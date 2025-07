Sting nebude nikdy starý. Natočil skvělé koncertní album a jeho biofarma prosperuje

Nedávno vydané koncertní album Live 3.0 znovu zaměřilo pozornost světového hudebního tisku na osobu třiasedmdesátiletého zpěváka a baskytaristy Stinga. Kritika se jednoznačně shodla na tom, že jde přinejmenším o jedno z nejlepších živých alb posledního desetiletí. Se sestavou z Live 3.0 Sting vystoupí také před půlnocí ve čtvrtek 16. 7. na festivalu Colours of Ostrava.

Sting zmíněné album nahrál jen v triu s kytaristou Domenikem Millerem a bubeníkem Chrisem Maasem a dokázal, že takový úsporný formát mu vyhovuje nejvíc. Ostatně, na začátku své velké kariéry v 70. letech si získal respekt jako člen jiného tria, The Police.

Ke konci minulého století byl Sting jednou z největších autorských osobností světové hudby. Jako vůdčí osobnost novovlnného tria The Police je podepsán pod půltuctem rockových evergreenů, přičemž přinejmenším Roxanne a Message In The Bottle dodnes patří do pokladnice toho nejlepšího, co v rámci křížence popu a rocku vzniklo. Svou zlatou éru však Sting prožil hlavně v letech 1984 až 2003, kdy na sedmi sólových albech a zhruba patnácti hitech definoval specifický žánr hudby, v níž má své místo, pop, jazz, rock a world music.

Po roce 2003 kreativita v oslabení

Je zvláštní, že po albu Sacred Love z roku 2003 se Stingova kreativita jako by zastavila. Od té doby vydal jen tři alba původních skladeb. Každé z nich bylo nadšeně přijato jeho příznivci i kritikou, ale na sílu jeho devadesátkových desek nemělo. Domenic Miller, který před dvěma měsíci koncertoval v Česku se svým vedlejším projektem a při té příležitosti jako poslední doprovázel Dana Bártu těsně před jeho sluchovým poškozením, se autorovi netajil tím, že Sting má pocit, že sdělil už všechno, co sdělit měl. To ovšem neznamená, že nic nového nevytváří.

V posledních dvaceti letech muzikant vyzkoušel několik pro sebe neobvyklých hudebních forem. V roce 2006 překvapil veřejnost akustickým albem Songs From The Labyrinth, složeným z loutnových skladeb anglického renesančního skladatele Johna Dowlanda. Zkusil i vánoční album If On A Winter´s Night, které se ale ukázalo být tím nejhorším výtvorem Stingovy kariéry.

Experimentoval i s adaptacemi svých nejznámějších skladeb pro symfonický orchestr Symphonicities a nakonec se rozhodl sestavit kompilační desku svých největších hitů z úplně nových verzí. Celkem pozitivně bylo přijato i jeho společné album s jamajským zpěvákem Shaggym, na němž si užil svého oblíbeného stylu reggae. Sběratelé Stingových nahrávek mají v posledních letech navíc hodně aktivit, protože jejich oblíbenec velmi rád hostuje v jedné nebo dvou skladbách na deskách svých přátel a kolegů. Naposledy na novém albu Barbry Streisandové.

Stingův hit Every Breath You Take je stálice

O co méně se mu v posledních letech dařilo v původní tvorbě, o to víc se orientoval na koncertní hraní. V pocovidové éře hraje kolem sto deseti koncertů ročně. Jen v červnu tohoto roku absolvoval po Evropě 18 koncertů a na červenec má naplánováno dalších 12 vystoupení. Mezi úvodní Message In The Bottle a závěrečnou něžně romantickou Fragile při tom v různých variantách vystřídá šestnáct až osmnáct svých klasických songů, přičemž se velmi rád vrací k éře, kdy hrál s Police. Internetový server, který se mimo jiné věnuje monitorování Stingových koncertů, tvrdí, že velký hit Police Every Breath You Take hrál po roce 1985 nejméně na 1806 show, které se jeho provozovateli povedlo zaregistrovat!

Vína s názvy slavných songů

Co se týká jeho mimohudebního života, Sting se dlouhodobě angažuje také v ochraně životního prostředí a charitativních aktivitách, například na podporu hladovějících dětí v Africe. Se svou manželkou Trudie Stylerovou se věnuje ekologickému zemědělství na jejich statku v Toskánsku, kde pěstují ovoce, olivy a produkují vlastní víno i olivový olej. Jejich farma a sídlo Tenuta Il Palagio se nachází v toskánských kopcích jižně od Florencie a rozkládá se na ploše přibližně 360 hektarů.

Součástí areálu jsou i zrekonstruované penziony, pizzerie a wine bar s rozlehlou zahradou a výhledem na okolní krajinu. Manželé zde žijí téměř dvacet let a statek kompletně zrekonstruovali s důrazem na udržitelné, organické a biodynamické zemědělství. Stingova hudební tvorba se ale promítá i sem: vína nesou názvy podle jeho slavných písní, například Message in a Bottle, Sister Moon nebo When We Dance.