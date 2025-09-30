Film

Vzniká snímek Simpsonovi ve filmu 2. Na plakátu je ruka sahající po donutu

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Animovaná komedie Simpsonovi ve filmu se v roce 2027 po dvaceti letech dočká pokračování. Snímek vycházející z úspěšného kresleného seriálu Matta Groeninga o rodince ze Springfieldu, který zatím nedostal název, bude uveden do kin v červenci 2027. Podle BBC to potvrdily společnosti 20th Century Studios a Disney.
Plakát k chystanému snímku Simpsonovi ve filmu 2.
Plakát k chystanému snímku Simpsonovi ve filmu 2. | Foto: instagram.com

V prvním filmu Homer Simpson nedopatřením znečistil zdroj pitné vody pro Springfield a pak se snažil zachránit svou rodinu i celé město, které bylo uzavřené pod obří skleněnou kopulí. Na plakátu k pokračování je ruka chmatající po donutu se zdobením v podobě číslic dva a nápisem "Homer přichází na druhé kolo".

Příběhy Homera, jeho manželky Marge a dětí Barta, Lízy a Maggie diváci na televizních obrazovkách ve Spojených státech sledují od prosince 1989, a je to tak nejdéle vysílaný americký animovaný seriál. Dočkal se 37 řad a nedávno byl doplněn o další tři řady, které se budou vysílat v letech 2028 až 2029, píše BBC.

Související

Všichni se bojíme. Do kin jde rodinná komedie Bubák od režiséra filmu Přišla v noci

Trailer z filmu Bubák
1:19

První celovečerní film o Simpsonových, který režíroval David Silverman, celosvětově vydělal podle odhadů 536 milionů dolarů (asi 11,1 miliardy korun).

 
Mohlo by vás zajímat

James Dean: Rebel, který stihl změnit Hollywood za 16 měsíců

James Dean: Rebel, který stihl změnit Hollywood za 16 měsíců
Přehled

Odkud se bere zlo jménem Pennywise? Chystá se nový seriál na motivy Kingovy knihy

Odkud se bere zlo jménem Pennywise? Chystá se nový seriál na motivy Kingovy knihy

Filmový fantasy muzikál Čarodějka dovypráví svůj příběh

Filmový fantasy muzikál Čarodějka dovypráví svůj příběh
3:03

Franz získal čtyři ceny na festivalu v Gdyni. Včetně té za nejlepší film

Franz získal čtyři ceny na festivalu v Gdyni. Včetně té za nejlepší film
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Simpsonovi ve filmu

Právě se děje

před 8 minutami
Prsa mi nenarostla hnojením, rýpla si elitní tenistka. Na okruh se vrací po plastice

Prsa mi nenarostla hnojením, rýpla si elitní tenistka. Na okruh se vrací po plastice

Francouzská tenistka Océane Dodinová se vrací na okruh poté, co podstoupila plastiku prsou.
před 28 minutami
Na český souboj nedojde. V Pekingu končí Bouzková i obhájkyně Muchová

Na český souboj nedojde. V Pekingu končí Bouzková i obhájkyně Muchová

Karolína Muchová loňskou finálovou účast na tenisovém turnaji v Pekingu neobhájí.
před 34 minutami
Proč jsem neoblíbený? divil se Babiš v Praze. Vedle podpory opět slyšel i nadávky
4:49

Proč jsem neoblíbený? divil se Babiš v Praze. Vedle podpory opět slyšel i nadávky

Nevím, proč bych já nemohl chodit do kostela, oponoval Andrej Babiš věřící ženě, která mu vyčítala, že v kostele mluvil o své víře do kamery.
Aktualizováno před 47 minutami
Generál je po útoku nožem pořád v nemocnici. Víme, kdo útočil, nejasnosti trvají

Generál je po útoku nožem pořád v nemocnici. Víme, kdo útočil, nejasnosti trvají

Deník Aktuálně.cz přichází s dalšími potvrzenými detaily, které dokreslují, jak k citlivému incidentu v pátek 26. září nad ránem došlo.
před 1 hodinou
Putinův vězeň. Francouzský cyklista měl cíl na dosah, ale Rusové ho zatkli

Putinův vězeň. Francouzský cyklista měl cíl na dosah, ale Rusové ho zatkli

Okresní soud v Přímořském kraji na ruském Dálném východě prodloužil do 3. listopadu vazbu francouzskému cyklistovi Sofianovi Sehilimu.
před 1 hodinou
Češka se plaví s Gretou do Gazy. "Prolomíme izraelskou blokádu, máme několik scénářů"

Češka se plaví s Gretou do Gazy. "Prolomíme izraelskou blokádu, máme několik scénářů"

Chceme dopravit do Gazy humanitární pomoc a prolomit blokádu, aby se státy už nemohly vymlouvat, že se tam nemohou dostat, říká česká aktivistka.
Aktualizováno před 1 hodinou
Mládí, které děsilo. Hingisová měla kariéru i život plný šoků, Čechy naštvala v Riu

Mládí, které děsilo. Hingisová měla kariéru i život plný šoků, Čechy naštvala v Riu

Švýcarka Martina Hingisová patří mezi nejslavnější a nejrozporuplnější hráčky všech dob. Dnes slaví 45. narozeniny.
Další zprávy