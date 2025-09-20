Kanada kvůli glorifikaci teroristů zakázala raperské skupině Kneecap vstup do země

"Členové skupiny byli shledáni nezpůsobilými ke vstupu do země kvůli činům a prohlášením, které porušují kanadské zákony," uvedl na síti X parlamentní tajemník pro boj proti kriminalitě Vince Gasparro. Kneecap podle něj zesiluje politické násilí a veřejně projevuje podporu teroristickým organizacím, včetně libanonského militantního hnutí Hizballáh nebo palestinského teroristického hnutí Hamás ovládajícího Pásmo Gazy.
"Obhajoba politického násilí, glorifikace teroristických organizací a zobrazování symbolů nenávisti, které se přímo zaměřují na židovskou komunitu, nejsou chráněnými formami projevu a naše vláda je nebude tolerovat," dodal Gasparro.
Manažer hudební skupiny ani mezinárodní rezervační společnost na žádost Reuters o komentář zatím nereagovali, stejně jako kanadské ministerstvo pro imigraci.
Kneecap, která byla založena v severoirském Belfastu, je známá svými expresivními proiizraelskými a propalestinskými výroky. Kapela již dříve uvedla, že její členové nepodporují Hamás ani Hizballáh a že vždy odsuzovala všechny útoky na civilisty. Frontman skupiny vystupující jako Mo Chara v červnu na anglickém festivalu Glastonbury obvinil Izrael ze spáchání válečných zločinů, ten ale tato obvinění popírá.
Chara byl naopak o měsíc dříve v Británii obviněn z teroristického činu, protože loni v listopadu údajně na koncertě v Londýně vystavil vlajku na podporu Hizballáhu. On sám obvinění popírá a tvrdí, že vlajku na pódium někdo hodil. Hudební uskupení kvůli soudnímu procesu muselo v srpnu zrušit své 15denní říjnové turné po Spojených státech.
Raperské trio Kneecap vyvolalo kontroverze i v Česku, kde proti jeho účasti na festivalu Rock for People protestovala Federace židovských obcí. Skupina tam ale vystoupila a při svém koncertu podpořila Palestinu a kritizovala Izrael.