Mezi ploty bude živo. Vystoupí Xindl X, Dusilová či stand-up komička Adéla Elbel

Celkem na deseti scénách se v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice o víkendu 24. a 25. května vystřídá více než sto účinkujících. Nad festivalem Mezi ploty letos již podruhé převzal záštitu prezident republiky Petr Pavel.

Po těžkých covidových letech, které tento kulturní projekt překonal právě i díky podpoře prezidenta republiky či svých patronů Vilmy Cibulkové a Václava Marhoula, se letos v pražských Bohnicích opět pokusí podpořit duševní zdraví.

"Říká se, že v nouzi poznáš přítele, a vypadá to, že to platí nejenom pro lidi, ale i pro festivaly. Nám tedy opravdu pomohlo, že nad projektem Mezi ploty převzal záštitu prezident republiky Petr Pavel - a to už loni, kdy byly Ploty ještě velmi skromné. Moc si toho vážíme," říká ředitel a zakladatel festivalu Robert Kozler.

Rock, pop, divadlo i stand-up comedy

Bohnické festivalové menu bude letos žánrově velmi pestré. Nabídne například rock, pop, hudbu pro děti, nezávislou hudební scénu, street music, dance, činohru, nový cirkus, divadlo pro děti, loutkohru, poezii či stand-up comedy.

Na nejtypičtějším místě Plotů, tedy na louce před kostelem, si tradičně vychutnáte nejslavnější hudebníky, jako je Richard Müller, Aneta Langerová, Visací zámek, Xindl X nebo skupina Olympic. Nezávislou scénu pak budou na festivalu reprezentovat November 2nd, kteří loni získali Cenu Anděl v kategorii Album roku, stejně jako Lenny, MYDY, Skyline, Vanua2 a Bert & Friends.

Pro děti i s jejich dospělým doprovodem pak zahrají třeba Děda Mládek Illegal Band, Pískomil se vrací, Marta Jandová nebo Kašpárek v rohlíku. V rodinné zóně bude navíc pro nejmladší návštěvníky připravena i spousta her, zábavy a příležitostí k tvoření.

V Divadle za plotem se představí například Vilma Cibulková v detektivním thrilleru Agnus Dei, Petr Vaněk a Ensoul s kabaretem Roztáhnout křídla nebo improvizační skupina Simony Babčákové NO A! Na Scéně smíchu vystoupí Lukáš Pavlásek nebo známé tváře stand-up show Na stojáka: Adéla Elbel, Ester Kočičková, Iva Pazderková a Tomáš Matonoha. Na Nezávislé divadelní scéně bude určitě stát za vidění Cirk La Putyka s novocirkusovým představením, divadlo Buchty a loutky či Studio Damúza.

Video: Mezi ploty

Relaxační zóna pak přinese řadu aktivit, které pomáhají překonávat každodenní stres a poznat sebe sama, jako jsou ukázky hypnózy, jóga, nácvik zdravého dýchání nebo trénink paměti, a ti nejodvážnější si budou moci zkusit přejít bosou nohou přes žhavé uhlíky.

Diskuse s psychology i těmi, co zvládli duševní nemoc

Cílem festivalu Mezi ploty je podporovat duševní zdraví a hodnoty, jako jsou tolerance, svoboda, seberealizace a ochota pomáhat, které s duševním zdravím úzce souvisejí. Na akci proto vystoupí i řada umělců se zdravotními handicapy, kteří často nemají jinou příležitost, jak se představit velkému publiku.

Dojde také na debaty s psychology a dalšími odborníky na duševní zdraví (festivalu se zúčastní cca 40 expertů z renomovaných organizací jako Národní ústav duševního zdraví, Drop In či Nadace Bona). Návštěvníci se budou moci setkat i s peer konzultanty, tedy lidmi, kteří zažili duševní nemoc na vlastní kůži, dosáhli zotavení a rozhodli se pomáhat ostatním.

Mluvit se bude i o tom, jak zvýšit duševní pohodu dětí, která se u nás v poslední době znepokojivě zhoršuje (deprese, úzkosti, šikana ve škole), nebo o závislostech, které často postihují mladé lidi. Zazní také přednášky o různých moderních terapeutických směrech a jejich zakladatelích.

Festival Mezi ploty po dlouhá léta patří k nejoblíbenějším kulturním událostem v Praze. O tom, že si za dobu své existence vydobyl široké uznání, svědčí i fakt, že už dvakrát získal prestižní označení EFFE Label od Asociace evropských festivalů.