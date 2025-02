Je to i příběh otce a manžela. Film nahlíží do soukromí Janka Ledeckého

Pohled do jinak přísně střeženého soukromí populárního zpěváka a skladatele Janka Ledeckého nabídne nový dokumentární film, který příští sobotu 8. února večer odvysílá Česká televize na stanici ČT1.

"Mám to štěstí, že dělám věci, které baví dostatečný počet lidí, aby mě to uživilo," říká Janek Ledecký. | Foto: Tomáš Martinek

Snímek režiséra Jindřicha Procházky se jmenuje Janek Ledecký - Všechno bude fajn. Hudebníka ukazuje jako všestranného umělce i otce, který neortodoxním pojetím výchovy předurčil úspěchy svých dětí - snowboardistky a alpské lyžařky Ester Ledecké stejně jako syna Jonáše, který je výtvarník, komiksový kreslíř a hudebník.

"Není to jen příběh Janka jako umělce a zpěváka, ale i příběh otce a manžela, a tím i celé rodiny. Jeden bez druhého by totiž nikdy nedokázali dosáhnout toho, čeho dosáhli," míní Procházka.

Film obsahuje vzácné záběry z rodinného archivu zachycující muzikantská setkání ze 70. let v pražském hostinci U Tyšerů, dále Ledeckého počátky v kapele Žentour, první zkušenosti jeho dětí na lyžích v Krkonoších nebo třeba malou Ester Ledeckou při windsurfingu v Řecku.

Ze zpěvákových přátel a kolegů se před kamerou objeví David Koller, Richard Tesařík, Ivan Hlas, Josef Vojtek, Martin Kumžák, Šimon Caban nebo zpěvačka Dasha. Janek Ledecký ve filmu mimo jiné s nadsázkou vysvětluje, proč vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. "Byly tam nejhezčí holky a nebyla tam matematika," poznamenává.

Zpěvák, hudebník, skladatel, divadelní autor a režisér se na hudební scéně pohybuje od roku 1982, kdy začínal v kapele Žentour. Po revoluci zahájil sólovou dráhu. Dodnes vydal přes dvě desítky autorských desek a některé jeho písně zlidověly, například Právě teď, Pěkná, pěkná, pěkná nebo Sliby se maj plnit o Vánocích.

Ledecký účinkoval v několika muzikálech a několik jich složil, například Hamleta, Galilea nebo Iaga. Jeho Hamleta od roku 1999 v Česku, na Slovensku, v Koreji a Japonsku vidělo téměř 1,3 milionu diváků. "Mám to štěstí, že dělám věci, které baví dostatečný počet lidí, aby mě to uživilo. A úžasná rodina, to je bonus," říká v závěru dokumentu Ledecký.

Ten posledních více než 20 let každý rok s kapelou a tradičním M. Nostitz Quartetem absolvuje vánoční turné. Program tvoří skladby z desky Sliby se maj plnit o Vánocích i další písně. Vášnivý sportovec Ledecký žije střídavě v Praze a Špindlerově Mlýně.