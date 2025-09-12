Hudba

Britské muzeum V&A představí veřejnosti archiv zpěváka Davida Bowieho

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Od třpytivých kostýmů Ziggyho Stardusta a ručně psaných textů písní přes dopisy fanoušků až po poznámky k nedokončenému muzikálu. To jsou jen některé položky z rozsáhlého archivu zpěváka Davida Bowieho, který od soboty 13. září veřejnosti zpřístupní Muzeum královny Viktorie a prince Alberta (V&A) v Londýně.
Britský zpěvák a skladatel David Bowie je považován za jednoho z nejvlivnějších hudebníků 20. století.
Britský zpěvák a skladatel David Bowie je považován za jednoho z nejvlivnějších hudebníků 20. století. | Foto: Sony Music

Fanoušci i badatelé zajímající se o zesnulou britskou hudební legendu budou mít možnost si po domluvě prohlédnout přibližně 90 000 položek v David Bowie Centre v East Storehouse V&A ve východním Londýně, napsala ve čtvrtek agentura Reuters.

V archivu je spousta unikátů ze života zpěváka, muzikanta a umělce, který si vysloužil přezdívku chameleon rockové hudby díky své neustále se proměňující umělecké osobnosti.

Mezi exponáty je například první hudební nástroj Davida Bowieho - saxofon, který mu na počátku 60. let dal jeho otec. Návštěvníci mohou vidět kultovní i nedokončené kostýmy, scénografie a loutky v životní velikosti, jež vytvořil Jim Henson podle Bowieho mnoha osobností pro hudební videoklip, který nikdy nebyl vydán.

K dispozici je také Bowieho rozsáhlá sbírka textů, skic, ručně psaných a nevydaných textů písní, digitálních uměleckých děl, notových zápisů i korespondence.

V archivu je také jeden z Bowieho posledních kostýmů Ziggyho Stardusta, který nebyl v Británii dosud nikdy vystaven, klapka použitá ve filmu Muž, který spadl na Zemi z roku 1976, umělecká díla, materiály a kostýmy související s Bowieho koncertem k 50. narozeninám v roce 1997 či Bowieho originální návrhy obalů alb Hours a Lodger.

Kurátoři uvedli, že archiv zahrnuje 70 000 fotografií, 400 kostýmů, 150 hudebních nástrojů a osobních zápisníků. Obsahuje nápady, které Bowie načrtl na poznámkové lístky a po jeho smrti se našly v jeho newyorské pracovně. Jedná se o námět na muzikál z 18. století s názvem The Spectator, na kterém Bowie pracoval ke konci života.

David Bowie zemřel v roce 2016 ve věku 69 let na rakovinu, které podlehl jen dva dny před vydáním svého posledního alba Blackstar.

 
Nenechte si ujít: Nový filmový Stephen King i komedie o manželství v Řeznické

Přehled

Němečtí politici kritizují zrušení koncertu kvůli izraelskému dirigentovi

Pán prstenů v Praze. Filmová filharmonie uvede monumentální symfonii

Dobyla Scalu i Met, přátelila se s Callasovou. Legenda české opery by oslavila stovku

