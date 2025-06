Formace Kneecap na Rock for People podpořila Palestinu a kritizovala Izrael

Severoirská rapová formace Kneecap první den festivalu Rock for People v prostorách Parku 360 v Hradci Králové podpořila Palestinu a kritizovala Izrael. S názory kontroverzního tria souzněla většina z několikatisícového publika, jehož část už před zahájením skandovala Free Palestine! (Svobodná Palestina).

Severoirské hip hopové trio Kneecap na festivalu Rock for People podpořilo Palestinu. | Foto: Heavenly Recordings

V obecenstvu se objevila i palestinská a irská vlajka, několik přítomných mělo na hlavách kukly a kolem krku arabské šátky. Energické vystoupení podpořené projekcí a doprovázené krátkými projevy členů kapely na téma války v Gaze nebo irského národního sebeurčení zakončilo opět skandování Free Palestine!, během kterého jeden z rapperů Kneecap měl na pódiu palestinskou vlajku.

Proti koncertu, který vrcholil před středeční půlnocí, protestovala Federace židovských obcí v ČR. Podle jejích zástupců kapela opakovaně vzbudila kontroverze otevřenou podporou extremistických a teroristických skupin a neskrývaným antisemitismem. Vedení festivalu před koncertem uvedlo, že Rock for People je apolitický a postavený na respektu ke svobodě projevu v rámci umělecké tvorby a každý účinkující nese odpovědnost za svůj projev v souladu se zákony.

Izrael ofenzivu v Pásmu Gazy zahájil poté, co ozbrojenci teroristické organizace Hamás a jejích spojenců vtrhli přes hranici do Izraele a zabili zhruba 1200 lidí, zejména civilistů, a dalších 251 jich unesli. Při dvou příměřích byla propuštěna velká část těchto rukojmích výměnou za palestinské vězně. Ozbrojenci v Pásmu Gazy stále zadržují více než 50 rukojmích, předpokládá se ovšem, že naživu jich je méně než polovina. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze od začátku války zahynulo 55 104 Palestinců a dalších 127 394 jich bylo zraněno. Více než polovinu mrtvých podle něj tvoří ženy a děti. Předpokládá se, že mnoho dalších lidí zůstává pod troskami domů nebo v oblastech, kam se zdravotníci nedostanou.

Festival Rock for People je beznadějně vyprodaný. Hned první den se areál zaplnil tisíci návštěvníky, mnoho z nich dorazilo z ciziny, například z nedalekého Polska. Podle pořadatelů jubilejní 30. ročník festivalu přivítá celkem 50 000 návštěvníků. Na deseti pódiích do 15. června vystoupí přes 1000 umělců.

Na Rock for People vystupují hudebníci z celého světa. Ve čtvrtek se mimo jiné představí americká metalová skupina Slipknot. Zahrají také Eagles of Death Metal, kalifornská skupina, která koncertovala v Paříži v hudebním klubu Bataclan 13. listopadu 2015 v okamžiku, kdy na jeho návštěvníky zaútočila skupina teroristů a zabila zde 89 lidí. Z tuzemských interpretů se ve čtvrtek objeví například tradiční účastník Rock for People, skupina Vypsaná fixa.

V pátek zahraje britská legendární kapela Sex Pistols, v sobotu nová sestava americké kapely Linkin Park a na nedělním koncertu přidaném u příležitosti výročí Rock for People vystoupí američtí rockeři Guns N' Roses. Rock for People nabídne i nehudební program. Lidé mají možnost navštívit debaty, stand-up comedy, projekce či taneční workshop.