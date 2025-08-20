Eurovize se vrátí do Vídně. O místo konání soutěžila rakouská metropole s Innsbruckem

Vídeň bude hostit 70. ročník Eurovize jedenáct let poté, co se mezinárodní hudební událost konala na stejném místě. Finále bude podle ORF 16. května 2026.
Metropole s přibližně dvěma miliony obyvatel se ucházela o pořádání s mottem "Europe, shall we dance?" (Evropo, zatancujeme si?). Vídeň se spoléhala na své předešlé zkušenosti s pořádáním Eurovize, svou dobrou infrastrukturu a velký počet hotelových lůžek. Menší Innsbruck se naopak sloganem "Together on Top" (Společně na vrcholu) snažil zdůraznit svou úchvatnou polohu uprostřed alpské krajiny, píše DPA.
"Na základě jednomyslného rozhodnutí dospěla porota ORF k závěru, že nabídka Vídně je nejen atraktivnější z hlediska infrastruktury a logistiky, ale také z ekonomického hlediska," uvedl generální ředitel ORF Roland Weißmann.
Soutěž se příští rok odehraje ve vídeňské Stadthalle, která patří k nejstarším multifunkčním halám v Evropě. Budova navržená Rolandem Rainerem byla otevřena v roce 1958. Vídeň si od pořadatelství slibuje nový impuls pro turistický ruch. V roce 2024 přijelo do Vídně 18,9 milionů návštěvníků, tím padl dosavadní rekord z doby před pandemií covidu-19. Podle rakouského hotelového svazu má Vídeň k dispozici 40 885 pokojů v ubytovacích zařízení s 81 337 lůžky, uvedla agentura APA.
Písňovou soutěž Eurovize (ESC) každoročně sleduje na 70 milionů lidí po celém světě. Po vítězství rakouského zpěváka JJ alias Johannese Pietsche v letošním ročníku ESC ve švýcarské Basileji připadlo hostitelství Rakousku.
Rakousko vyhrálo Eurovizi potřetí. Poprvé se prosadilo v roce 1966 s písní Merci, Chérie v podání Udo Jürgense. Druhé vítězství zemi zajistila v roce 2014 vousatá zpěvačka Conchita Wurst alias travesti zpěvák Thomas Neuwirth.