Všichni se bojíme. Do kin jde rodinná komedie Bubák od režiséra filmu Přišla v noci

Režie se ujali Tomáš Pavlíček a Kateřina Karhánková. Prvně jmenovaný má za sebou například oceňované snímky Chata na prodej nebo Přišla v noci, Kateřina Karhánková je pak známá jako režisérka dětmi oblíbených animovaných seriálů a filmů, jako jsou Mlsné medvědí příběhy či Plody mraků. Jejich režijní spolupráce je v případě Bubáka logická, protože se zde spojují hrané scény s animací.
Příběh filmu Bubák začíná v okamžiku, kdy rodiče dvanáctileté Nikči a šestiletého Tomáše odjíždějí na víkend pryč, a děti díky tomu mají poprvé v životě celý panelákový byt jen pro sebe. Nikča se hned rozhodne, že za sladký úplatek uklidí bráchu do jeho pokojíčku a pozve si kamarádku. Chtějí si dát pizzu a koukat na horor. Namísto toho ale zažijí malé děsivé setkání na vlastní kůži. Nejprve se nečekaně zjeví maturant Ondra s kocovinou a pak se k narušitelům pohody přidá i malý brácha Tomáš, který nevydrží ve svém pokoji. Ukáže se totiž, že má pod postelí bubáka, a není jediný…
Režisér Tomáš Pavlíček o filmu prozrazuje: "Snažili jsme se, aby byl kombinací trochu strašidelného filmu a víc komedie. Bubák tam sice je, ale není až tak strašlivě strašidelný, chceme, aby se malí i velcí diváci během filmu smáli… I já jsem se jako dítě samozřejmě bál příšer, které mám pod postelí, bál jsem se tam i koukat. Moje maminka mě tím pravidelně strašila, takže se v tomto filmu tak trochu snažím porazit strach ze svého dětství. Pro mě je to návrat do dětských let a dospívání."