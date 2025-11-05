Být jiný, chce odvahu. Vánoční fantasy pohádka Zrození alchymistky vstupuje do kin

Aby se dívka Ariana mohla stát právoplatnou studentkou magické školy, musí složit přijímací zkoušky. Na ty ji připravují mladí alchymisté Lora (Sára Korbelová) a Mertur (Cyril Dobrý). Ve školních lavicích ji pak čekají nejen nová přátelství, ale také dávná tajemství. A když se objeví čarodějnice Murien (Simona Hába Zmrzlá), musí Ariana riskovat vše, aby poznala pravdu o své minulosti.
"Zrození alchymistky je příběh o odvaze být jiný," říká režisér, producent a scenárista Petr Kubík. "Dvanáctiletá Ariana vyrůstá v sirotčinci, dokud ji starý a moudrý Archivald nepřivede do Akademie alchymistů. Místa, kde se dějí zázraky a rodí přátelství. Právě tam zjistí, že i obyčejné dítě může být výjimečné. A že najít své místo ve světě někdy znamená odhalit kouzlo v sobě."
"Je to tajemný a napínavý příběh plný překvapení. A navíc se po letech vracíme do světa Princezny zakleté v čase," dodává Lukáš Daniel Pařík, scenárista, spolurežisér a autor hudby.
Snímek se natáčel na různých místech naší republiky - v Emauzích, na Točníku, ve Slavičím údolí, skanzenu Řepora i ve filmových ateliérech Barrandov. Obsahuje přes 500 vizuálních efektů a je v něm 14 hlavních a 30 vedlejších rolí. Komparz navíc vytvořili fanoušci předchozích filmů o Princezně zakleté v čase.
"Hodně trikových scén se točí před zeleným plátnem. Třeba kouzlení run nebo situace, kdy rukou či prstenem někoho odhodíte, anebo máváte holí zavěšenou na vlasci. Na place vám to připadá skoro absurdní, ale když pak vidíte hotový výsledek po práci trikařů, působí to zajímavě a uvěřitelně," vzpomíná na natáčení představitel alchymisty Archivalda Roman Zach.
"Myslím, že u nás zatím podobná fantasy pohádka, samozřejmě kromě Princezen zakletých v čase, ještě nevznikla. Tak, jak se tvůrci snaží vybudovat celé kouzelné univerzum, mi přijde v českém prostředí opravdu výjimečné. Zatím jsem se s něčím podobným u nás nesetkal a jsem zvědavý, jak to dopadne. Myslím, že pro děti by to mohla být skvělá dobrodružná pohádka," říká herec Cyril Dobrý.
Atmosféru a poselství filmu doplňuje také titulní píseň V dobrém i zlém, kterou napsal Roman Procházka ze skupiny Divokej Bill. Na videoklip se můžete podívat ZDE.