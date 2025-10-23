Vánoce v České televizi: pohádka s Oskarem Hesem i silvestrovská StarDance Tour

Kreativní producentka Barbara Johnsonová doplňuje: "Myslím, že velmi zdařilé je herecké obsazení pohádky, ať už jde o ústřední dvojici v podání Sofie Anny Švehlíkové a Oskara Hese, ministra Jiřího Mádla a generála Pavla Kříže, nebo o princezninu vychovatelku, kterou hraje Jana Plodková. Nejzajímavější na pohádce je pak podle mého názoru prolínání kouzelného a reálného světa. Protože jak říká jedna z postav pohádky, nikdo neví, kdy se další kouzelná bytost narodí."
Pohádka ze Slovenska i pro neslyšící
Na Boží hod uvede Česká televize slovenskou pohádku Největší zázrak, jíž je koproducentem. Hlavními hrdiny napínavého příběhu o lásce, zradě a také oběti jsou nešikovný a sobecký kouzelník Láb, krásná princezna a nespokojený pekař. V pohádce scenáristky Hany Lasicové si zahráli i čeští herci Jan Budař a Michal Isteník, a to pod vedením režiséra Tomáše Janči.
Na programu bude i letos televizní pohádka pro neslyšící v českém znakovém jazyce doprovázeném dabingem pro slyšící diváky. Jmenuje se Ke všem čertům a její autorka Jana Ozoráková s režisérem Janem Bártkem hledali inspiraci u klasického a oblíbeného příběhu Čertův švagr Boženy Němcové s přihlédnutím k dalším jeho literárním převyprávěním.
Zadáno pro charitu, duchovno a dokument
Půlkulaté, již pětatřicáté výročí letos oslaví Adventní koncerty ČT, které nezamíří jen do Prahy, ale vydají se na tři zastávky napříč republikou. Tou první bude kostel sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, druhý koncert se odehraje v katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě a třetím hostitelským místem bude kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. I letos jsou již tradičně patrony jednotlivých koncertů oblíbené osobnosti České televize, konkrétně Michal Žák, Vladimír Kořen, Martin Písařík a Lucie Výborná.
Také druhý program České televize přichází s nabídkou, která zdůrazňuje duchovní rozměr Vánoc, počínaje Adventní bohoslužbou 30. listopadu. Na Štědrý den nebude chybět Vánoční promluva a Půlnoční bohoslužba, o den později pak slavnostní Vánoční bohoslužba, následovaná vánočním požehnáním papeže Lva XIV. z Vatikánu při přenosu tradičního Urbi et orbi.
Ve sváteční nabídce najdou diváci také dokumentární film David Becher - Hippokrates Karlových Varů o jedné z klíčových postav českých dějin, lékařství a lázeňství, se kterou je coby průvodce seznámí herec Jiří Dvořák.
Sváteční kultura na ČT art
Na ČT art čeká diváky mnoho premiér, a to od koncertů a portrétů slavných osobností až po dokumenty o českých i zahraničních hudebních a divadelních scénách. Chybět nebude přímý přenos z Adventního koncertu Pražského filharmonického sboru z Rudolfina spolu s premiérovým dokumentem Síla hlasu: příběh Pražského filharmonického sboru.
Za zhlédnutí určitě stojí životopisný snímek o spisovateli Charlesi Dickensovi Muž, který vynalezl Vánoce nebo koncerty populárních hvězd - premiérový záznam vystoupení ikony rokenrolu Elvis Presley: Havaj 1973, narozeninový koncert české legendární kapely YoYo Band či koncert Queen: Magic Tour v Budapešti 1986. Na své si přijdou i obdivovatelé klasické taneční pohádky Louskáček či příznivci operní hudby v koncertu Vánoce ve Versailles se Sonyou Yonchevovou. Na Nový rok nebude ani letos chybět přímý přenos Novoročního koncertu České filharmonie.
Něco pro nejmenší a StarDance Tour
Dětský program ČT :D uvede v předvánočním čase nový krátký hraný příběh Karla Janáka Šťastné a strašidelné! Vánoční prázdniny nabídnou vedle dvou premiérových animovaných filmů Sobík Niko za polární září a Labutí princezna: Království hudby také nový speciál seriálu Kung Fu Panda: Dračí rytíř. Nebude chybět ani Česká mše vánoční, která se na Déčku tradičně vysílá na Štědrý den.
Poslední den roku 2025 odstartuje v České televizi Výborná SHOW s moderátorkou Lucií Výbornou a jejími hosty. Naváže na ni Vladimír Kořen a Maroš Kramár s (ne)vědeckými pokusy v silvestrovském dílu pořadu Zázraky přírody. Zábava pak bude pokračovat i s Karlem Šípem ve Všechnopárty. Třešničkou na silvestrovském koktejlu má být StarDance Tour… když hvězdy tančí na Silvestra, zábavní pořad z pražské O2 areny obohacený o sestřih toho nejzajímavějšího, co se na tour, která na podzim procestovala Českou republiku, odehrálo. Novoročním filmem pak budou Vlny režisére Jiřího Mádla, které mají na svém kontě sedm Českých lvů.