Ulrich Seidl a Lukas Moodysson. Letní filmová škola láká na hvězdné režiséry

Hosty Letní filmové školy v Uherském Hradišti budou rakouský tvůrce Ulrich Seidl a švédský básník, romanopisec a filmový režisér Lukas Moodysson. Oba převezmou Výroční cenu Asociace českých filmových klubů, pořadatele festivalu. Festival potrvá od 25. do 31. července

"Jak Moodysson, tak Seidl jsou zásadní evropští tvůrci, jejichž filmy prošly českými festivaly i českou distribucí, a jedná se o dvojici hostů, která by byla výjimečná pro jakýkoliv novodobý ročník Letní filmové školy.

Lukas Moodysson je klíčovým skandinávským filmařem s jasně čitelným autorským rukopisem, který do světa kinematografie doslova vlétl se svým odvážným debutem Láska je láska. Ulrich Seidl je rakouský chirurg lidských duší, jehož obnažující díla se pohybují na pomezí dokumentu a hraného filmu a jehož stylistika je rozpoznatelná na první pohled," řekl programový ředitel festivalu Jan Jílek.

Oba ocenění hosté uvedou na filmové škole výběr svých filmů a povedou lekce filmu. Už dříve pořadatelé uvedli, že výroční ceny dostanou také herci Oldřich Kaiser a Zuzana Kronerová.

Program festivalu je rozdělený do pěti základních bloků, a to Historie, Současnost, Česko/Slovensko, Hosté a AČFK uvádí. Návštěvníci uvidí přibližně 190 filmů. Doprovodný program nabídne například vystoupení Michala Prokopa s kapelou Framus Five, skupiny N.O.H.A. nebo Rufuse Millera, bývalého kytaristy Stinga.

Přehlídka také opět přinese divadelní nebo literární program. Jeho součástí bude i křest bilanční knihy Filmovka: 50 Letních filmových škol, jejímž autorem je Jan Bergl. "Kniha, na níž jsme intenzivně pracovali v uplynulém roce, postihuje proměny Letní filmové školy v dobovém kontextu. Kromě výkladových pasáží nabízí také dvanáct osobně laděných rozhovorů s pamětníky, kteří se na chodu festivalu výrazně podíleli či podílejí," uvedl Bergl.

Součástí programu jsou rovněž výstavy. Mezi nimi cyklus fotografií od Jindřicha Štreita nebo stylizované portréty hrdinů z filmů Michaela Powella a Emerica Pressburgera fotografa Freda Danielse. Venkovní výstavu Válečné okamžiky, která představí snímky z válečných konfliktů, přiveze Česká tisková kancelář, jeden z hlavních mediálních partnerů festivalu. Agentura ji připravila k 80. výročí ukončení druhé světové války.

"Výstava ukazuje, jak fotoreportéři mapovali nejen místa bojů, ale i civilní život či další události s válkou spojené. Připomíná klíčové momenty druhé světové války a ukazuje rovněž, jak se některé snímky staly součástí propagandy. K vidění jsou i fotografie, při jejichž pořízení fotoreportéři a fotoreportérky riskovali život, aby přinesli obrazové svědectví o průběhu války, a snímky, které získaly mezinárodní či domácí ocenění," řekla šéfredaktorka zpravodajství ČTK Radka Matesová Marková.

Loni na akci zavítalo 4600 akreditovaných návštěvníků. V balíčcích se prodalo dalších 3540 vstupenek. Festival tehdy promítl 188 filmů ve 223 projekcích.