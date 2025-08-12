Film

Podzim na Nově a Oneplay: Seriál o tom, že DNA neokecáš, i dokument o Markovičovi

Televize Nova a Oneplay odtajnily programové novinky letošního podzimu. Rodinný seriál Bratři a sestry z dílny Radka Bajgara a Mirky Zlatníkové se bude snažit nastínit, co všechno může na malém městě způsobit jeden test DNA. Na diváky čeká komediální osmidílná série Milionáři s Pavlem Liškou či Miroslavem Táborským a Oneplay nabídne dokument Případy Jiřího Markoviče.
David Matásek a Martina Jindrová v seriálu Bratři a sestry, který na podzim premiérově uvede televize Nova.
David Matásek a Martina Jindrová v seriálu Bratři a sestry, který na podzim premiérově uvede televize Nova.

V žánru reality show se kromě nových řad Hell´s Kitchen, Bachelora a Love Islandu objeví novinka Jáma lvová, kde pětice investorů bude hledat nové podnikatelské talenty.

Oneplay odvysílá dva premiérové dokumentární seriály. Prvním budou Případy Jiřího Markoviče - životopisný příběh legendárního policisty, jehož neobvyklé metody zásadně ovlivnily vyšetřování zločinů v Československu. A tím druhým časosběrná sonda do fungování fotbalového klubu ze severu Čech s názvem Slovan Liberec: Zpátky na vrchol. 

Dobová fotografie z dokumentárního seriálu Případy Jiřího Markoviče. Na snímku uprostřed kriminalista Markovič.
Dobová fotografie z dokumentárního seriálu Případy Jiřího Markoviče. Na snímku uprostřed kriminalista Markovič.

Novinkou žánru hrané tvorby pak bude šestidílný komediální seriál z fotbalového prostředí nultých let Štěstíčku naproti, v němž se pod režijním vedením Marka Najbrta objeví například Václav Neužil ml., Marek Daniel, Denisa Barešová nebo Jiří Vyorálek. Půjde v něm o případ, který začal drobným úplatkářstvím v nižší fotbalové soutěži a díky šťavnatým odposlechům nabobtnal do největšího sportovního skandálu naší novodobé historie.

Již zmíněný seriál Milionáři scenáristů Tomáše Hoffmana a Štěpána Kopřivy pod režijní taktovkou Marty Ferencové bude zkoumat, jak zahýbe pohádková výhra v loterii vztahy ve skupince kolegů z malé továrny na hudební nástroje.

Vrací se Kriminálka Anděl se dvěma hereckými posilami - Jiřím Dvořákem a Martou Dancingerovou. Návrat hlásí také improvizační show Možné je všechno!, kde se zástupci česko-slovenského šoubyznysu dobrovolně pouští do disciplín, u kterých se naprosto zesměšní.

Do televizní soutěže Na lovu pak začátkem září nastoupí moderátor Libor Bouček, který se připojí k hlavním lovcům jako nová postava Žolíka. Bude moci zásadním a neočekávaným způsobem zamíchat dosavadním vývojem hry.

 
