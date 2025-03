V Praze dnes vystoupí čtyřnásobný držitel ceny Grammy Lenny Kravitz

V O2 areně zazní písně nejen z Kravitzova zatím posledního studiového alba, ale i hity z jeho desítky let trvající kariéry. V roli předkapely vystoupí Seun Kuti se skupinou Egypt 80. Pořadatelé oznámili, že vchody do haly budou otevřeny v 18:00, Seun Kuti vystoupí v 19:30 a Kravitz dorazí na pódium o hodinu později.

Sérii koncertů Blue Electric Light Tour zahájil Kravitz, jehož otcem byl ukrajinsko-americký producent Sy Kravitz a matkou bahamská herečka Roxie Roker, loni v Evropě. Skladby z nové desky představil zpěvák také na loňském festivalu Colours of Ostrava. V Česku vstupoval i dřív.

V roce 2020 sice jeho koncert v O2 aréně zrušili pořadatelé kvůli pandemii koronaviru, ale ve stejné hale hrál už v letech 2018, 2011 či 2008. Poprvé v ČR vystoupil v roce 1996 v Praze, kde o osm let později koncertoval i pod širým nebem v bývalém továrním areálu ve Vysočanech.

Šedesátiletý newyorkský rodák Kravitz vedle hlavních a doprovodných vokálů ve studiu často hraje na kytaru, baskytaru, bicí, klávesy a perkuse. Úspěch mu přineslo hned první funkrockově laděné album Let Love Rule z roku 1989, pro které si nahrál většinu nástrojů sám. Po vydání debutu začal dostávat nabídky vystupovat jako předskokan například na koncertech Boba Dylana či Davida Bowieho.

Kravitz našel zalíbení ve vlivech soulu, funku a rocku 60. a 70. let. Získal čtyři po sobě jdoucí ceny Grammy. Prosadil se i jako herec - objevil se ve filmu Precious, v obou dílech kasovního trháku Hunger Games nebo ve snímku Komorník.

Jeho alb se celosvětově prodalo přes 40 milionů. Kravitzovy memoáry Let Love Rule se dostaly na seznam bestsellerů deníku The New York Times.