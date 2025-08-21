Točilo se tričky nad hlavou a zpíval se Ivan Trojan. Vypsaná fiXa slavila narozeniny

Vypsanou fiXu snad ani není třeba představovat. Pardubická skupina je známá především svými surrealistickými, a přesto velmi obrazivými a příběhovými texty. Instrumentálně jde sice jen o pár akordů, ale doplněním správného beatu a pódiové prezentace vznikají nezapomenutelné hity. Kapela letos bude slavit 20 let od vydání desky Krása nesmírná, a proto jejím písničkám věnovala většinu svého vystoupení.
Přesně v osm hodin večer se na pódiu venkovního Areálu 7 v pražských Holešovicích muzikanti objevili před rozjásaným davem. Bez předskokana, bez zbytečných řečí a pěkně po staru zapojili kytary a jednoduše začali hrát. Hostující interpret vlastně vůbec nechyběl. Kapela téměř beze slov celou dobu skvěle pracovala s publikem, a tak si ho dokázala rozproudit sama už během tří úvodních písní.
Hudební mejdan, jak má být
Po prvních dvou skladbách nastala chvíle na narozeninového panáka, kterým členové skupiny připili směrem k publiku. Atmosféra byla v Areálu naprosto úžasná. Navíc je toto místo na koncertní akce naprosto skvěle vybavené a nabídkou jídla i pití předčí kdejaký menší festival.
Koncert velmi rychle nabral na obrátkách a změnil se v nefalšovanou spontánní party. Rozparádění fanoušci řádili o sto šest, běhali v kotli a texty křičeli tak nahlas, že místy nebylo hudebníky vůbec slyšet, což byla asi jediná chybička celého večera. Zvukaři očividně nebyli připraveni na tak rozvášněný dav, takže občas nebyly slyšet bicí a jindy zase zpěvák.
K písničce Snídaně Z Elektřiny si kapela přizvala i houslistku Terezu Stejskalovou, která ji s tímto nástrojem zahrála naživo poprvé (jen škoda, že byla také příliš potichu). "Naše manažerka nám říká, že si na takové velké koncerty máme někoho pozvat…My jsme to zase neudělali, ale pozvali jsme našeho fanouška Tadeáše, který hraje na kytaru a zahraje si s námi písničku Schovaná," představil zpěvák Michal Mareda sympatického mladého muže, který bez ostychu hrábnul do strun a skvěle dokreslil atmosféru skladby. Posledním hostem byl hokejista Jiří Hrdina, který si již tradičně s kapelou odehrál písničku Detaily.
Pokřtěné kazety a vinyl letěly do publika
Když už byli všichni naprosto propocení, vyzval frontman diváky, aby si sundali tričko a "kroužili tímto aromatickým kusem oděvu nad hlavou", čímž se koncert zlomil do své "hitové" části. Nesměly chybět songy jako Měla Krátkou Ofinu, Ivan Trojan, Samurajské Meče nebo Antidepresivní Rybička.
Mezi písněmi došlo na křest již zmíněných kazet a vinylu, které muzikanti následně hodili do publika. Kapela ale nepřipomínala jen svůj straší repertoár. Ze svého chystaného alba vůbec poprvé zahrála zamilovanou písničku Bylo To Jistý. Na rozloučenou pak zazněla ještě jedna píseň z desky Krása Nesmírná, a to Iluze.
Sečteno, podtrženo: Vypsaná Fixa ve středu večer věnovala svým fanouškům neuvěřitelný hudební zážitek, vyřvané hlasivky a zalehlé uši. Celé publikum ve věkovém rozmezí 5 až 60 let skákalo a zpívalo s takovým nadšením, že div nezbořilo komín stojící u Areálu 7.