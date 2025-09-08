Hudba

Zemřel zakladatel a frontman skupiny Supertramp Rick Davies. Bylo mu 81 let

ČTK ČTK
před 5 hodinami
Ve věku 81 let zemřel zakladatel a frontman britské rockové skupiny Supertramp Rick Davies. Autor několika z nejznámějších hitů kapely, která největší slávu zažila v 70. letech, dlouhodobě bojoval s rakovinou, kvůli níž skupina zrušila plánovaný návrat na pódia, napsal v pondělí list The Guardian.
Muzikant, zpěvák a zakladatel britské rockové skupiny Supertramp Rick Davies v roce 2010.
Muzikant, zpěvák a zakladatel britské rockové skupiny Supertramp Rick Davies v roce 2010. | Foto: Profimedia.cz

"Dostalo se nám cti znát ho a hrát s ním přes 50 let," napsala v nedělním prohlášení skupina, která vyjádřila soustrast jeho manželce Sue Daviesové, jež byla zároveň manažerkou kapely.

Davies začínal jako bubeník, později se začal věnovat hře na klávesy. Kapelu založil v roce 1969, kdy se mu budoucí spoluhráči ozvali na inzerát. V následujících letech se autorsky podepsal pod písně jako Goodbye Stranger či Bloody Well Right.

