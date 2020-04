Metropolitní opera dnes vysílá virtuální koncert, z domovů se zapojí 40 hvězd

Newyorská Metropolitní opera v sobotu nabídne virtuální koncert, do nějž se na dálku živě připojí čtyři desítky hvězd včetně Anny Nětrebkové, Jonase Kaufmanna, Renée Flemingové či Eliny Garančové.

Pěvci a pěvkyně budou árie zpívat ze svých domovů. Do galapředstavení, které moderuje ředitel Met Peter Gelb, se zapojí přes Skype. Koncert začne ve 13 hodin newyorského času, to znamená v 19 hodin středoevropského letního času, a trvat má asi čtyři hodiny. Orchestr povede z Montréalu na dálku dirigující Yannick Nézet-Séguin.

Stream bude možné sledovat zdarma na stránkách Metropolitní opery. Zájemci mohou přispět finančním darem, který v době koronavirové pandemie pomůže udržet scénu v chodu. "Chceme Met za každou cenu udržet v povědomí širší veřejnosti," vysvětluje ředitel Gelb.

Galapředstavení představuje zejména obrovské logistické cvičení, protože ze svých obývacích pokojů se do něj postupně v reálném čase zapojí umělci z 15 zemí. Například tenorista Joseph Calleja bude zpívat na domovské Maltě, jeho kolega Jonas Kaufmann v Mnichově, barytonista Peter Mattei ve Stockholmu, sopranistka Anna Nětrebková a její manžel Jusif Ejvazov ve Vídni, Elina Garančová v Rize a ze švýcarského Lugana se připojí dirigent Marco Armiliato.

Na programu jsou díla od Verdiho, Mozarta nebo Donizettiho. Někteří budou zpívat, jiní se doprovodí na klavír, jednu ze zpěvaček podpoří soused s akordeonem. Spontánní akci mohou narušit nenadálé události či špatné spojení.

"Met je známá svými živými přenosy v kinech. Tohle bude operace sice s velkou uměleckou hodnotu, ale ne tak technologicky vyspělá. Chceme operou povzbudit své příznivce, ale i naše zpěváky, kterým kontakt s publikem chybí," říká ředitel opery Peter Gelb.

Newyorská Met v reakci na šíření pandemie po 12. březnu přestala hrát a později zrušila zbytek sezony. Podle deníku New York Times to znamená ztrátu 60 milionů dolarů, v přepočtu 1,5 miliard korun, a ohrožení celého sektoru umělců na volné noze, kteří jsou momentálně bez práce a netuší, kdy se k ní budou moci vrátit. Ztráta operního domu se vyšplhá na 60 milionů dolarů přesto, že počet předplatitelů internetové videotéky Met Opera On Demand v posledních pěti týdnech vzrostl na celosvětových 30 tisíc, dodávají New York Times.