Některé písně prý zazněly naposledy. Iron Maiden zahráli v Praze

Britská metalová skupina Iron Maiden na sobotním koncertu na letišti v pražských Letňanech oslavila 50. výročí svého vzniku letitými písněmi. Fanouškům všech věkových kategorií, kterých se podle pořadatelů sešlo přibližně 60 tisíc, v rámci turné s názvem Run for your Lives nabídla skladby z devíti studiových alb od debutového Iron Maiden až po Fear of the Dark.

Publikum aplaudovalo písním jako například Murders in the Rue Morgue z alba Killers, kterou koncertně zahráli naposledy v roce 2005. Podle manažera kapely Roda Smallwooda mnohé písně z dnešního programu už pravděpodobně v budoucnu nikdy nezahrají.

Jako předkapela se představila americká hardrocková skupina Halestorm. Součástí jejího vystoupení byly skladby z letošního alba Everest i píseň Love Bites (So Do I), za kterou skupina dostala před dvěma lety cenu Grammy za nejlepší Hard rockovou/metalovou nahrávku.

Iron Maiden, které tradičně ohlásila reprodukovaná píseň Doctor Doctor britské skupiny UFO, zahájila svůj hlučný koncert plný projekcí a pyrotechnických efektů dlouho nehranými skladbami jako Wrathchild, Killers nebo Phantom of the Opera. První skladba často hraná na koncertech Iron Maiden The Number of the Beast zazněla až v první třetině večera. V závěru koncertu nechyběly hity The Trooper, Run to the Hills nebo titulní skladba debutového alba Iron Maiden z roku 1980, které vyvolaly u publika nadšení.

Staré dobré fláky, černá trička i Winston Churchill

V přídavku zahájeném záznamem projevu britského premiéra Winstona Churchilla z počátku druhé světové války návštěvníky koncertu potěšil očekávaný hit Fear of the Dark. Na závěr kapela ani tentokrát nepřipravila své příznivce o tradiční tečku v podobě písně Always Look on the Bright Side of Life z filmu Život Briana britské komediální skupiny Monty Python.

Stovky fanoušků Iron Maiden zaplavily stanici metra Letňany a zastřešené prostory v blízkém okolí, kam se schovali před deštěm, už mnoho hodin před začátkem hlavní show. Další příznivci tvrdé muziky, mnozí z nich v černých tričkách své oblíbené kapely s postavou maskota Eddieho, našli útočiště v nedalekých restauracích. Počasí se nakonec k velké radosti přítomných zlepšilo a koncert se obešel bez deště.

Už v pátek odpoledne do metropole dorazili příznivci metalu z okolí Prahy i z ciziny. Několik tisíc fanoušků strávilo odpoledne v Riegrových sadech, kde při příležitosti koncertu otevřeli Eddie's Dive bar. V sobotu tam podle Davida Salomona, manažera Energy Pub Riegrovy sady, dorazilo přibližně 3000 lidí.

Iron Maiden, pojmenovaní Železná panna podle středověkého mučicího nástroje, jsou považováni za jednu z nejvlivnějších metalových kapel. Skupinu založil na konci roku 1975 baskytarista Steve Harris. První nahrávkou zpěváka Bruce Dickinsona s Iron Maiden bylo album The Number of the Beast v roce 1982. V roce 1993 zpěvák kapelu na několik let opustil a věnoval se vlastní tvorbě, na konci 90. let se ale vrátil zpět. V Česku je kapela častým hostem. Naposledy v ČR vystoupila před dvěma lety při koncertní sérii The Future Past Tour v zaplněné O2 areně.