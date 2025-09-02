Zemřel kanadský herec Graham Greene. Proslavil se rolí ve filmu Tanec s vlky

"S velkou lítostí musíme informovat o pokojném úmrtí oceňovaného a proslulého kanadského herce Grahama Greena," uvedl podle CBC manažer zesnulého umělce Gerry Jordan.
Greene zahájil svou hereckou kariéru v 70. letech v Británii, kde se ale věnoval spíše divadlu. Průlom v jeho kariéře přišel v roce 1990 díky filmu Kevina Costnera Tanec s vlky, kde si v roli šamana Kopajícího ptáka vysloužil široké uznání. Objevil se také ve westernech Bouřlivé srdce nebo Maverick.
Kanadský herec se ale nevěnoval jenom tomuto žánru, objevil se například také v oceňovaném dramatu Zelená míle z roku 1999, akčním snímku Smrtonosná past 3, fantasy filmu Twilight sága: Nový měsíc nebo krimi thrilleru Wind River.
Během své kariéry získal vedle nominace na Oscara pro nejlepšího herce ve vedlejší roli řadu ocenění včetně ceny Earle Grey Award, kterou mu v roce 2004 udělila Kanadská filmová a televizní akademie.