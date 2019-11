Klavíristka Hiromi v Brně hrála vsedě i vestoje, tentokrát ji inspirovala svíčková

Jemně i výbušně, vsedě i vestoje včera v Brně koncertovala hvězdná japonská jazzová pianistka Hiromi. Na jevišti zaplněného Janáčkova divadla byla sama s koncertním křídlem.

Sklidila ovace, dvakrát se vracela s přídavky. Potlesk na otevřené scéně zazněl mnohokrát v průběhu večera - a nejen když se čtyřicetiletá virtuoska s úspěchem pokoušela o česká slovíčka a sdílela s publikem nadšení z večeře. "Dnes mě inspiruje svíčková," řekla nekonformní klavíristka.

Hiromi, příjmením Uehara, je na sólovém evropském turné k nové nahrávce Spectrum, která vyšla v září. Z nové desky v Brně uvedla hned několik skladeb - úvodní Kaleidoscope, titulní Spectrum nebo Mr. C. C., kompozici věnovanou komikovi Charliemu Chaplinovi.

Hiromi je autorkou většiny svého repertoáru. Pokud si "půjčuje" cizí skladby, většinou je přetvoří k obrazu svému. V Janáčkově divadle tentokrát zazněl Blackbird od Beatles anebo Rapsodie v modrém od Georgea Gershwina, kterou rozvedla v kompozici Rhapsody in Various Shades of Blue.

Pro Hiromi je typické spojování žánrů a vlivů. "Nechci svou hudbu pojmenovávat, to mohou dělat jiní. Je to spojení všeho, co poslouchám a co jsem se učila. Jsou tam prvky klasické hudby, něco z rocku, něco z jazzu," uvádí klavíristka na svém webu.

Podle odborníků dokáže málokdo naplnit sólový klavírní recitál takovou výbušností a nepředvídatelností jako právě japonská klavíristka.

"Hiromi přináší neuvěřitelné množství energie při každém vystoupení, ať už na festivalovém pódiu, v klubu nebo v koncertní síni," napsal o ní magazín Downbeat.

V Brně zazněla také titulní skladba z Hiromina nového alba Spectrum. | Video: Concord Records

Také v neděli Hiromi za klavírem chvílemi klidně seděla, chvílemi při hře temperamentně podupávala a prozpěvovala si. Chvílemi dokonce hrála vestoje, případně s jednou rukou na klaviatuře a druhou na strunách uvnitř klavírního křídla.

Do Brna hudebnice dorazila z Británie, ještě v sobotu koncertovala v londýnské katedrále Southwark. Nyní míří do Švýcarska, pak do Itálie. Nedělní koncert byl součástí podzimních ozvěn přehlídky Jazzfestbrno, jejíž hlavní část se koná tradičně na jaře. Program příštího ročníku pořadatelé odtajní tento týden.