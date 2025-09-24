Z televizního kanálu Nova Gold bude v listopadu Nova Krimi

"Naší strategií je budovat značky, které mají jasnou identitu a silný vztah s divákem. Nova Krimi je přirozenou odpovědí na rostoucí poptávku po osvědčeném obsahu na lineárních kanálech, který naše diváky baví," uvedl generální ředitel Novy Daniel Grunt.
Nova Krimi chystá pro podzimní program detektivní snímky pro fanoušky klasické krimi. V listopadu se diváci mohou těšit například na seriály Columbo, Kriminálka Las Vegas, Inspector George Gently, Dr. House, Můj přítel Monk, Mentalista, Myšlenky zločince, Médium nebo Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti.
TV Nova, která patří pod investiční skupinu PPF, v současnosti vysílá 12 kanálů, z toho šest sportovních.