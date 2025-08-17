Kameny se valily do Prahy. První pražský koncert Rolling Stones byl symbolem změn

Monstrózní koncert, jenž byl součástí evropského turné Urban Jungle, byl tehdy prvním svého druhu na českém území a třetím představením "Stounů" ve východním bloku. Management kapely údajně s uspořádáním koncertu, jenž se konal pod patronací choti prezidenta Václava Havla Olgy a výtěžek z něj byl určen na její nadaci Výbor dobré vůle, uspěl až po osmiletém snažení. V éře komunismu byli totiž Rolling Stones v Československu jako západní kapela nežádoucí.
"Hi, I'm Mick Jagger. Kameny se valí do Prahy," zval fanoušky roztomilou češtinou na koncert zpěvák a frontman skupiny v oficiálním klipu. Na černooranžových plakátech s typickým vyplazeným jazykem zase nechyběl slogan "Tanks Are Rolling Out, The Stones Are Rolling In" (Tanky odjíždějí, Stouni přijíždějí).
Na Strahov nakonec - i přes na tehdejší dobu vysokou cenu vstupenek ve výši 250 korun - dorazilo téměř 100 000 lidí. Koncert přilákal i mnoho cizinců, nechyběl ani velký příznivec kapely Václav Havel, jenž předtím její členy přijal na Pražském hradě.
Fanoušky na očekávaný zážitek naladily předkapely Etc… Vladimíra Mišíka a američtí Dan Reed Network. Slavná pětice Jagger, Keith Richards, Ron Wood, Bill Wyman a Charlie Watts zahájila svoje vystoupení skladbou Start Me Up. Během více než dvou hodin pak "Stouni" kombinovali osvědčené hity jako Honkey Tonk Women, Angie, Brown Sugar, Jumpin ́ Jack Flash či Sympathy for the Devil s písněmi z jejich tehdy aktuálního alba Steel Wheels.
Po závěrečné Satisfaction následoval velkolepý ohňostroj. K nevšednímu zážitku přispěly i obří pódium ve tvaru ropné rafinérie, jež přivezlo 11 kamionů, tři velkoplošné obrazovky či mamutí zvukový park s řadou efektů, díky němuž byla hudba slyšet takřka po celé Praze. Nadšení publika neztlumil ani vydatný déšť, který skrápěl strahovský písek.
Rolling Stones vtrhli na hudební scénu v roce 1962 jako drsnější protipól k "slušňáckým" Beatles a postupně si vybudovali pověst jedné z nejslavnějších rokenrolových skupin všech dob. Kromě hitů, jež vyšly na třech desítkách studiových alb či řadě kompilací, kapelu proslavily i četné skandály včetně oplétaček se zákonem kvůli drogám či osobní hádky.
Na českém území vystoupili "Stouni" celkem šestkrát. Jejich druhý pražský koncert - už bez baskytaristy Wymana, jenž kapelu opustil o rok dřív - zhlédlo v srpnu 1995 na Strahově 130 000 fanoušků. Naposledy zahráli Rolling Stones v ČR v rámci svého turné No Filter v roce 2018 v Letňanech před 50 000 návštěvníky.