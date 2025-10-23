Film

Vánoce v České televizi: pohádka s Oskarem Hesem i silvestrovská StarDance Tour

před 2 hodinami
Štědrý večer letos přinese novou pohádku Záhada strašidelného zámku. „Štědrovečerní pohádkové poselství tentokrát zní: každý by si měl uvědomit, že všechny problémy se řeší lépe, když na to člověk není sám. Druhým, skrytějším poselstvím scenáristy a autora Tomáše Syrovátky je, že my lidé obecně rádi věříme lžím, ale pravdu, kterou máme přímo před sebou, nevidíme,“ říká režisér Ivo Macharáček.
Sofie Anna Švehlíková jako princezna Elvíra a Oskar Hes jako princ Armin v nové vánoční pohádce Záhada strašidelného zámku.
Sofie Anna Švehlíková jako princezna Elvíra a Oskar Hes jako princ Armin v nové vánoční pohádce Záhada strašidelného zámku. | Foto: Česká televize

Kreativní producentka Barbara Johnsonová doplňuje: "Myslím, že velmi zdařilé je herecké obsazení pohádky, ať už jde o ústřední dvojici v podání Sofie Anny Švehlíkové a Oskara Hese, ministra Jiřího Mádla a generála Pavla Kříže, nebo o princezninu vychovatelku, kterou hraje Jana Plodková. Nejzajímavější na pohádce je pak podle mého názoru prolínání kouzelného a reálného světa. Protože jak říká jedna z postav pohádky, nikdo neví, kdy se další kouzelná bytost narodí." 

Jan Budař v pohádce Největší zázrak.
Jan Budař v pohádce Největší zázrak. | Foto: Česká televize

Pohádka ze Slovenska i pro neslyšící

Na Boží hod uvede Česká televize slovenskou pohádku Největší zázrak, jíž je koproducentem. Hlavními hrdiny napínavého příběhu o lásce, zradě a také oběti jsou nešikovný a sobecký kouzelník Láb, krásná princezna a nespokojený pekař. V pohádce scenáristky Hany Lasicové si zahráli i čeští herci Jan Budař a Michal Isteník, a to pod vedením režiséra Tomáše Janči.

Pohádku pro neslyšící Ke všem čertům režíroval Jan Bártek.
Pohádku pro neslyšící Ke všem čertům režíroval Jan Bártek. | Foto: Česká televize

Na programu bude i letos televizní pohádka pro neslyšící v českém znakovém jazyce doprovázeném dabingem pro slyšící diváky. Jmenuje se Ke všem čertům a její autorka Jana Ozoráková s režisérem Janem Bártkem hledali inspiraci u klasického a oblíbeného příběhu Čertův švagr Boženy Němcové s přihlédnutím k dalším jeho literárním převyprávěním.

Zadáno pro charitu, duchovno a dokument

Půlkulaté, již pětatřicáté výročí letos oslaví Adventní koncerty ČT, které nezamíří jen do Prahy, ale vydají se na tři zastávky napříč republikou. Tou první bude kostel sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, druhý koncert se odehraje v katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě a třetím hostitelským místem bude kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. I letos jsou již tradičně patrony jednotlivých koncertů oblíbené osobnosti České televize, konkrétně Michal Žák, Vladimír Kořen, Martin Písařík a Lucie Výborná.

Také druhý program České televize přichází s nabídkou, která zdůrazňuje duchovní rozměr Vánoc, počínaje Adventní bohoslužbou 30. listopadu. Na Štědrý den nebude chybět Vánoční promluva a Půlnoční bohoslužba, o den později pak slavnostní Vánoční bohoslužba, následovaná vánočním požehnáním papeže Lva XIV. z Vatikánu při přenosu tradičního Urbi et orbi.

Ve sváteční nabídce najdou diváci také dokumentární film David Becher - Hippokrates Karlových Varů o jedné z klíčových postav českých dějin, lékařství a lázeňství, se kterou je coby průvodce seznámí herec Jiří Dvořák.

Sváteční kultura na ČT art

Na ČT art čeká diváky mnoho premiér, a to od koncertů a portrétů slavných osobností až po dokumenty o českých i zahraničních hudebních a divadelních scénách. Chybět nebude přímý přenos z Adventního koncertu Pražského filharmonického sboru z Rudolfina spolu s premiérovým dokumentem Síla hlasu: příběh Pražského filharmonického sboru.

Za zhlédnutí určitě stojí životopisný snímek o spisovateli Charlesi Dickensovi Muž, který vynalezl Vánoce nebo koncerty populárních hvězd - premiérový záznam vystoupení ikony rokenrolu Elvis Presley: Havaj 1973, narozeninový koncert české legendární kapely YoYo Band či koncert Queen: Magic Tour v Budapešti 1986. Na své si přijdou i obdivovatelé klasické taneční pohádky Louskáček či příznivci operní hudby v koncertu Vánoce ve Versailles se Sonyou Yonchevovou. Na Nový rok nebude ani letos chybět přímý přenos Novoročního koncertu České filharmonie.

Něco pro nejmenší a StarDance Tour

Dětský program ČT :D uvede v předvánočním čase nový krátký hraný příběh Karla Janáka Šťastné a strašidelné! Vánoční prázdniny nabídnou vedle dvou premiérových animovaných filmů Sobík Niko za polární září a Labutí princezna: Království hudby také nový speciál seriálu Kung Fu Panda: Dračí rytíř. Nebude chybět ani Česká mše vánoční, která se na Déčku tradičně vysílá na Štědrý den.

Tereza Kostková a Marek Eben budou mít v silvestrovské StarDance Tour na starosti i slavnostní novoroční přípitek.
Tereza Kostková a Marek Eben budou mít v silvestrovské StarDance Tour na starosti i slavnostní novoroční přípitek. | Foto: Česká televize

Poslední den roku 2025 odstartuje v České televizi Výborná SHOW s moderátorkou Lucií Výbornou a jejími hosty. Naváže na ni Vladimír Kořen a Maroš Kramár s (ne)vědeckými pokusy v silvestrovském dílu pořadu Zázraky přírody. Zábava pak bude pokračovat i s Karlem Šípem ve Všechnopárty. Třešničkou na silvestrovském koktejlu má být StarDance Tour… když hvězdy tančí na Silvestra, zábavní pořad z pražské O2 areny obohacený o sestřih toho nejzajímavějšího, co se na tour, která na podzim procestovala Českou republiku, odehrálo. Novoročním filmem pak budou Vlny režisére Jiřího Mádla, které mají na svém kontě sedm Českých lvů.

 
