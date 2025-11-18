Do Síně slávy Českého slavíka vstoupí zpěvák a skladatel Vladimír Mišík

Ocenění Mišík pravděpodobně převezme v zastoupení. Osmasedmdesátiletý hudebník čelí zdravotním problémům, které mu znesnadňují pohyb a neumožňují hru na kytaru. Mišík naposledy vystupoval před pěti lety, živá nahrávka staršího koncertu nazvaná 24/11/2019, která vyšla letos 10. října, je možná jeho poslední.
"Chtěl bych poděkovat všem muzikantům, kteří se mnou kdy hráli. Byla to úžasná doba - koncerty a desky. Jsem vlastně vnitřně velmi potěšený. Jeden můj kamarád říkal, že je důležité rozveselit, pobavit a dojmout, a o to jsem se vždy snažil. Živá muzika je nabíjející a mám radost, že i mé publikum bylo velmi vstřícné," uvedl Mišík, který se v posledních letech soustředil hlavně na nahrávání studiových desek s Petrem Ostrouchovem.
V roce 2019 s Ostrouchovem vydal Mišík album Jednou tě potkám, které později získalo šest cen Anděl a bylo nadšeně přijato kritiky i posluchači. Spolupráce s Ostrouchovem a skupinou Blue Shadows mu poté přinesla ještě další dva tituly - Noční obraz v roce 2021 a loňské album Vteřiny, měsíce a roky, které letos získalo dvě ceny Anděl, včetně ceny za album roku.
Na vyhlášení cen ankety Český slavík zazpívají Václav Noid Bárta se skupinou Dymytry, Monika Absolonová, Richard Krajčo, Ben Cristovao, Dara Rolins, O5 & Radeček, Čechomor, Lenka Dusilová, Drupi a skupina Lucie. Marta Jandová, Milan Peroutka a Felix Slováček mladší uctí památku zesnulé zpěvačky a herečky Anny Julie Slováčkové.
Hudební fanoušci mohli do 9. listopadu hlasovat vždy maximálně pro šest interpretů v kategoriích zpěvák, zpěvačka, hudební skupina a hip hop & rap. Na galavečeru se diváci také dozvědí, kdo se stane absolutním slavíkem. Na výsledky a možnost živě zahrát budou čekat také nominovaní v kategorii objev roku, kterými jsou Šimon Opp, Renne Dang, Mat213 a skupina Jamaron.
V loňském roce se objevem roku stal zpěvák Sofian Medjmedj, v kategorii Hip Hop & Rap zvítězil Calin a skupinou roku byla kapela Kabát. Zpěvákem roku se stal Marek Ztracený, zatímco zpěvačkou roku a Absolutním slavíkem Ewa Farna. Do Síně slávy vstoupila Marta Kubišová.
Celonárodní anketu o nejpopulárnějšího zpěváka, zpěvačku a hudební skupinu vymysleli v roce 1962 v tehdejší redakci časopisu Mladý svět. Do roku 1991 nesla název Zlatý slavík. V minulosti se anketa potýkala s kauzami ohledně nejasností v hlasování. Práva na pořádání ankety nyní vlastní TV Nova.