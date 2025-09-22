Film

Všichni se bojíme. Do kin jde rodinná komedie Bubák od režiséra filmu Přišla v noci

Petra Smítalová Petra Smítalová
před 5 hodinami
Snímek Bubák je lehce strašidelnou rodinnou komedií o velkém dobrodružství dětí a jejich bubáka, který žije u nich v bytě, živí se strachem a miluje sladkosti. Film o tom, že každý se něčeho bojí, ale taky každý může se strachem bojovat, uvidí diváci v českých kinech od 13. listopadu. V hlavních rolích se objeví Anna Vyčítalová, Terezie Holá, Martin Kubuš, Jana Plodková či Lukáš Latinák.
Rodinná komedie Bubák bude v českých kinech k vidění od 13. listopadu 2025. | Video: CinemArt

Režie se ujali Tomáš Pavlíček a Kateřina Karhánková. Prvně jmenovaný má za sebou například oceňované snímky Chata na prodej nebo Přišla v noci, Kateřina Karhánková je pak známá jako režisérka dětmi oblíbených animovaných seriálů a filmů, jako jsou Mlsné medvědí příběhy či Plody mraků. Jejich režijní spolupráce je v případě Bubáka logická, protože se zde spojují hrané scény s animací.

Bubák, film
Bubák, film
Bubák, film
Bubák, film
Bubák, film Zobrazit 5 fotografií

Příběh filmu Bubák začíná v okamžiku, kdy rodiče dvanáctileté Nikči a šestiletého Tomáše odjíždějí na víkend pryč, a děti díky tomu mají poprvé v životě celý panelákový byt jen pro sebe. Nikča se hned rozhodne, že za sladký úplatek uklidí bráchu do jeho pokojíčku a pozve si kamarádku. Chtějí si dát pizzu a koukat na horor. Namísto toho ale zažijí malé děsivé setkání na vlastní kůži. Nejprve se nečekaně zjeví maturant Ondra s kocovinou a pak se k narušitelům pohody přidá i malý brácha Tomáš, který nevydrží ve svém pokoji. Ukáže se totiž, že má pod postelí bubáka, a není jediný…

