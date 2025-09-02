Film

Zemřel kanadský herec Graham Greene. Proslavil se rolí ve filmu Tanec s vlky

ČTK ČTK
před 4 hodinami
Ve věku 73 let odešel kanadský herec Graham Greene. Podle serveru CBC News o tom v pondělí informoval jeho manažer. Herec, který si za roli ve westernovém filmu Tanec s vlky vysloužil nominaci na Oscara, patřil do domorodého kmene Oneida z rezervace Six Nations (Šest národů) v Ontariu.
Kanadský herec Graham Greene se proslavil rolí šamana ve filmu Tanec s vlky.
Kanadský herec Graham Greene se proslavil rolí šamana ve filmu Tanec s vlky. | Foto: Profimedia.cz

"S velkou lítostí musíme informovat o pokojném úmrtí oceňovaného a proslulého kanadského herce Grahama Greena," uvedl podle CBC manažer zesnulého umělce Gerry Jordan.

Greene zahájil svou hereckou kariéru v 70. letech v Británii, kde se ale věnoval spíše divadlu. Průlom v jeho kariéře přišel v roce 1990 díky filmu Kevina Costnera Tanec s vlky, kde si v roli šamana Kopajícího ptáka vysloužil široké uznání. Objevil se také ve westernech Bouřlivé srdce nebo Maverick.

Kanadský herec se ale nevěnoval jenom tomuto žánru, objevil se například také v oceňovaném dramatu Zelená míle z roku 1999, akčním snímku Smrtonosná past 3, fantasy filmu Twilight sága: Nový měsíc nebo krimi thrilleru Wind River.

