Z televizního kanálu Nova Gold bude v listopadu Nova Krimi

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Kanál Nova Gold se v listopadu přejmenuje na Nova Krimi. Vedle nového názvu bude mít Nova Krimi i nový vizuální styl a definovanou identitu. Nova Gold vznikla v roce 2017 přejmenováním programu Telka. Zaměřovala se na vybrané pořady z archivu Novy. Nadcházející přejmenování stanice bude automatické, diváci se nemusí o nic starat. Nova to uvedla v tiskové zprávě.
Nova Krimi v listopadu uvede i reprízu detektivního seriálu Columbo. | Foto: Aktuálně.cz

"Naší strategií je budovat značky, které mají jasnou identitu a silný vztah s divákem. Nova Krimi je přirozenou odpovědí na rostoucí poptávku po osvědčeném obsahu na lineárních kanálech, který naše diváky baví," uvedl generální ředitel Novy Daniel Grunt.

Nova Krimi chystá pro podzimní program detektivní snímky pro fanoušky klasické krimi. V listopadu se diváci mohou těšit například na seriály Columbo, Kriminálka Las Vegas, Inspector George Gently, Dr. House, Můj přítel Monk, Mentalista, Myšlenky zločince, Médium nebo Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti.

