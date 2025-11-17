Kubišová pokřtila své album v Melantrichu. V roce 1989 tam zpívala Modlitbu pro Martu

"Člověk nikdy nemá říkat, že je něco definitivní. To bych musela zítra umřít, a to se mi nechce," nevyloučila Kubišová případné další umělecké aktivity.
Svoji koncertní nahrávku Kubišová symbolicky pokřtila v místech, kde během listopadové revoluce v roce 1989 z balkonu Paláce Melantrich na Václavském náměstí zazněla v jejím podání píseň Modlitba pro Martu, pozdější neoficiální hymna sametové revoluce. Kmotrou nahrávky se stala herečka Eva Holubová. Vinylové album v limitovaném symbolickém vydání 1989 kusů bude v prodeji v prosinci.
"Divím se, že jsem to tenkrát (na balkonu Melantrichu) udýchala. Když jsem viděla, kolik je tady lidí, tak jsem si sundala kabát a najednou jsem si u toho zábradlí uvědomila, že je mi strašná zima. Tak jsem si ještě pomyslela, že jsem opravdu naprosto vyřízená. Ale dala jsem to," vzpomínala na vystoupení před 36 lety.
Album Poslední Lucerna je nahrávkou koncertu Kubišové z 20. září v zaplněném sále pražské Lucerny, kde vedle Modlitby pro Martu zazpívala i písně Ring-o-ding a Hey Jude. S jejími dalšími písněmi vystoupili například zpěvák Vojtěch Dyk nebo herečky a zpěvačky Hana Holišová a Berenika Kohoutová, které alternují v titulní roli divadelního recitálu Marta.
Kubišová zazpívala tři písně, jako přídavek zopakovala Hey Jude. Za své vystoupení si vysloužila dlouhotrvající potlesk vestoje, květiny jí přinesl mimo jiné hokejista Jaromír Jágr. Zpěvačka označila své vystoupení za poděkování lidem, kteří ji celou dobu provázeli.
Koncert zahájila Kohoutová s písní Má duše není na prodej, která vyšla letos na začátku roku jako pocta Kubišové. Holišová zazpívala například Depeši či Dobrodružství s bohem Panem. Dyk zazpíval písně Loudá se půlměsíc a Kdo těm růžím vůni vzal. S dalšími skladbami vystoupily také Jitka Boho, Anna Fialová a Alžběta Ferencová.
Třiaosmdesátiletá Kubišová se v 60. letech minulého století stala hvězdou československé hudební scény. Třikrát vyhrála anketu o nejpopulárnější zpěvačku Zlatý slavík, a to v letech 1966, 1968 a 1969. Vystupovala také s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem v populárním triu Golden Kids. Její tehdejší písničky Loudá se půlměsíc, Oh, baby, baby, Dobrodružství s bohem Panem, Nechte zvony znít, Lampa, Ring-o-ding nebo Magdalena se staly hity.
Za normalizace Kubišová nesměla veřejně vystupovat. Někdejší mluvčí Charty 77 se mohla vrátit na pódia až po téměř 20 letech, tedy po pádu komunistického režimu. Její píseň Modlitba pro Martu se stala jedním ze symbolů sametové revoluce v listopadu 1989. Loni v listopadu vstoupila Kubišová jako první žena do Síně slávy Českého slavíka.