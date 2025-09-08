Hudba

Jedenáct místností pro Antonína Dvořáka. Jeho rodný dům v Nelahozevsi je opravený

ČTK ČTK
před 4 hodinami
Rodný dům skladatele Dvořáka v Nelahozevsi na Mělnicku je zcela opravený, přibylo návštěvnické centrum. Expozice začala před rokem fungovat ve zkušebním provozu, ale ještě pokračovaly stavební úpravy i doplnění exponátů. Jednu z klíčových činností tvoří vzdělávací programy. Je to živé kulturní centrum a dům inspirace, řekl v pondělí zakladatel organizace House of Lobkowicz William E. Lobkowicz.
Rodný dům Antonína Dvořáka v Nelahozevsi.
Rodný dům Antonína Dvořáka v Nelahozevsi. | Foto: Profimedia.cz

"Máme 11 místností a každá místnost má vlastní téma," uvedla kurátorka muzejní expozice Eleonore Kinsky. Pro návštěvníky je připravená interaktivní expozice včetně audiovizuální technologie, klade důraz na hudbu i zvukové vjemy. Představuje prostředí středočeské vesnice v polovině 19. století. V české verzi hovoří více než 20 hereckých osobností, například Viktor Dvořák nebo Marek Eben, provázejí návštěvníky nejen skladatelových dětstvím.

Některé exponáty zapůjčilo České muzeum hudby. Jde třeba o originál osobních Dvořákových věcí, mimo jiné dýmky nebo dobové hudební nástroje. "Na expozici je zcela výjimečné to, že stojí na pevných vědeckých základech," dodal ředitel muzea Emanuele Gadaleta.

Součástí expozice je i řada prvků, které si mohou návštěvníci vyzkoušet, osahat a prozkoumat. Jde třeba o citeru, nástroj, na který hrál Dvořákův otec, dobovou karetní hru trapulky na dotykovém displeji zabudovaném do stolu v krčmě, kouzelné zrcadlo, panoramatický kolotoč a další.

Podle kurátorky budou pokračovat další vzdělávací aktivity, ale třeba i spolupráce s hudebními akademiemi a dalšími institucemi včetně bohatého koncertního programu.

Přípravy rekonstrukce domu začaly téměř před deseti lety. Nyní je interaktivní muzeum a multifunkční kulturní a vzdělávací centrum zcela dokončené. "V následující sezoně areál obohatí meditační zahrada," doplnil Lobkowicz. Celková investice dosáhla zhruba 150 milionů korun. Podíleli se soukromí dárci z ČR i zahraničí, ale část peněz byla také ze státních a evropských dotací.

Antonín Dvořák se narodil 8. září 1841 v tehdejším vesnickém hostinci. Budovy jsou od roku 1958 zapsané jako kulturní památka. Organizace House of Lobkowicz převzala správu budovy v roce 2019, dříve byla pronajatá Národnímu muzeu.

Související

Beethoven 20. století i spolupracovník komunistů. Šostakovič zemřel před 50 lety

Šostakovič, Beneš

Dvořák měl jako prvorozený syn původně převzít otcovu řeznickou živnost, ale už v dětství začal hrát na housle a jeho mimořádný talent rozpoznal učitel Antonín Liehmann v nedalekých Zlonicích. Dvořákovu nejznámější symfonii Devátou (Z nového světa) měl s sebou v roce 1969 první člověk na Měsíci, americký astronaut Neil Armstrong. Dvořák byl i ředitelem Národní konzervatoře v New Yorku. Mezi jeho nejznámější opery patří Rusalka a Armida. Zemřel 1. května 1904 v Praze.

House of Lobkowicz spravuje pět kulturních památek: Lobkowiczký palác na Pražském hradě, zámek Nelahozeves a nedaleký rodný dům Antonína Dvořáka, zámek Roudnice a hrad Střekov.

 
hudba kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Antonín Dvořák

