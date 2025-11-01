Hudba

Pošta vydala známky s Martou Kubišovou. Byly dopředu vyprodané

před 2 hodinami
Česká pošta v sobotu 1. listopadu u příležitosti 83. narozenin zpěvačky Marty Kubišové vydala limitovanou edici známek. Série obsahuje pět motivů z různých období jejího života a vyšla v nákladu 1000 tiskových listů. Známky bylo možné objednávat na webu, ale v současnosti jsou již vyprodané.
Česká pošta vydala 1. listopadu 2025 známky s portréty zpěvačky Marty Kubišové.
Česká pošta vydala 1. listopadu 2025 známky s portréty zpěvačky Marty Kubišové. | Foto: Profimedia.cz

Každá známka je značena písmenem "B", což odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní do 50 gramů v rámci České republiky. Každý list obsahuje 25 známek. Spoluautorkou konceptu je Jitka Větrovská.

Jde o první známku s portrétem české zpěvačky. Své vlastní známky mají například skupina Olympic nebo modelka Tereza Maxová.

