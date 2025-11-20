Mentálně postižená matka s dcerou utekly do lesů. Strach o tom natočil televizní film

"Scénář vznikl tak, že před lety jsem si přečetl článek, kdy mentálně postiženou matku a její dceru po 14 dnech, kdy byly nezvěstné, našli v lesích v západním Německu. Položil jsem si otázku, jak se tam dostaly. Co jedly? Jakou měly motivaci utéct do lesů? Tak jsem to zkopíroval a poslal Markovi Epsteinovi s tím, že by z toho byl krásný scénář," sdělil režisér Strach.
Scenárista Epstein napsal příběh mladé mentálně postižené matky Lilian, kterou ztvárnila Elizaveta Maximová a její dcery Malvíny. Lilian, která si v sobě nese trauma z dospívání, náhle po úmrtí paní Holasové (Dana Syslová) ztratí přítelkyni a oporu. Život její i její dcery Malvíny se během chvíle obrátí vzhůru nohama. Malá Malvína se s mámou vydává na cestu, kterou rámují romantické výjevy z hor a úkrytů. Starší Malvína o mnoho let později skládá mozaiku toho, co se kdysi stalo, a hledá smíření.
"Půl roku jsem strávila jako dobrovolník na psychiatrii - zásadní, hluboká lidská zkušenost, která mi změnila vnitřní nastavení," uvedla Maximová. "Trávila jsem čas s lidmi s podobnou diagnózou, jako má Lilian, a učila se jejich chůzi, jemná gesta i způsob mluvy. Cítila jsem velkou zodpovědnost, aby byla Lilian pravdivá a opravdová. Vizuální proměnu vedla umělecká maskérka Lenka Nosková. Vznikla horní a spodní čelist s výplněmi, změnila jsem barvu vlasů a každé ráno se nanášely vrstvy seschlé kůže. Z proměny jsem měla upřímnou radost - pomáhala mi do role zcela vstoupit," dodala.
Drama Máma získalo dvě ocenění na Dětském filmovém a televizním festivalu Oty Hofmana v Ostrově. Hlavní cenu, Ostrovský dudlík, snímek obdržel v kategorii od 13 do 18 let, stejně ocenila dětská porota i Sophii Šporclovou za nejlepší dívčí herecký výkon. Čestné uznání odborné poroty za herecký výkon si odvezla také Maximová.
"Cítil jsem nutkavou potřebu zastat se rodiny. I takové, která nese bolest intelektového postižení - v takové není méně lásky, možná právě naopak," podotkl Strach.
Filmem Máma pokračuje režisér Strach ve spolupráci s Českou televizí, ve které loni premiérově uvedl drama Svatá, druhou řadu minisérie Docent a do vysílání přichystal i mysteriózní drama Lovec.