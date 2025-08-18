Film

Zemřel slovenský herec a bavič Oldo Hlaváček. Bylo mu 91 let

ČTK ČTK
před 14 minutami
V neděli ráno zemřel slovenský herec a bavič Oldo Hlaváček, bylo mu 91 let. S odvoláním na hercova syna to oznámila slovenská média. Proslavily ho televizní veselohry či role moderátora zábavných a soutěžních pořadů, jako například Vtipnější vyhrává. Hlaváček zemřel po delší nemoci v jedné z bratislavských nemocnic.
Slovenský herec Oldo Hlaváček zemřel v neděli 17. srpna 2025.
Slovenský herec Oldo Hlaváček zemřel v neděli 17. srpna 2025. | Foto: Profimedia.cz

Ideální prostor, kde mohl bratislavský rodák projevit svůj jedinečný smysl pro parodii a karikaturu, našel také v rozhlase.

Hlaváček často vystupoval s dnes už zesnulým hercem, zpěvákem a bavičem Ivanem Krajíčkem. V letech 1973-1999 spolu vydali a namluvili celkem šest alb s názvem Hostinec Pod gaštanom. Svou komikou, vycházející především z lidových zdrojů, tak vytvářeli protipól intelektuálního humoru neméně oblíbené dvojice Lasica-Satinský.

Členem činohry Slovenského národního divadla (SND) byl v letech 1962 až 2011. Na jeho scéně účinkoval například i ve slovenské verzi hry Václava Havla Odcházení, která měla premiéru v listopadu 2008.

Ve filmu debutoval v roce 1962 ve snímku Polnoc bude o päť minút. Od té doby ztvárnil role ve více než 90 filmech, zahrál si ale i v televizních seriálech Tajné životy (2015) nebo Zoo (2016).

Za zásluhy o rozvoj divadelní, rozhlasové a filmové tvorby mu prezident Rudolf Schuster v únoru 2004 udělil vyznamenání Kříž prezidenta Slovenské republiky II. stupně, připomněl na svém webu list Sme.

Hlaváček se v říjnu 2013 v Bratislavě zúčastnil odhalení pamětní tabule politickým vězňům komunistického režimu. Sám byl v roce 1957 na rok uvězněn za pobuřování. Po návratu z vězení jej přijali do práce v bratislavském Slovnaftu jako řidiče parního válce, později mu však nabídka z Divadla Jonáše Záborského v Prešove umožnila pokračovat v herecké dráze.

Svou profesionální kariéru Hlaváček ukončil na prknech SND, kde nastudoval poslední roli ve hře Pohreb alebo svadba - čo skôr? Naposledy si zahrál v červnu 2021, poznamenal server HNonline.sk.

 
Mohlo by vás zajímat

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?
Přehled

Bláznivá střela vás „ubaví k smrti“. Liam Neeson je jako mladý Frank Drebin kouzelný

Bláznivá střela vás „ubaví k smrti“. Liam Neeson je jako mladý Frank Drebin kouzelný
1:56

Drsná manželská Válka Roseových je zpět. S Cumberbatchem a Colmanovou v čele

Drsná manželská Válka Roseových je zpět. S Cumberbatchem a Colmanovou v čele
2:24

Boží úlet s Keanu Reevesem. Do kin se chystá komedie o neschopném andělovi strážném

Boží úlet s Keanu Reevesem. Do kin se chystá komedie o neschopném andělovi strážném
2:21
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Slovenské národní divadlo herec úmrtí

Právě se děje

před 14 minutami
Zemřel slovenský herec a bavič Oldo Hlaváček. Bylo mu 91 let

Zemřel slovenský herec a bavič Oldo Hlaváček. Bylo mu 91 let

Proslavily ho televizní veselohry či role moderátora zábavných a soutěžních pořadů, jako například Vtipnější vyhrává.
před 1 hodinou
Velký příběh zlatých dvojčat. Chráním je před útěky do vyšší zóny, vypráví trenér

Velký příběh zlatých dvojčat. Chráním je před útěky do vyšší zóny, vypráví trenér

Dvojčata Michal a Nina Radovi jsou obrovskými nadějemi české atletiky. V obsáhlém rozhovoru je přibližuje jejich trenér Jiří Couf.
před 1 hodinou
Literatura do ucha. Sedm tipů na audioknihy, které stojí za to slyšet
Přehled

Literatura do ucha. Sedm tipů na audioknihy, které stojí za to slyšet

Podívejte se na náš výběr nových audioknih. Je libo historickou detektivku, biografický román, povídky ze Sudet nebo bestseller o lidské komunikaci?
před 1 hodinou

Chtěla s herectvím seknout. „Toužila jsem si naposledy zahrát rusky,“ říká Malkina

Chtěla s herectvím seknout. „Toužila jsem si naposledy zahrát rusky,“ říká Malkina
27:16
Aktualizováno před 1 hodinou
Tenisová pecka pro US Open. Siniaková bude hrát se Sinnerem, v mixu je i další Češka

Tenisová pecka pro US Open. Siniaková bude hrát se Sinnerem, v mixu je i další Češka

Kateřina Siniaková nakonec odehraje diskutovaný turnaj smíšené čtyřhry na US Open po boku Jannika Sinnera.
Aktualizováno před 1 hodinou
Slovensko v rozkladu. Rebel tvrdě útočí, padají slova o důchodcích a soudruzích

Slovensko v rozkladu. Rebel tvrdě útočí, padají slova o důchodcích a soudruzích

Slovenský tenis zabředá do stále vážnější krize a problematické poměry v jeho vedení dlouhá léta vadí i Martinu Kližanovi.
před 2 hodinami
Rána pro Vueltu. Hvězda se místo účasti bude zotavovat z pádu

Rána pro Vueltu. Hvězda se místo účasti bude zotavovat z pádu

Poslední cyklistická Grand Tour sezony, španělská Vuelta, odstartuje v sobotu z italského Turína.
Další zprávy