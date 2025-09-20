Kultura

Kanada kvůli glorifikaci teroristů zakázala raperské skupině Kneecap vstup do země

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Kanada zakázala irské kontroverzní rapové skupině Kneecap vstup do země a obvinila ji z podněcování nenávisti a násilí a z podpory teroristických skupin. S odvoláním na člena vlády to napsala agentura Reuters.
Členové hudební skupiny Kneecap
Členové hudební skupiny Kneecap | Foto: Reuters

"Členové skupiny byli shledáni nezpůsobilými ke vstupu do země kvůli činům a prohlášením, které porušují kanadské zákony," uvedl na síti X parlamentní tajemník pro boj proti kriminalitě Vince Gasparro. Kneecap podle něj zesiluje politické násilí a veřejně projevuje podporu teroristickým organizacím, včetně libanonského militantního hnutí Hizballáh nebo palestinského teroristického hnutí Hamás ovládajícího Pásmo Gazy.

"Obhajoba politického násilí, glorifikace teroristických organizací a zobrazování symbolů nenávisti, které se přímo zaměřují na židovskou komunitu, nejsou chráněnými formami projevu a naše vláda je nebude tolerovat," dodal Gasparro.

Manažer hudební skupiny ani mezinárodní rezervační společnost na žádost Reuters o komentář zatím nereagovali, stejně jako kanadské ministerstvo pro imigraci.

Kneecap, která byla založena v severoirském Belfastu, je známá svými expresivními proiizraelskými a propalestinskými výroky. Kapela již dříve uvedla, že její členové nepodporují Hamás ani Hizballáh a že vždy odsuzovala všechny útoky na civilisty. Frontman skupiny vystupující jako Mo Chara v červnu na anglickém festivalu Glastonbury obvinil Izrael ze spáchání válečných zločinů, ten ale tato obvinění popírá.

Související

Formace Kneecap na Rock for People podpořila Palestinu a kritizovala Izrael

Kneecap: C.E.A.R.T.A

Chara byl naopak o měsíc dříve v Británii obviněn z teroristického činu, protože loni v listopadu údajně na koncertě v Londýně vystavil vlajku na podporu Hizballáhu. On sám obvinění popírá a tvrdí, že vlajku na pódium někdo hodil. Hudební uskupení kvůli soudnímu procesu muselo v srpnu zrušit své 15denní říjnové turné po Spojených státech.

Raperské trio Kneecap vyvolalo kontroverze i v Česku, kde proti jeho účasti na festivalu Rock for People protestovala Federace židovských obcí. Skupina tam ale vystoupila a při svém koncertu podpořila Palestinu a kritizovala Izrael.

 
Mohlo by vás zajímat

Dělá si, co chce. Nonšalantní herec Bill Murray je cynik s nadhledem i vřelostí

Dělá si, co chce. Nonšalantní herec Bill Murray je cynik s nadhledem i vřelostí

KVÍZ: Homolkovi i Pulp Fiction. Dokážete spojit filmové postavy s jejich filmy?

KVÍZ: Homolkovi i Pulp Fiction. Dokážete spojit filmové postavy s jejich filmy?
Infografika

Zatímco se svět měnil, my byli stále tady. Nejstarší pražský hudební klub Újezd končí

Zatímco se svět měnil, my byli stále tady. Nejstarší pražský hudební klub Újezd končí

Hudbu Massive Attack si v Izraeli nepustí. Kapele vadí i válečné investice Spotify

Hudbu Massive Attack si v Izraeli nepustí. Kapele vadí i válečné investice Spotify
kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah hudba Kanada Kneecap zákaz Terorismus

Právě se děje

před 39 minutami
Starobní penze minimálně 9800. Tisíce důchodců s nízkým příjmem si od ledna polepší

Starobní penze minimálně 9800. Tisíce důchodců s nízkým příjmem si od ledna polepší

Starobní důchodci nebudou mít méně než 9800 korun, odpovídá to pětině průměrné mzdy.
Aktualizováno před 47 minutami
Sparta - Plzeň 0:0. Domácímu Vydrovi sebral šanci v poslední chvíli skluz Jemelky

ŽIVĚ
Sparta - Plzeň 0:0. Domácímu Vydrovi sebral šanci v poslední chvíli skluz Jemelky

Sledujte online přenos z utkání devátého kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Viktorií Plzeň.
před 48 minutami
Nic už nebrání návratu. USA zruší ochranný status pro Syřany, dotkne se to 6000 lidí

Nic už nebrání návratu. USA zruší ochranný status pro Syřany, dotkne se to 6000 lidí

"Situace v Sýrii už nebrání jejím občanům v návratu domů," uvedly úřady.
před 53 minutami
Jablonec i díky hodně spornému gólu vyhrál v Karviné a vede fotbalovou ligu

Jablonec i díky hodně spornému gólu vyhrál v Karviné a vede fotbalovou ligu

Hradec Králové zvítězil 2:1 ve Zlíně. Olomouc remizovala 0:0 s Teplicemi a Pardubice 1:1 se Slováckem.
před 1 hodinou
Akademička chtěla v USA diskutovat o genderu, rektor musel z vedení školy odstoupit

Akademička chtěla v USA diskutovat o genderu, rektor musel z vedení školy odstoupit

Jde o další krok ve snaze amerického prezidenta Donalda Trumpa získat kontrolu nad tamními vysokými školami.
před 1 hodinou
Rekord červených vlajek. Kvalifikace formule 1 musela být dokonce šestkrát přerušena

Rekord červených vlajek. Kvalifikace formule 1 musela být dokonce šestkrát přerušena

Kvalifikaci na Velkou cenu Ázerbájdžánu vyhrál úřadující mistr světa Max Verstappen z Red Bullu.
před 1 hodinou
Kanada kvůli glorifikaci teroristů zakázala raperské skupině Kneecap vstup do země

Kanada kvůli glorifikaci teroristů zakázala raperské skupině Kneecap vstup do země

Raperské trio vyvolalo kontroverze i v Česku, kde proti jeho účasti na festivalu Rock for People protestovala Federace židovských obcí.
Další zprávy