro ně nepřehledné a politická gesta nechápou. "Nevědí, zda jsme jejich přátelé, či nepřátelé. Mrzí mě, že naše diplomacie se neumí sjednotit a my to poté odnášíme. Je to pro nás nepříjemné," říká Zuzana Ceralová Petrofová.

Pro její firmu je čínský trh s podílem kolem 35 procent klíčovým odbytištěm. Petrof přímo vyrábí piana v Číně také pod jinými značkami, vloni to bylo téměř 6000 nástrojů. To vše by zhoršení vztahů mezi Českem a Čínou mohlo ohrozit.

Petrof nyní ani neví, zda se na konci října opět zúčastní nejvýznamnějšího mezinárodního veletrhu hudebních nástrojů v Šanghaji. "Vůbec nevíme, zda tam budeme vystavovat, zda dostaneme víza," dodává Ceralová Petrofová.

Letošní hospodaření její firmy poznamenala pandemie koronaviru. Původní plán prodat nástroje za zhruba 290 milionů korun se nenaplní. V květnu podnik odhadoval pokles proti plánu o 40 až 50 procent, nyní očekává snížení asi o pětinu na úroveň 230 milionů korun. Pokles umenšily dobré prodeje v Česku, Evropě a Rusku. V červenci se začala zotavovat i poptávka v Číně.

Loni Petrof, jehož historie sahá do roku 1864, zažil dobrý rok. Společnost meziročně zvedla tržby o devět procent na 310 milionů korun, což byl nejlepší výsledek za posledních 11 let. Čistý zisk činil 11 milionů korun.

Návštěvu předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu tvrdě kritizovala Čína, která ostrovní zemi považuje za svou odštěpeneckou provincii. Čínský ministr zahraničí Wang I vzkázal, že český druhý nejvyšší ústavní činitel "zaplatí vysokou cenu" za porušení principu jedné Číny. Vystrčil odmítl, že by porušil dohody mezi Českem a Čínou.

O tom, že návštěva Tchaj-wanu ublíží obchodním vztahům mezi českými a čínskými firmami, se zmiňoval již dopis, který zřejmě čínská ambasáda předala Pražskému hradu a adresovala jej Vystrčilově předchůdci Jaroslavu Kuberovi, také z ODS.

Kancelář prezidenta hrozby podpořila vlastním přípisem a dopis předala Kuberovi v polovině ledna na novoročním obědě. Krátce nato předseda Senátu Kubera zemřel, ve funkci ho nahradil Vystrčil. Mezi firmy, které mohou na zlepšení vztahů mezi Českem a Tchaj-wanem doplatit, autoři dopisu zařadili Škodu Auto, Home Credit Group nebo právě výrobce klavírů Petrof.