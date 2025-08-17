Hudba

Kameny se valily do Prahy. První pražský koncert Rolling Stones byl symbolem změn

ČTK ČTK
před 6 hodinami
Nejen obrovský hudební zážitek pro celé generace rockových fanoušků, ale také symbol změn na politické scéně - oboje přineslo první vystoupení legendární britské skupiny Rolling Stones v tehdejším Československu, které se uskutečnilo 18. srpna 1990 na Strahovském stadionu v Praze.
Kameny se valí do Prahy, symbol konce jedné éry. Keith Richards při koncertu Rolling Stones na Strahově v srpnu 1990, deset měsíců po sametové revoluci. | Foto: ČTK

Monstrózní koncert, jenž byl součástí evropského turné Urban Jungle, byl tehdy prvním svého druhu na českém území a třetím představením "Stounů" ve východním bloku. Management kapely údajně s uspořádáním koncertu, jenž se konal pod patronací choti prezidenta Václava Havla Olgy a výtěžek z něj byl určen na její nadaci Výbor dobré vůle, uspěl až po osmiletém snažení. V éře komunismu byli totiž Rolling Stones v Československu jako západní kapela nežádoucí.

"Hi, I'm Mick Jagger. Kameny se valí do Prahy," zval fanoušky roztomilou češtinou na koncert zpěvák a frontman skupiny v oficiálním klipu. Na černooranžových plakátech s typickým vyplazeným jazykem zase nechyběl slogan "Tanks Are Rolling Out, The Stones Are Rolling In" (Tanky odjíždějí, Stouni přijíždějí).

Na Strahov nakonec - i přes na tehdejší dobu vysokou cenu vstupenek ve výši 250 korun - dorazilo téměř 100 000 lidí. Koncert přilákal i mnoho cizinců, nechyběl ani velký příznivec kapely Václav Havel, jenž předtím její členy přijal na Pražském hradě.

Fanoušky na očekávaný zážitek naladily předkapely Etc… Vladimíra Mišíka a američtí Dan Reed Network. Slavná pětice Jagger, Keith Richards, Ron Wood, Bill Wyman a Charlie Watts zahájila svoje vystoupení skladbou Start Me Up. Během více než dvou hodin pak "Stouni" kombinovali osvědčené hity jako Honkey Tonk Women, Angie, Brown Sugar, Jumpin ́ Jack Flash či Sympathy for the Devil s písněmi z jejich tehdy aktuálního alba Steel Wheels.

Po závěrečné Satisfaction následoval velkolepý ohňostroj. K nevšednímu zážitku přispěly i obří pódium ve tvaru ropné rafinérie, jež přivezlo 11 kamionů, tři velkoplošné obrazovky či mamutí zvukový park s řadou efektů, díky němuž byla hudba slyšet takřka po celé Praze. Nadšení publika neztlumil ani vydatný déšť, který skrápěl strahovský písek.

hudba kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Rolling Stones Václav Havel koncert Praha

