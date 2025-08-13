Uskutečnit koncert rappera Ye v Praze za pár týdnů? Nereálné, tvrdí promotéři

Porkert zprávy ze Slovenska o pražském vystoupení Ye v září označil za nezodpovědné. Krátká lhůta přípravu velkého koncertu značně limituje. "Samozřejmě to nejde profesionálně dobře a bezpečně uskutečnit v řádu týdnů, ať by to byl kdokoli," řekl Porkert.
"Je potřeba velká spolupráce nejen s městem, místem konání, s policií, se zdravotníky, s dopravními podniky, s médii. Jsou potřeba tisíce zaměstnanců, které dělají jednotlivé věci potřebné k zajištění. V první řadě jde o bezpečnost," dodal Porkert.
Live Nation má letitou zkušenost s koncerty světových hvězd v Česku. Naposledy v úterý zajišťovala na letišti v pražských Letňanech vystoupení amerického rappera Posta Malonea. Maloneův koncert v Letňanech podle něj Live Nation detailně chystala osm měsíců, domlouval se ještě předtím a na uskutečnění akce pracovaly tisíce lidí. "I když šlo o koncert v uvozovkách jednoduchý, bez tribun a velkého zázemí, samotná fyzická příprava na místě trvala 14 dní, skoro tři týdny," uvedl Porkert.
Podle Thomese, který už 30 let chystá festival Rock for People, se vhodná doba pro přípravu velkých koncertů blíží jednomu roku. Thomes sice úplně nevyloučil možnost zorganizovat velký koncert za půldruhého měsíce, ale netroufal by si na něj.
"Jako promotér festivalu Rock for People nebo koncertů Bryana Adamse vím, jaká je lhůta na přípravu. Kdybych teď chtěl dělat něco takového v září, tak bych se do toho nikdy nepouštěl, protože je to naprosto šibeniční," řekl Thomes.
Podstatné je podle něj místo a pro velký koncert Ye se jich nabízí velmi málo. "Otázkou je konkrétní zadání, a to technické bude asi v tomto případě hodně náročné. Nebavíme se o konkrétním datu, ale o dnech na přípravu a likvidaci," řekl Thomes. Podle něho jde na místě nejméně o deset dnů před koncertem a týden po něm, přípravy nesmějí s ničím kolidovat.
Rapper Ye měl původně vystoupit v červenci na slovenském festivalu Rubicon v části Bratislavy Záhorská Bystrica. Festival byl zrušen, a to podle slovenských médií i kvůli exekuci, kterou na slovenskou pořádající firmu Company RV uvalil soud na základě žaloby pražské agentury Pop Out Entertaiment. Ta už v Praze uspořádala koncerty světových rapperů.
K možnému pražskému vystoupení Ye neznal zástupce agentury Samba Samoura podrobnosti. "Nicméně ať již má tento koncert organizovat kdokoliv (údajně se ve věci osobně angažuje jakýsi významný investor), my jsme osloveni nebyli a na přípravách akce se nepodílíme," napsal v červenci ČTK Samoura. Podle něho nelze říci, zda je informace o koncertu Ye v Praze fáma nebo legitimní projekt.
Rapper si před časem způsobil problémy svými antisemitskými výroky. Kvůli písni na oslavu nacistického vůdce Adolfa Hitlera přišel třeba o vízum do Austrálie, odkud pochází jeho manželka Bianca Censoriová. Informovala o tom světová média.