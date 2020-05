Recenze: Lenny natočila důležitou desku, nectí pravidla českého popu

Druhá deska české skladatelky, pianistky a zpěvačky Lenny se jmenuje Weird & Wonderful, tedy Divná a úžasná. Může se lehce stát nejdůležitější nahrávkou českého popu za dlouhou dobu. Hranice nebere v potaz.

Je to paradoxní, ale v šestadvaceti letech zůstává Lenny, vlastním jménem Lenka Filipová, takřka jedinou výraznou představitelkou českého hudebního mainstreamu, která boduje v rádiových i prodejních hitparádách, a přitom nerezignovala na ambici uspět ve světě.

Zdejším posluchačům se nepodbízí češtinou ani osvědčenými postupy jednookých šamanů hitparád. Už na čtyři roky starém debutu Hearts se představila jako sebevědomá autorka s charismatickým, na první poslech rozpoznatelným chraplákem a rozhledem, který spíš než unifikovaná nabídka nepobuřujících jistot českého popu formoval kosmopolitní zvuk Londýna, kde studovala.

Její debut byl přesně ten chytrý pop bez mindráků, o kterém blouzní hudební kritici - s tou vzácnou výjimkou, že opravdu našel široké publikum u nás a zarezonoval i ve světě. Úspěch čítající šest cen Anděl či regulérní hit v italské hitparádě, píseň Hell.o, vypovídá o tom, že přirozený talent jako Lenny se nerodí často. A že zpěvačka se ho naučila správně používat.

Tento pátek vydané druhé album Weird & Wonderful potvrzuje, že nešlo o náhodu. "Wow efekt" debutové nahrávky už se samozřejmě nekoná. Lenny ale pořád dokáže zaujmout hlasem i výrazem, stejně jako řemeslně dotaženou, domyšlenou a chytře vystavěnou písničkou.

Ve zvuku se k tomu navíc přidává svěží pohled na pop, který reaguje na mezinárodní dění a funguje v jeho kontextu. To vše při zachování vnitřní pestrosti a stylové různorodosti skladeb, kterým Lenny za pomoci sedmadvacetiletého libereckého producenta Ondřeje Fiedlera vtiskla až kupodivu jednotný charakter.

Podobně jako na Hearts to přitom ani tentokrát nemohla být práce tak samozřejmá, jak zní výsledek. I druhá deska je široce rozkročená. Úvodní skladba Lovers Do představuje přímočarou rádiovou písničku, kterou sice žene kytara, ale stojí na diskotékovém rytmu.

Úvodní skladba Lovers Do z nového alba Lenny. | Video: Universal Music

Enemy má silnou rockovou energii, jejíž živočišnost umocňuje elektronika. Figure It Out je zase étericky jemná balada o dospívání, kterou krom klavíru emocionálně rozehrávají nenápadné, propracované doprovodné vokály a smyčce. A nestylizovaný zpěv bez "chraptění" se ukazuje být nečekaně zajímavý, do budoucna slibný.

Střídáním hudebních poloh bez mindráků, co se v popu smí a co jen očekává, Lenny překvapila už na první desce. Narušila image křehké písničkářky, dcery slavné matky - kytaristky Lenky Filipové - zastrčené za pianem.

Stejný přístup, jehož základem je rozmanitost, na albu Weird & Wonderful rozvádí do větší hloubky. Zřejmě nejdivočejší skladbu nazvanou Nananananana posadila na kytarový riff, jenž připomíná divoké období Američanky Pink, aby v následující Wake Up předvedla úplně obyčejnou, přímočaře vystavěnou písničku. Obtiskla do ní život v hektickém městě i vnitřní klid, který její hudbou prostupuje.

Wake Up je úplně obyčejná, přímočaře vystavěná písnička. | Video: Universal Music

Prostá, ale vnitřně silná a dospělá skladba je díky atmosféře nenápadným vrcholem desky. Vzhledem k tomu, že ji Lenny natáčela v britské metropoli s dalšími českými muzikanty, pro které se Londýn stal druhým domovem - včetně zpěváka někdejších No Distance Paradise Marcella či bubeníka Davida Žbirky -, ji lze brát i jako nezamýšlený manifest nezakomplexované generace, která už v populární hudbě nechce řešit hranice.

Z Wake Up je zřejmé, že to jde vkusně, profesionálně, bez manýr, exhibic nebo hledání pro hledání. Prostě písničkou.

Lenny na druhém albu ustála tlak úspěchu. Očekávání naplnila pokornou, pečlivou prací. Od Hearts sice neudělala žádný přemet, nenachystala velká překvapení ani zásadní zvrat. Spousta písní bude navíc už při prvním poslechu znít povědomě jednoduše proto, že v průběhu uplynulých let vycházely jako singly. Je sympatické, že si dokázala zachovat tvář a nedostala strach z líbivosti ani emocí, jak ukazuje v duetu Easy se svým životním partnerem Marpem, který z desky vyčnívá na úplný závěr.

Na Weird & Wonderful zpěvačka především drží styl, který efektně podtrhuje její talent, a rozšiřuje dosavadní repertoár. Znovu ukazuje, že také v českých podmínkách se dá s trochou ambic a sebedůvěry dělat vkusný pop světových parametrů, aniž by bylo třeba tlačit na pilu.

Autor je šéfredaktorem hudebního časopisu Headliner a předsedou rady České hudební akademie cen Anděl.

Lenny: Weird & Wonderful Universal Music 2020