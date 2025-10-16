Soud poslal do vězení petrohradskou hudebnici. Ztvárnila zakázanou píseň

Dianu Loginovovou vyšetřují také kvůli takzvané diskreditaci ruské armády. Informoval o tom server RBK. Podle serveru The Moscow Times se na sociálních sítích rozšířily záběry, na kterých je vidět, jak řada mladých skanduje u vystoupení Loginovové na hit nazvaný Sdružení Labutí jezero exilového rappera Noize MC. "Chci se dívat na balet, ať tančí labutě. Ať se stařec třese strachem o své jezero," prozpěvovali mladí Rusové ve druhém největším ruském městě.
Labutí jezero se stalo jedním ze symbolů politických krizí v SSSR, kdy sovětská televize pouštěla tento balet v dobách krizí nebo při úmrtí státníků. Vysílala ho i během pokusu o puč v srpnu 1991, který urychlil rozpad Sovětského svazu. Název a text písně od Noize MC zároveň odkazuje na dačové družstvo Ozero (Jezero), které v 90. letech založili přátelé a spolupracovníci dnešního prezidenta Vladimira Putina, dodal The Moscow Times.
Ruské úřady letos hudební dílo od Noize MC zakázaly, když ho označily za extremistické. Soud tehdy rozhodl, že píseň podporuje "negativní postoje vůči zástupcům vlády a ozbrojených sil Ruské federace" a může poškodit "morální a etický vývoj dětí". Samotného Noize MC úřady už dříve zařadily na seznam takzvaných zahraničních agentů. Muzikant žije od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 v zahraničí.
Petrohradský soud nyní podle RBK shledal, že pouliční umělkyně "zorganizovala" shromáždění nejméně 70 lidí a ztvárnila píseň, aniž "tuto kulturní akci koordinovala s městskou správou", což mělo "negativní důsledky na pohyb chodců a přístup veřejnosti k dopravní infrastruktuře". Loginovová potvrdila ztvárnění hitu, ale popřela, že by organizovala shromáždění a bránila dopravě, dodal web.
Diana Loginovová podle něj studuje hru na klavír na konzervatoři Rimského-Korsakova, uspěla v několika hudebních soutěžích a proslula se skupinou Stoptajm zveřejňováním videí ze svých pouličních koncertů na petrohradském Něvském prospektu.
Rusko od začátku své invaze na Ukrajinu zesílilo represe vůči domácím kritikům i nezávislým médiím. Ruští zákonodárci v roce 2022 přijali zákony postihující přísnými tresty "diskreditaci ruské armády" a "šíření lživých informací o ruských ozbrojených silách". Za lži pokládají ruské úřady vše, co je v rozporu s oficiální verzí Moskvy. Stovky lidí byly uvězněny a tisíce dalších ze země uprchly, napsala letos v létě agentura AP.