Hudba

Eurovize se vrátí do Vídně. O místo konání soutěžila rakouská metropole s Innsbruckem

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Příští ročník mezinárodní hudební soutěže Eurovize bude hostit Vídeň. Oznámila to ve středu rakouská veřejnoprávní televize ORF. Vybírala mezi Innsbruckem a rakouským hlavním městem, informuje agentura APA.
Vítěz letošního ročníku Eurovize JJ zaujal písní Wasted Love.
Vítěz letošního ročníku Eurovize JJ zaujal písní Wasted Love. | Foto: Reuters

Vídeň bude hostit 70. ročník Eurovize jedenáct let poté, co se mezinárodní hudební událost konala na stejném místě. Finále bude podle ORF 16. května 2026.

Metropole s přibližně dvěma miliony obyvatel se ucházela o pořádání s mottem "Europe, shall we dance?" (Evropo, zatancujeme si?). Vídeň se spoléhala na své předešlé zkušenosti s pořádáním Eurovize, svou dobrou infrastrukturu a velký počet hotelových lůžek. Menší Innsbruck se naopak sloganem "Together on Top" (Společně na vrcholu) snažil zdůraznit svou úchvatnou polohu uprostřed alpské krajiny, píše DPA.

"Na základě jednomyslného rozhodnutí dospěla porota ORF k závěru, že nabídka Vídně je nejen atraktivnější z hlediska infrastruktury a logistiky, ale také z ekonomického hlediska," uvedl generální ředitel ORF Roland Weißmann.

Soutěž se příští rok odehraje ve vídeňské Stadthalle, která patří k nejstarším multifunkčním halám v Evropě. Budova navržená Rolandem Rainerem byla otevřena v roce 1958. Vídeň si od pořadatelství slibuje nový impuls pro turistický ruch. V roce 2024 přijelo do Vídně 18,9 milionů návštěvníků, tím padl dosavadní rekord z doby před pandemií covidu-19. Podle rakouského hotelového svazu má Vídeň k dispozici 40 885 pokojů v ubytovacích zařízení s 81 337 lůžky, uvedla agentura APA.

Související

Zpěv mu nevyšel, přesto JJ vyhrál. Eurovize byla přehlídkou hraného dojetí i bizáru

Eurovize 2025
39 fotografií

Písňovou soutěž Eurovize (ESC) každoročně sleduje na 70 milionů lidí po celém světě. Po vítězství rakouského zpěváka JJ alias Johannese Pietsche v letošním ročníku ESC ve švýcarské Basileji připadlo hostitelství Rakousku.

Rakousko vyhrálo Eurovizi potřetí. Poprvé se prosadilo v roce 1966 s písní Merci, Chérie v podání Udo Jürgense. Druhé vítězství zemi zajistila v roce 2014 vousatá zpěvačka Conchita Wurst alias travesti zpěvák Thomas Neuwirth.

 
Mohlo by vás zajímat

Rapper Lipo podpoří děti vězněných rodičů klipem, jenž vznikne ve Věznici Jiřice

Rapper Lipo podpoří děti vězněných rodičů klipem, jenž vznikne ve Věznici Jiřice

FOK nabídne na open air koncertu ve Valdštejnské zahradě klasiku i filmovou hudbu

FOK nabídne na open air koncertu ve Valdštejnské zahradě klasiku i filmovou hudbu

V kuchyni i bývalém výklopníku uhlí. Festival Ostravské dny nabízí nekonvenční hudbu

V kuchyni i bývalém výklopníku uhlí. Festival Ostravské dny nabízí nekonvenční hudbu

Kameny se valily do Prahy. První pražský koncert Rolling Stones byl symbolem změn

Kameny se valily do Prahy. První pražský koncert Rolling Stones byl symbolem změn
hudba kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Vídeň Eurovize Innsbruck Conchita Wurst

Právě se děje

před 1 minutou
Půvabná Ukrajinka pyká za doping. Z atletky se stala hvězda sociálních sítí

Půvabná Ukrajinka pyká za doping. Z atletky se stala hvězda sociálních sítí

Maryna Bechová-Romančuková dostala čtyřletý trest za doping. Kariéru v atletice brzdí, ale na sociálních sítích se z ní stala hvězda.
Aktualizováno před 22 minutami
V Česku se usadil invazní komár japonský, může přenášet i horečku dengue

V Česku se usadil invazní komár japonský, může přenášet i horečku dengue

Podle výzkumníků zatím tento komár pro lidi v Česku bezprostřední riziko nepředstavuje. Může se to ale změnit v budoucnu.
před 23 minutami
Čeští dobrovolníci na Ukrajině si stěžují: Na hranicích nás čeká šikana!

Čeští dobrovolníci na Ukrajině si stěžují: Na hranicích nás čeká šikana!

"Když přejedeme hranici, vždycky si řekneme - to nejtěžší máme za sebou, teď už jen válka," říká Jan Heřmánek z Team4Ukraine.
před 30 minutami
"Vítězná nálada se změnila v zoufalství." Ruská euforie z postupu na frontě mizí
1:27

"Vítězná nálada se změnila v zoufalství." Ruská euforie z postupu na frontě mizí

Tvrzení Kremlu, že bude moci bojovat ještě i deset let, je podle velitele ukrajinské armády Oleksandra Syrského jen chvástání.
před 1 hodinou
Musk si to rozmyslel, novou stranu nezaloží. Chce se soustředit na podnikání

Musk si to rozmyslel, novou stranu nezaloží. Chce se soustředit na podnikání

Musk oznámil záměr založit politickou stranu po červnové rozepři s prezidentem USA Donaldem Trumpem.
před 1 hodinou

Čtvrtkařka Manuel ukončila kvůli zranění atletickou sezonu

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel kvůli zranění zadního stehenního svalu ukončila atletickou sezonu. Dvacetiletá sprinterka to oznámila v prohlášení před víkendovým domácím mistrovstvím v…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Snad vyhrajeme. Ale dezolátů tu máme hodně, slyšel "cyklista" Kupka od svého starosty
10:37

Snad vyhrajeme. Ale dezolátů tu máme hodně, slyšel "cyklista" Kupka od svého starosty

"Děláme všechno pro to, abychom Andreje Babiše nejen dohnali, ale abychom ukázali všem rizika jeho možného vládnutí," sdělil Aktuálně.cz Martin Kupka.
Další zprávy