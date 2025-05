Dusno kolem Rock for People. Židovské obci vadí účast severoirské formace

Federace židovských obcí vyzvala ke zrušení účasti severoirské rapové formace Kneecap na festivalu Rock For People, který se v Hradci Králové uskuteční od 11. do 15. června. Podle jejích zástupců kapela opakovaně vzbudila kontroverze otevřenou podporou extremistických a teroristických skupin a neskrývaným antisemitismem.

Rappeři ze západního Belfastu vystupují na podporu sjednocení Irska i svobodné Palestiny. Vedení festivalu Rock for People uvedlo, že zvažuje další kroky.

"Svoboda projevu má své limity. Glorifikace násilí, výzev k zabíjení a podpora organizací usilujících o likvidaci jiných národů do veřejného prostoru nepatří. Přítomnost Kneecap na Vašem festivalu by byla nejen morálně nepřijatelná, ale i nebezpečná - vyslala by vzkaz, že je v pořádku normalizovat nenávist, antisemitismus a násilí," píše se v dopise, který podepsal vrchní rabín Karol Efraim Sidon a předseda Federace židovských obcí v ČR Petr Papoušek.

"Festival Rock for People je apolitický a postavený na respektu ke svobodě projevu v rámci umělecké tvorby, na jejímž základě interprety vybíráme. Každý účinkující nese odpovědnost za svůj projev v souladu se zákony. Ne festivalu vystoupí téměř 200 interpretů, což nabízí fanouškům široké možnosti výběru," sdělila za produkci festivalu Anna Vašátková.

Kneecap vznikli v roce 2017 v Belfastu a pojmenovali se po formě tělesného trestu, který Irská republikánská armáda používala proti nepřátelům. Kneecapping spočívá v prostřelení podkolenní jamky. Kromě angličtiny ve svých textech používají i irštinu, která na severovýchodě ostrova v místech, která patří ke Spojenému království, téměř vymizela. Téma irského národního sebeurčení je v Británii považováno vzhledem k napojení republikánského odporu na IRA za kontroverzní.

Letos v dubnu Kneecap vzbudili rozruch na kalifornském festivalu Coachella, když během koncertu promítli vyjádření k izraelsko-palestinskému konfliktu. "Izrael páchá na Palestincích genocidu a Američané je ve válečných zločinech podporují. Svobodu Palestině," svítilo na projekčním plátně.

Policie také prošetřuje video z loňského listopadu, na němž údajně jeden člen skupiny během koncertu v Londýně skandoval heslo "za Hamás, za Hizballáh", zatímco byl zahalený ve vlajce druhé zmiňované teroristické organizace.

Válku v Pásmu Gazy rozpoutal 7. října 2023 krvavý útok palestinského teroristického hnutí Hamás, při němž jeho ozbrojenci na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Odvetná vojenská ofenziva Izraele v Pásmu Gazy si do té doby podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze spravovaného Hamásem vyžádala životy více než 54 000 Palestinců, většinou civilistů. Rozsáhlé oblasti hustě zalidněného a zastavěného území o rozloze menší než Praha izraelské údery zcela zdevastovaly a přibližně 90 procent z 2,3 milionu obyvatel vyhnaly z domovů, často i opakovaně. Válka současně způsobila hlubokou humanitární krizi.