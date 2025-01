Jako vylézt na Mount Everest. Jude Law bude ve filmu hrát Vladimira Putina

Jude Law ztvární ruského prezidenta Vladimira Putina ve filmu Mág z Kremlu, který připravuje francouzský režisér Olivier Assayas. Britský herec to oznámil v rozhovoru. Snímek vzniká podle stejnojmenného románu italsko-švýcarského spisovatele Giuliana da Empoliho, jejž v českém překladu Sáry Vybíralové vydalo nakladatelství Bourdon.

Law účast v projektu potvrdil webu Deadline.com. "Popravdě jsem na tom tedy ještě pracovat nezačal. Respektive začal, ale momentálně mi to připadá jako vylézt na Mount Everest. Jsem někde na úpatí a přemýšlím: Kristepane, na co jsem to kývl a jak tohle zvládnu? Tak se cítím často, když s něčím podobným souhlasím," řekl Law.

Román napsal Giuliano da Empoli, jedenapadesátiletý někdejší poradce italského expremiéra Mattea Renziho. Vyšel v roce 2022 a okamžitě se ho prodalo 320 tisíc výtisků, napsal francouzský web La Croix. Empoli za prvotinu získal Velkou cenu Francouzské akademie za román a byl nominován na Goncourtovu cenu.

Příběh se odehrává v 90. letech minulého století po rozpadu Sovětského svazu. Hlavní postavou je fiktivní umělec a televizní producent Vadim Baranov, který se stane poradcem nadějného pracovníka ruské bezpečnostní služby FSB a bývalé KGB Vladimira Putina, který má namířeno k tomu stát se prezidentem. Baranov vypráví o tajemstvích a mechanismech režimu, jejž pomohl vybudovat. Inspirací pro fiktivního Baranova byl skutečný Vladislav Surkov, který roky radil Putinovi mimo jiné v otázce Ukrajiny.

Časopis Variety.com už koncem loňského roku informoval, že Baranova ztvární americký herec Paul Dano. Vedle Lawa mají ve filmu účinkovat také oscarová herečka Alicia Vikander, známá z dramatu Dánská dívka, Zach Galifianakis nebo Tom Sturridge. Podle francouzské stanice BFMTV zatím není známo, kdy štáb začne natáčet.