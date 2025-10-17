Hudba

Zemřel někdejší člen americké kapely Kiss Ace Frehley

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Ve věku 74 let ve čtvrtek zemřel někdejší člen americké rockové skupiny Kiss Paul Daniel Frehley známý jako Ace Frehley. Informoval o tom portál Variety s tím, že Frehley zemřel na následky zranění, která v září utrpěl po pádu.
Bývalý člen kapely Kiss Ace Frehley zemřel ve čtvrtek 16. října 2025.
Bývalý člen kapely Kiss Ace Frehley zemřel ve čtvrtek 16. října 2025. | Foto: Reuters

"Jsme naprosto zdrceni a naše srdce jsou zlomena," uvedla v prohlášení rodina. Ta uvedla, že mu během skonu byla na blízku a že jeho neuvěřitelné životní úspěchy budou ve vzpomínkách žít navždy.

Frehley se ke spoluzakladatelům Kiss Paulu Stanleymu a Genemu Simmonsovi připojil v roce 1972, kapelu opustil o deset let později, kdy se vydal na sólovou dráhu. V roce 1996, kdy se Kiss představili poprvé i v Praze, se ke kapele vrátil. V roce 2002 se ale původní členové opět rozešli.

S kapelou Kiss je definitivně konec. Hudebníci už prodali i její název

KISS

Na konci září Frehley upadl ve svém studiu. Média později informovala o tom, že utrpěl krvácení do mozku a že ho při životě udržují přístroje. TMZ uvedl, že rodina uvažuje o jeho odpojení od přístrojů.

 
