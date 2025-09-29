Hudba

„Tohle by mě nenapadlo,“ řekla Kubišová. Stane se první českou zpěvačkou na známce

ČTK ČTK
před 10 minutami
U příležitosti 83. narozenin zpěvačky Marty Kubišové vydá Česká pošta 1. listopadu limitovanou edici známek s jejím portrétem. Série na motivy pěti různých období zpěvaččina života vzniká jako pocta této žijící legendě a jejímu mimořádnému životnímu příběhu, řekla v pondělí novinářům při zahájení tisku v Hradištku u Prahy spoluautorka konceptu Jitka Větrovská.
Nátisk limitované edice poštovních známek s portrétem zpěvačky Marty Kubišové, 29. září 2025, Hradištko u Prahy.
Nátisk limitované edice poštovních známek s portrétem zpěvačky Marty Kubišové, 29. září 2025, Hradištko u Prahy. | Foto: Profimedia.cz

Podle generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána jde o první známku s portrétem české zpěvačky. Své vlastní známky mají i skupina Olympic nebo modelka Tereza Maxová.

Edice má být striktně limitovaná, plánuje se jen 1000 tiskových listů. Výroba začala dnes dopoledne v Tiskárně Hradištko, Kubišová měla být původně u toho. Kvůli chřipce se však musela omluvit. Ve videozdravici vzkázala, že je to pro ni velká čest. "Všechno by mě napadlo, ale že budu ještě figurovat na známkách, to by mě nenapadlo," řekla zpěvačka, jejíž slavná Modlitba pro Martu se stala jedním ze symbolů sametové revoluce.

Ředitel tiskárny Jaroslav Štefek novinářům řekl, že známka se tiskne na speciální samolepicí papír určený hlavně pro sběratele, který se dá dobře odlepit nad párou. Série bude mít podobu velkého tiskového listu s 25 známkami s pěti různými motivy, které mapují významné momenty ze života Kubišové - od získání Zlatého slavíka až po zpěvaččinu charitativní činnost zaměřenou na pomoc opuštěným zvířatům. Známky budou mít označení písmenem B, což znamená, že jsou určeny pro vnitrostátní obyčejná psaní do 50 gramů. Zájemci si je mohou předobjednat na webu www.martaznamky.cz. Objednávky se budou odesílat přímo na adresy zákazníků.

"Je to takzvaná vlastní známka. Nápad vyšel z týmu paní Kubišové a my jsme ti, kteří známku vydávají. Myslím si, že o tom je dnes filatelie, že známky už vznikají ani ne tak proto, aby se lepily na dopisy, ale aby vznikla nějaká umělecká a sbírková hodnota," uvedl Štěpán. Předpokládá, že edice se na trhu dlouho neohřeje. Podle Větrovské k pondělnímu datu zbývá k objednání posledních 250 listových tisků.

Kubišová se v 60. letech minulého století stala hvězdou československé hudební scény. Třikrát vyhrála anketu o nejpopulárnější zpěvačku Zlatý slavík, a to v letech 1966, 1968 a 1969. Vystupovala také s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem v populárním triu Golden Kids. Za normalizace nesměla veřejně vystupovat, na pódia se mohla vrátit až téměř po 20 letech po pádu komunistického režimu.

Tiskárna Hradištko je rodinná firma, která se zaměřuje na tisk specifických mnohobarevných vypalovacích obtisků na porcelán, keramiku, sklo, smalt a mnoho dalších tiskovin. Ceniny a poštovní známky vyrábí od roku 2017, dodává je České poště a na Slovensko. V minulosti vytiskla například známky s prezidentem Petrem Pavlem, jeho slovenským protějškem Peterem Pellegrinim nebo bývalou slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Společnost s 20 zaměstnanci dosahuje ročního obratu do 30 milionů korun. "Známek tu každý rok vzniká celá řada, zhruba 80 nových emisí," uvedl Štefek.

 
