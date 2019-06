Pink Floyd táhnou. Aukce Gilmourových kytar vynesla téměř půl miliardy korun

Více než 120 položek obsahovala čtvrteční aukce kytar z vyhlášené kolekce Davida Gilmoura, někdejšího frontmana skupiny Pink Floyd.

Výnos překonal všechny srovnatelné rekordy, nástroje byly prodány za celkovou sumu 21,5 milionů dolarů, což je v přepočtu téměř půl miliardy korun. Nejdražší kus dosáhl ceny čtyři miliony dolarů.

Výtěžek aukce, kterou v New Yorku uspořádala síň Christie's, půjde na charitu.

Do on-line dražby se přihlásilo 2000 zájemců ze 66 zemí. Už dopředu bylo možné sbírku vidět v Londýně, Los Angeles a New Yorku, kde se na hudební nástroje přišlo podívat kolem 12 tisíc lidí.

On-line pak katalog prolistovalo 500 tisíc zájemců, z nichž se přes 2000 přihlásilo do dražby.

Podle aukční síně byl zájem o kytary mimořádný a ceny vyšplhaly nebývale vysoko. Například jedna akustická kytara, kterou David Gilmour koupil v roce 1970, měla vyvolávací cenu 10 tisíc dolarů. Nakonec byla prodána téměř za půl milionu dolarů.

Jiný nástroj, s nímž kytarista roku 1975 nahrál slavné album Wish You Were Here, startoval na ceně 5000 dolarů, ve finále kupce přišel na 530 tisíc dolarů.

Rekordní částky, které aukce postupně zaznamenávala, obvykle platily jen několik hodin, než další nástroj vytvořil nový rekord. Dražily se kytary značek Fender, Gibson nebo Gretsch.

Výtěžek prodeje třiasedmdesátiletý David Gilmour poukáže na konto organizace ClientEarth, která se věnují ochraně životního prostředí.