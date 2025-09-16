Hudba

S přibývajícím věkem má člověk méně oblíbených písní, ukázala studie

před 23 minutami
Hudební vkus se s přibývajícím věkem individualizuje a zároveň má posluchač stále méně oblíbených písní. Ukázala to mezinárodní studie na základě sledování poslechových návyků více než 40 000 hudebních fanoušků po dobu 15 let. Výsledky studie na svém webu zveřejnila mezinárodní Asociace výpočetní techniky (ACM).
Hudební vkus se s přibývajícím věkem stává individuálnějším, více ovlivněným osobními zkušenostmi a méně hitparádami.
Dospívající mají mnoho oblíbených písní společných se svými vrstevníky, zatímco s přibývajícím věkem je to obtížnější, lidé zkoušejí méně nových umělců. "Většina 65letých se nevydává na hudební objevitelskou cestu," konstatoval spoluautor studie Alan Said, profesor informatiky na švédské Göteborské univerzitě.

Obecně mladší lidé poslouchají široké spektrum současné popové hudby a jsou silně ovlivňováni trendy. Během dospívání a rané dospělosti se tak hudební repertoár rozšiřuje a člověk vyzkouší mnoho žánrů i umělců. S přibývajícím věkem se spektrum podle výzkumníků zužuje.

Hudební vkus se stává individuálnějším, více ovlivněným osobními zkušenostmi a méně hitparádami. "Když jste mladí, chcete zažít všechno", vysvětluje Alan Said, "ale v době, kdy dosáhnete dospělosti, si obvykle najdete hudební styl, se kterým se ztotožňujete. Žebříčky ztrácejí na významu."

Už od středního věku hraje hlavní roli nostalgie, uvádějí výzkumníci. Mnoho posluchačů se opakovaně vrací k hudbě z mládí, která tvoří "soundtrack jejich života".

Přehled
