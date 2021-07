Hrůša bude hlavním hostujícím dirigentem orchestru Národní akademie sv. Cecílie

Jakub Hrůša bude od sezony 2021/2022 hlavním hostujícím dirigentem slavného orchestru Národní akademie Svaté Cecílie v Římě. Zároveň zůstává šéfdirigentem Bamberských symfoniků a hlavním hostujícím dirigentem České filharmonie. Jmenování oznámili představitelé italského tělesa v úterý.

V čele orchestru Národní akademie Svaté Cecílie se Hrůša představil již roku 2016 při interpretaci Smetanovy Mé vlasti a se dvěma dalšími úspěšnými koncerty v letech 2018 a 2019. Letos s ním v přímém přenosu na italské televizní stanici RAI 1 oslavil založení Italské republiky.

"Lidská energie, se kterou italští hudebníci v Římě jdou do každého uměleckého projektu, je nesrovnatelná s většinou toho, s čím jsem se ve světě setkal," říká Hrůša. "Navíc dávají v případě, že jsou nadšení, svou radost tak nepokrytě najevo, že by musel být člověk z umělé hmoty, aby ho to do morku kostí neinspirovalo," dodává.

Hrůša v roce 2018 o dalších pět let prodloužil působení ve funkci šéfdirigenta Bamberských symfoniků. V čele předního německého orchestru, který řídí od sezony 2016/2017, tak setrvá do roku 2026.

Devětatřicetiletý brněnský rodák je pravidelným hostem nejvýznamnějších orchestrů světa. Předloni nejprodávanější světový časopis se zaměřením na klasickou hudbu BBC Music Magazine ocenil album klavírních koncertů Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů v interpretaci klavíristy Ivo Kahánka a Bamberských symfoniků s jejich šéfdirigentem Hrůšou jako nahrávku měsíce.

Letos se Hrůša stal držitelem Ceny Antonína Dvořáka za propagaci české hudby v zahraničí a opětovně získal Cenu Anděl v kategorii klasické hudby. Nadcházející sezonu se představí u Berlínských filharmoniků, Newyorské filharmonie, v Královské opeře Covent Garden, na mnoha turné s Bamberskými symfoniky a na cestách do Japonska.

Doma Hrůša vystoupí s Českou filharmonií na festivalu Dvořákova Praha 19. a 21. září nebo na koncertě k výročí revoluce 17. listopadu.

Šéfdirigentem Národní akademie Svaté Cecílie je Antonio Pappano. V Česku se orchestr naposledy představil v květnu 2019. Na festivalu Pražské jaro ve vyprodaném Obecním domě nabídl díla Modesta Petroviče Musorgského, Bély Bartóka a Nikolaje Rimského-Korsakova.

Italské těeslo má více než stoletou historii, spojeno je ale s Národní akademií Svaté Cecílie, jednou z nejstarších hudebních institucí na světě, která byla založena roku 1585.

Od roku 2005 sídlí v Římě v nové budově Parco della Musica navržené architektem Renzem Pianem. U dirigentského pultu se vystřídala spousta slavných jmen - Gustav Mahler, Claude Debussy, Igor Stravinskij, Paul Hindemith, Artur Toscanini nebo Herbert von Karajan. V letech 1983 až 1990 byl čestným prezidentem Leonard Bernstein. Antonio Pappano je šéfdirigentem od roku 2005.