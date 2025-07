Svůj ikonický klobouk ukradl v Los Angeles. Slash z Guns N’ Roses slaví 60 let

Kris Zákora

Britský umělec Saul Hudson, známý pod uměleckým jménem Slash, byl v minulosti označen za jednoho z nejlepších kytaristů planety. Jeho riffy zná dnes snad každý, ale zajímavý není jen pro své angažmá v „Pistolích a růžích“. Letos v červenci oslaví své šedesáté narozeniny.

Vysoký cylindr, černé brýle a nekonečná kytarová sóla. Tak si nespoutaného rockera Slashe vybaví většina světa. K hudbě ale netíhl od malička. Jeho první vášeň byla disciplína BMX, ve které se dočkal i několika menších ocenění. K hudbě se dostal až během dospívání, když si jeho kamarád chtěl založit kapelu. Slash se tehdy překvapivě nechopil kytary, ale baskytary. Mezi nástroji totiž neviděl rozdíl. Když ale dorazil na první hodinu s učitelem, rychle si svou volbu rozmyslel. Lektor mu totiž vysvětlil, že ten, kdo má na pódiu ta dlouhá skvělá sóla není baskytarista, ale kytarista, a tak si Slash v patnácti letech pořídil svou první kytaru. Na střední škole byl schopen cvičit až 12 hodin denně, není tedy divu, že školu nakonec nedokončil.

Dětství strávil Saul Hudson v Británii, ale už v pěti letech se s rodinou přestěhoval do Los Angeles. Tam se při formování svých prvních kapel setkal s bubeníkem Stevenem Adlerem a na lokální scéně si spolu jako sehraná dvojice rychle vybudovali dobré jméno. Svůj ikonický cylindr Slash zahlédl v jednom z obchodů v LA, a protože neměl peníze, prostě ho ukradl. Klobouk doplnili sluneční brýle, které ho chránili před oslňující září reflektorů během vystupování.

Otravná cirkusová melodie, drogy a hádky s Axlem

V roce 1985 postupně vznikající kapelu Guns N’ Roses (GNR) opustili kytarista a bubeník těsně před smluvenými koncerty, a tak její frontman Axl Rose narychlo přijal Slashe se Stevenem. Saul Hudson v rozhovorech často vzpomíná, že jim to hned na první zkoušce klapalo, jako by spolu hráli roky. A tak začali vznikat nejznámější písně, jako třeba Paradise City, Welcome to The Jungle nebo Sweet Child O‘ Mine. Ta poslední jmenovaná přitom vznikla omylem, když se Slash rozehříval před zkouškou a přehrával si kytarové cvičení. Zbytek kapely ho slyšel a okamžitě se riffu chytil, i když podle Slashe šlo jen o "otravnou cirkusovou melodii".

Harmonie kapele ale dlouho nevydržela. Souhru narušovala rychle rostoucí sláva, Axlova panovačnost a užívání drog. Slash často hrál pod vlivem a vše nakonec vyeskalovalo fiaskem na American Music Award (AMA), kde spolu s baskytaristou Duffem McKaganem při přebíraní ceny za desku Apetite for Destruction zdrogovaní nadávali v živém přenosu, dokud televize proslov neukončila střihem na logo AMA.

Po albech Use Your Illusions I a II byly stále patrnější i tvůrčí rozdíly mezi členy. Saul preferoval čistý rock a image s ním spojenou, zatímco Axl chtěl dodat kapele popovější nádech. Na obě alba si i přes odpor kapely prosadil dnes legendární balady, jako je November Rain a Estranged. Axl navíc bez Slashova vědomí při nahrávání písně Sympathy for the Devil nahradil jeho sóla jinými, které nahrál jejich tehdejší druhý kytarista Paul Tobias. Když pak Saul slyšel definitivní verzi bez svých sól, zuřil tak, že oznámil svůj odchod z kapely.

Sólovou dráhu přerušilo stávkující srdce

Po ukončení spolupráce s GNR z se věnoval jiným svým (a nutno říct, že úspěšným) projektům. Za zmínku stojí zejména kapela Velvet Revolver, ve které hrál s některými bývalými členy GNR, nebo skupina Slash’s Snakepit, pojmenovaná podle přezdívky Slashova domácího studia. Dařilo se mu i v jeho sólové dráze. Viditelný úspěch zaznamenala deska Apocalyptic Love (2012) za doprovodu výrazného hlasu zpěváka Mylese Kennedyho z kapely Alter Bridge. Celé album bylo nahráváno pěkně po staru, analogově na pásku. Slash se k této metodě od té doby vrátil v podstatě na trvalo, protože mu umožňuje získat hřejivější, plnější a autentičtější zvuk. Ten navíc skvěle koresponduje i s přirozeným typickým tónem jeho oblíbené kytary Gibson Les Paul.

V roce 2006 mu byla po delších zdravotních problémech diagnostikována kardiomyopatie. Doktoři mu dávali šest dní, maximálně pár týdnů života. To ho ale nezastavilo. V rozhovoru pro platformu Loudwire v roce 2014 mluvil o své nemoci takto: "Tehdy to šlo docela dost mimo mě. Nemyslím si, že na mě dopadala celá tíha té situace. V tu chvíli jsem si připadal neporazitelný. Říkal jsem si, že se z toho dostanu, že budu dělat, co mi řeknou doktoři, a prostě se uzdravím." Vzpomínal také, že nejvíc myslel na to, jak za šest dní stihne nahradit všechny slíbené koncerty.

Razantní změna životního stylu a povedená operace mu ale naštěstí umožnily opět se vrátit do formy. Přestal pít, brát drogy a zvolnil pracovní tempo. V rámci změny životního stylu se začal věnovat také charitativní činnosti. Jakožto velký milovník plazů navíc sponzoruje záchranu mnoha hadích druhů. Jeho rukama prošlo téměř 80 druhů a v chovu pokračuje i nadále.

Po své nemoci také poprvé v roce 2007 v rozhovoru připustil, že je otevřený myšlence vrátit se do Guns N’ Roses. Axlovi ale ještě trvalo, než se dokázal se Slashem vůbec potkat. V roce 2015 ho Slash poprvé po dvaceti letech navštívil v jeho domě v LA a rok na to už kapela oznámila návrat v téměř původním složení (bez Izziho Stardlina a Stevena Adlera). Rocková hvězda tak pokračuje ve své hudební i životní jízdě. Zatím naposledy ho čeští fanoušci měli možnost vidět a slyšet na živo v červnu v rámci královéhradeckého festivalu Rock For People.