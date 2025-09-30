Vzniká snímek Simpsonovi ve filmu 2. Na plakátu je ruka sahající po donutu

V prvním filmu Homer Simpson nedopatřením znečistil zdroj pitné vody pro Springfield a pak se snažil zachránit svou rodinu i celé město, které bylo uzavřené pod obří skleněnou kopulí. Na plakátu k pokračování je ruka chmatající po donutu se zdobením v podobě číslic dva a nápisem "Homer přichází na druhé kolo".
Příběhy Homera, jeho manželky Marge a dětí Barta, Lízy a Maggie diváci na televizních obrazovkách ve Spojených státech sledují od prosince 1989, a je to tak nejdéle vysílaný americký animovaný seriál. Dočkal se 37 řad a nedávno byl doplněn o další tři řady, které se budou vysílat v letech 2028 až 2029, píše BBC.
První celovečerní film o Simpsonových, který režíroval David Silverman, celosvětově vydělal podle odhadů 536 milionů dolarů (asi 11,1 miliardy korun).