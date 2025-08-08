Hudba

Ikona světové opery přijede do Prahy. Plácido Domingo zazpívá v Rudolfinu

Španělský barytonista Plácido Domingo vystoupí 16. října ve Dvořákově síni Rudolfina. Představí výběr ze slavných operních árií i temperamentních španělských zarzuel, v nichž se střídá mluvené slovo a zpěv. Na pódiu jej doprovodí slovenská sopranistka Adriana Kučerová, česká mezzosopranistka Ester Pavlů a Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou slovenského dirigenta Rastislava Štúra.
Španělský barytonista Plácido Domingo letos v říjnu zazpívá v Praze.
Španělský barytonista Plácido Domingo letos v říjnu zazpívá v Praze. | Foto: Reuters

Do metropole dorazí na pozvání Gabriely Rachidi, ředitelky Festivalu Krumlov, na kterém Domingo loni vystoupil už potřetí. "Spolupracujeme již 14 let a každé setkání s touto výjimečnou osobností je velkou ctí a inspirací. Maestro za 50 let své kariéry nastudoval přes 160 rolí. Co pár dní je na jiném místě, v jiném sále, ztvárňuje stále hlavní role v inscenacích v operních domech po celém světě. Je až neuvěřitelné, jakou energií oplývá a jakým způsobem ji umí promítnout do svého výkonu," uvedla Rachidi.

Program večera nabídne operní díla Giuseppa Verdiho, Giacoma Pucciniho, Camilla Saint-Saënse a dalších. Zazní mimo jiné O mio babbino caro, Pietá, rispetto, amore či duet z La traviaty. Druhá část koncertu přinese živelnou atmosféru španělských zarzuel od skladatelů tohoto stylu Gerónima Giméneze, Léa Delibese či Federica Morena Torroby.

Domingo přijíždí do České republiky opakovaně. Představil se zde nejen jako zpěvák. V roce 2017 ve Stavovském divadle v Praze dirigoval jevištní inscenaci opery Don Giovanni, o dva roky později vedl orchestr Národního divadla na koncertu Mozartovy narozeniny, který se každoročně koná na počest Wolfganga Amadea Mozarta ve Stavovském divadle.

