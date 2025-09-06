Libuše pod širým nebem. V pražské Šárce uvedou tradiční open air operu

Letos se představení uskuteční v rámci oslav 105. výročí Prahy 6 a 20. výročí obnovení tradice divadla v Šárce.
Letošní volba padla na Smetanovu Libuši, protože skladatel si přál, aby tato opera nebyla běžným repertoárovým kusem, ale aby se uváděla pouze při slavnostních příležitostech. Premiéra Libuše se konala při otevření Národního divadla 11. června 1881 a následně i při jeho znovuotevření 18. listopadu 1883 po ničivém požáru.
V Šárce tradičně vystoupí sólisté, sbor a orchestr opery Národního divadla v Praze. V hlavní roli Libuše se představí Eliška Weisová, Přemysla ztvární Svatopluk Sem. Krasavou bude Alžběta Poláčková a Chrudošem František Zahradníček. Dále účinkují Aleš Briscein, Jiří Brückler, Kateřina Jalovcová, Luděk Vele, Jana Sibera, Lucie Hájková, Yvona Škvárová a Josef Moravec. Režie a scény se ujaly Jana Divišová a Renée Nachtigallová, dirigovat bude Jan Chalupecký. Kostýmy navrhl Josef Jelínek a sbormistrem je Pavel Vaněk.
Provoz přírodního divadla v Šárce 16. května 1913 zahájila opera Prodaná nevěsta. Do roku 1922 uvedlo 16 inscenací. V dobách největší slávy se do plenérového prostoru vešlo 10 tisíc sedících diváků, míst k stání bylo 8000. Tradice divadla byla obnovena v roce 2005.
V roce 2020, když měla být na programu opera Wolfganga Amadea Mozarta Don Giovanni, se kvůli koronavirové pandemii nehrálo. V předchozích ročnících představilo přírodní divadlo návštěvníkům mnoho významných českých operních děl. Od roku 2005 zde mohli diváci zhlédnout například Dalibora, Rusalku, Jakobína či Čerta a Káču.