Africký expres nečekaně rozehřál Pohodu. Desítky umělců se domluvily den předem

Vojtěch Ruda

Multižánrový festival Pohoda na trenčínském letišti se po nešťastném minulém ročníku vrátil v plné síle. Zhruba třicet tisíc fanoušků se od čtvrtka těšilo slunnému počasí a výtečné hudbě z celého světa. Velkou výzvou bylo rychlé nahrazení hlavního lákadla prvního večera, z nejisté situace se však nakonec vyklubal jedinečný zážitek.

Britští Massive Attack, kteří měli být hlavními hvězdami čtvrtka, zrušili své vystoupení kvůli nemoci těsně před začátkem festivalu. Během čtyřiadvaceti hodin se však produkčnímu týmu povedl takřka nadlidský výkon. Namísto legend trip-hopu přijelo hudební hnutí Africa Express, čítající až přes padesát členů. Celé uskupení navíc řídí Damon Albarn, zakladatel popových kapel Blur a Gorillaz.

"Jeden sen se sice rozplynul, ale díky tomu se splnil jiný. (…) Je to výjimečný projekt s obrovským přesahem daleko za hranice hudby - v jistém smyslu hudební ztělesnění samotné myšlenky Pohody," uvedl zakladatel festivalu Michal Kaščák. Na hlavní Zlatý Bažant stage si tak posluchači mohli vychutnat písně z alba s názvem Africa Express presents… Bahidorá symbolicky den před jeho vydáním.

Slovenská Sporiteľna stage byla jednou z konstrukcí, které minulý rok nezvládly extrémní nápor větru a deště. Nově vyztužený hangár první den rozzářilo duo Magdalena Bay svým snovým popem. Frontmanka svědomitě vyměňovala kostýmy, hopkavě přebíhala z jedné strany pódia na druhou a hrou na syntetické klávesy občas doplnila svou energickou kapelu. Od té doby se pak na pódiu střídala slavná jména rapové a DJ scény z celého světa.

Harmonogram nabízel také mnoho domácích umělců napříč žánry - rebelové z Berlin Manson a Fvck_Kvlt přivezli nová provokativní alba Alternative for Disneyland a Mrtvá revolúcia. Kapely Bez ladu a skladu + Lucerka nebo Korben Dallas dodávali návštěvníkům to, co chcete slyšet při ležérních festivalových dnech na slámě a asfaltu. V sobotu si pak návštěvníci na Orange stagi zazpívali slavné hity Richarda Müllera.

Na trenčínském letišti nemohl chybět ani poctivý rock'n'roll. V pátek se o něj postarali Fontaines D.C., mladí uličníci z Dublinu. Legendární Iggy Pop dokázal, že i v osmdesáti to umí pořádně roztočit, a o nálož hutných kytarových riffů se postarali Queens of the Stone Age, kteří minulý rok kvůli nemoci nemohli vystoupit. Na Kofola stage pak byly slyšet rytmy na pomezí rocku a salsy od Geordieho Greepa či shoegazový projekt Davida Žbirky Sunbrella.

Festival Pohoda ale nezůstal jen u hudby. Doprovodný program nabízel bohatou nabídku živých diskusí, workshopů, literárních čtení či divadla. Za zmínku stojí i důraz na čistotu a soběstačnost areálu - ne náhodou za ekologické řešení festival obdržel v roce 2017 ocenění od Europe Festival Awards, v roce 2023 pak vyhrál hlavní soutěž o nejlepší festival střední velikosti.

"Letošní Pohoda je podle mě tou nejlepší v naší historii. Říkám to s respektem ke všem předchozím ročníkům a s vděčností vůči lidem, kteří Pohodu tvoří - na pódiích, pod nimi i v zákulisí. Letos se všechno spojilo v úžasný celek, jehož výsledkem byla nádherná atmosféra, hladký průběh a nadšené ohlasy ze všech stran. (…) Věřím, že společně uděláme vše pro to, abychom totéž mohli říct i po jubilejním třicátém ročníku, který nás čeká příští rok," uvedl ředitel festivalu Michal Kaščák.