Hudba

Uskutečnit koncert rappera Ye v Praze za pár týdnů? Nereálné, tvrdí promotéři

ČTK ČTK
před 39 minutami
Úvahy o tom, že by v Praze v září měl vystoupit americký rapper Ye, dříve Kanye West, nepovažují čeští promotéři koncertů světových interpretů za reálné. Zprávám o zatím blíže neupřesněném pražském vystoupení Ye nevěří. Celou kauzu komentují Robert Porkert z agentury Live Nation a zakladatel festivalu Rock for People Michal Thomes.
Americký rapper Ye měl původně vystoupit na slovenském festivalu Rubicon. Nyní se spekuluje o jeho možném koncertu v Praze.
Americký rapper Ye měl původně vystoupit na slovenském festivalu Rubicon. Nyní se spekuluje o jeho možném koncertu v Praze. | Foto: Shutterstock

Porkert zprávy ze Slovenska o pražském vystoupení Ye v září označil za nezodpovědné. Krátká lhůta přípravu velkého koncertu značně limituje. "Samozřejmě to nejde profesionálně dobře a bezpečně uskutečnit v řádu týdnů, ať by to byl kdokoli," řekl Porkert.

"Je potřeba velká spolupráce nejen s městem, místem konání, s policií, se zdravotníky, s dopravními podniky, s médii. Jsou potřeba tisíce zaměstnanců, které dělají jednotlivé věci potřebné k zajištění. V první řadě jde o bezpečnost," dodal Porkert.

Live Nation má letitou zkušenost s koncerty světových hvězd v Česku. Naposledy v úterý zajišťovala na letišti v pražských Letňanech vystoupení amerického rappera Posta Malonea. Maloneův koncert v Letňanech podle něj Live Nation detailně chystala osm měsíců, domlouval se ještě předtím a na uskutečnění akce pracovaly tisíce lidí. "I když šlo o koncert v uvozovkách jednoduchý, bez tribun a velkého zázemí, samotná fyzická příprava na místě trvala 14 dní, skoro tři týdny," uvedl Porkert.

Podle Thomese, který už 30 let chystá festival Rock for People, se vhodná doba pro přípravu velkých koncertů blíží jednomu roku. Thomes sice úplně nevyloučil možnost zorganizovat velký koncert za půldruhého měsíce, ale netroufal by si na něj.

"Jako promotér festivalu Rock for People nebo koncertů Bryana Adamse vím, jaká je lhůta na přípravu. Kdybych teď chtěl dělat něco takového v září, tak bych se do toho nikdy nepouštěl, protože je to naprosto šibeniční," řekl Thomes.

Podstatné je podle něj místo a pro velký koncert Ye se jich nabízí velmi málo. "Otázkou je konkrétní zadání, a to technické bude asi v tomto případě hodně náročné. Nebavíme se o konkrétním datu, ale o dnech na přípravu a likvidaci," řekl Thomes. Podle něho jde na místě nejméně o deset dnů před koncertem a týden po něm, přípravy nesmějí s ničím kolidovat.

Rapper Ye měl původně vystoupit v červenci na slovenském festivalu Rubicon v části Bratislavy Záhorská Bystrica. Festival byl zrušen, a to podle slovenských médií i kvůli exekuci, kterou na slovenskou pořádající firmu Company RV uvalil soud na základě žaloby pražské agentury Pop Out Entertaiment. Ta už v Praze uspořádala koncerty světových rapperů.

Související

Kontroverzní rapper Ye alias Kanye West by místo Slovenska měl vystoupit v Praze

Kanye West

K možnému pražskému vystoupení Ye neznal zástupce agentury Samba Samoura podrobnosti. "Nicméně ať již má tento koncert organizovat kdokoliv (údajně se ve věci osobně angažuje jakýsi významný investor), my jsme osloveni nebyli a na přípravách akce se nepodílíme," napsal v červenci ČTK Samoura. Podle něho nelze říci, zda je informace o koncertu Ye v Praze fáma nebo legitimní projekt.

Rapper si před časem způsobil problémy svými antisemitskými výroky. Kvůli písni na oslavu nacistického vůdce Adolfa Hitlera přišel třeba o vízum do Austrálie, odkud pochází jeho manželka Bianca Censoriová. Informovala o tom světová média.

 
Mohlo by vás zajímat

Post Malone v tričku s nápisem Prague a bez bot. Intimní zážitek kazily efekty

Post Malone v tričku s nápisem Prague a bez bot. Intimní zážitek kazily efekty

Ivana Gottová kvůli zdraví zastavila projekt muzea Karla Gotta na Bertramce

Ivana Gottová kvůli zdraví zastavila projekt muzea Karla Gotta na Bertramce

Kontroverzní rapper Ye alias Kanye West by místo Slovenska měl vystoupit v Praze

Kontroverzní rapper Ye alias Kanye West by místo Slovenska měl vystoupit v Praze

Popová hvězda Taylor Swiftová vydá nové album. Prozradila jen název

Popová hvězda Taylor Swiftová vydá nové album. Prozradila jen název
hudba kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Kanye West Slovensko Live Nation Post Malone Rock for People koncert

Právě se děje

před 3 minutami

Tady se potkají. Trump a Putin se sejdou na největší vojenské základně Aljašky

Tady se potkají. Trump a Putin se sejdou na největší vojenské základně Aljašky
Prohlédnout si 12 fotografií
Američtí představitelé byli potěšeni a poněkud překvapeni, když ruský prezident souhlasil se schůzkou na americké půdě, na zemi, která kdysi byla součástí ruského impéria. "Myslím si, že je velmi uctivé, že prezident Ruska přijíždí do naší země," řekl Trump tento týden, když jeho tým spěchal s finalizací detailů summitu.
Donald Trump a Vladimir Putin se tento pátek setkají na odlehlé americké vojenské základně Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljašce.
Aktualizováno před 15 minutami
Zelenskyj ladí v Berlíně strategii pro videohovor s Trumpem

ŽIVĚ
Zelenskyj ladí v Berlíně strategii pro videohovor s Trumpem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 20 minutami

Tady je Škoda o 21 milionů levnější než Hyundai. Značka buduje nové asijské centrum

Tady je Škoda o 21 milionů levnější než Hyundai. Značka buduje nové asijské centrum
Prohlédnout si 15 fotografií
Výroba se v tamní továrně rozběhla letos na jaře.
Závod financuje vietnamský partner.
před 39 minutami
Uskutečnit koncert rappera Ye v Praze za pár týdnů? Nereálné, tvrdí promotéři

Uskutečnit koncert rappera Ye v Praze za pár týdnů? Nereálné, tvrdí promotéři

Doba potřebná pro kvalitní přípravu tak velkých koncertů se podle organizátorů blíží jednomu roku.
Aktualizováno před 44 minutami
Měla si objednat zabití psa, teď Balaštíková dobrovolně pozastavila členství v ANO

Měla si objednat zabití psa, teď Balaštíková dobrovolně pozastavila členství v ANO

Dlouholetá poslankyně ANO Margita Balaštíková nebude na kandidátce do říjnových voleb, oznámil Andrej Babiš.
před 1 hodinou
Excentrická hvězda OnlyFans se vrací na hřiště. V klubu si od ní slibují plné tribuny

Excentrická hvězda OnlyFans se vrací na hřiště. V klubu si od ní slibují plné tribuny

Půvabná fotbalistka oblékne dres ženského týmu Chathamu. Fanoušci už spekulují o velkých návštěvách.
před 1 hodinou
Ukrajinci potřebují munici. Proč tedy brzdí stavbu továrny na její výrobu?

Ukrajinci potřebují munici. Proč tedy brzdí stavbu továrny na její výrobu?

Německá zbrojovka chce výrazně navýšit produkci munice, výstavba ukrajinské továrny má však zpoždění.
Další zprávy