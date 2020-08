Jak zahrát génia. Hawke v novém filmu ztvárnil Teslu, MacLachlan Edisona

Američan Ethan Hawke v posledních letech hrál několik reálných postav, například jazzového trumpetistu Cheta Bakera nebo abolicionistu Johna Browna. Tentokrát stanul před úkolem, jak ztvárnit génia, píše agentura AP a na myslí má nový celovečerní hraný film Tesla, v němž Hawke zpodobil slavného vynálezce a fyzika Nikolu Teslu.

Nezávislý snímek nazvaný jednoduše Tesla natočil jedenašedesátiletý Američan Michael Almereyda. Premiéru měl začátkem roku na festivalu Sundance, od tohoto pátku je k vidění na streamovacích službách jako Apple TV+, i když zatím jen pro uživatele s americkou kreditní kartou.

Podle AP snímek připomíná mnohé teorie a objevy, které srbský rodák z někdejšího rakouského císařství Tesla učinil do roku 1943, kdy chudý a takřka zapomenutý zemřel v newyorském hotelu. Hawke s výrazným knírkem hraje Teslu jako geniálního, neklidného a melancholického vizionáře, outsidera, který si uměl představit i bezdrátovou komunikaci.

Jeho současníka - střídavě přítele a rivala -, amerického vynálezce Thomase Alvu Edisona, ztvárnil Kyle MacLachlan, známý z Městečka Twin Peaks.

Jedná se již o třetí film, před jehož kamerou se setkali jedenašedesátiletý MacLachlan a o 11 let mladší Hawke. Režisér Almereyda první verzi scénáře napsal již roku 1983, od té doby se k látce neustále vracel.

"Potkal jsem pár skutečně mimořádných lidí. Mého otce, pak dramatika Toma Stopparda a pár dalších, kterým mozek funguje úplně jinak než ostatním," řekl agentuře AP Hawke, který se podobnou kvalitu snažil vetknout i filmovému Teslovi. "Chtěl jsem, aby mluvil jinak, chodil jinak, aby měl jiný účes a vůbec se ve všem vymykal, na důkaz, že v tom, co mohl ovlivnit, se nějak projevovala jeho osobitost," popisuje.

"Já když někoho hraju, snažím se té postavě maximálně věnovat. Ale pak z role vypadnu a prostě se poflakuju, dělám jiné věci, třeba vařím. To Edison nad něčím přemýšlel pořád," doplňuje o své postavě Kyle MacLachlan.

Podle Hawkea mohly osobnosti jako Nikola Tesla nebo Thomas Alva Edison kvůli mimořádným schopnostem zažívat svým způsobem muka. "Představte si, že vymýšlíte něco, co předtím neexistovalo. Internet. Elektřinu. Způsob, jak by spolu lidi mohli komunikovat, aniž by se viděli," nastiňuje.

Podle agentury AP film splňuje parametry dobového dramatu, má však temný tón a užívá moderních prvků. Například boří hranici mezi divákem a světem filmu, nebo k publiku promlouvá z budoucnosti, kterou Tesla pomáhal vymyslet. Jedna postava například před kamerou vytáhne Macbook a srovnává počet fotografií Tesly a Edisona na Googlu, vymyšleném víc než půlstoletí po Teslově smrti.

"Máme tam s Kylem scénu, ve které se režisér zamýšlí, co je realita, a aby to ilustroval, nechal nás zinscenovat zmrzlinovou bitvu. Protože to je něco, co divák pochopí, že se asi nestalo," ilustruje Hawke, podle nějž má taková scéna patřičný efekt na diváka. "Díváte se a najednou si řeknete: počkat, to je nějaká blbost, to se asi nestalo. Tihle dva to jenom hrají. A už to samo o sobě vám našteluje mozek trochu jinak," tvrdí Hawke.

2:32 Film o Teslovi je zatím k vidění v amerických videotékách. | Video: IFC Films

Na dotaz, jak trávili nedávnou izolaci v souvislosti s pandemií koronaviru, oba herci odpovídají, že s rodinou. "Nepamatuju si, že bych kdy předtím pět měsíců po sobě večeřel doma. Jsem dost neklidný typ, vždycky někam spěchám," popisuje Hawke, který si čas strávený s rodinou užil. "Přišel jsem o práci, ale získal jsem víc času s manželkou, dětmi a sám se sebou," shrnuje v poslední odpovědi pro agenturu AP.

"Určitě byl hlavní ten čas strávený doma s rodinou," přitakává MacLachlan. "Mému synovi je 12 roků, což je skvělý věk. Teď jsme spolu pořád a ještě jsme si nezačali lézt na nervy," dodává.

Deník New York Times v recenzi Tesly napsal, že film se nesnaží vysvětlit vynálezcovu genialitu, spíš ji ukazuje z neotřelého úhlu. "Tesla žije převážně ve své hlavě a film do ní zajímavě, občas komplikovaně hledá cestu. Nejde mu tolik o drama pramenící z Teslova života nebo jeho setkání s dalšími historickými osobnostmi, důležitější jsou úvahy o slávě, fyzice, kapitalismu a dalších," shrnují New York Times.

Časopis Variety kritizuje, že film se odehrává převážně vevnitř za světla svící, sirek či žárovek, a tak působí klaustrofobicky. Podle kritika Variety snímek ubíhá odnikud nikam.

Také server Indiewire.com po premiéře Tesly na festivalu Sundance konstatoval, že postmoderní hrátky nevedou ke kýženému cíli. Přesto snímek podporuje Teslovu čím dál významnější pověst génia.

"Hawke hraje Teslu jako muže, který si uvědomuje, že člověk je za život schopen vydat jen omezené množství energie, a on tou svou nehodlá mrhat," popisuje Indiewire, podle jehož recenzenta byl Tesla naprosto zaměřený na své vynálezy, a tak neřešil, zda zbohatne, ani to, jestli si do života pustit blízkého člověka. "Tím spíš je dobře, že film o Teslovi, na rozdíl od Nikoly Tesly samotného, disponuje humorem," uzavírá Indiewire.com.