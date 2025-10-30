Film

Ivan Trojan potřetí docentem. Jiří Strach točí další řadu úspěšné krimi série

před 5 hodinami
Do největšího pražského studia České televize se znovu vrací tým vyšetřovatelů seriálu Docent. Ve třetím pokračování se v hlavních rolích opět představí Ivan Trojan jako docent Stehlík, Ondřej Vetchý coby šéf pražské mordparty a Tereza Ramba, která pokračuje ve své „hvězdné“ kariéře na Policejním prezidiu.
Ivan Trojan jako docent Stehlík a Ondřej Vetchý coby šéf pražské mordparty v připravované třetí řadě krimi seriálu Docent.
Ivan Trojan jako docent Stehlík a Ondřej Vetchý coby šéf pražské mordparty v připravované třetí řadě krimi seriálu Docent. | Foto: Česká televize

Tentokrát se přípravě scénáře věnoval výhradně Josef Mareš, autor Devadesátek a spoluautor Případů 1. oddělení. Tvůrci nové série slibují ještě větší autenticitu a napětí. Na obrazovkách ČT1 se pokračování objeví v roce 2026.

Natáčení probíhá primárně v Praze a jejím okolí, ale na několik dnů se štáb vydal také do Liberce, Kladna či ke Švihovské přehradě. Docent Stehlík v podání Ivana Trojana spolu s kriminalisty rozplétá dva složité případy zmizelých lidí, manželského páru a podnikatele, po kterém se doslova z hodiny na hodinu slehne zem.

Kapitánka Fousová, kterou hrála ve všech sériích Tereza Ramba, se se svými bývalými kolegy opět propojí, protože oba případy přesahují až do zahraničí. Díky tomu mohou diváci pozorovat rozvoj její osobnosti. "Fousová je samozřejmě pořád zbrklá a hezky řečeno upřímná, jako vždycky byla, ale troufám si říci, že její postava dostává ve třetí sérii velký prostor a je opravdu hodně užitečná, což se o dřívější Fousové tak úplně říct nedalo. Její vztah se Stehlíkem dostává až otcovské kontury, a dokonce i se svými kolegy na prvním oddělení vychází líp než v minulých řadách. Nedá se tím ale říct, že by byla nudná, to Fousová opravdu nikdy nebude!" popisuje roli Terezy Ramby dramaturg Ivo Cicvárek.

"Případy vycházejí z mojí praxe, ale jde spíše o inspiraci než přesnou kopii toho, jak se tehdy všechno odehrálo. Já rád při psaní Docenta čerpám z toho, co jsem zažil v práci, protože je to pak víc autentické a troufám si říci i zajímavější. Kdybych si měl všechno jen vymýšlet, myslím si, že bych divákovi nedonesl tak zapeklité i překvapivé případy, protože ty reálné znám opravdu do mikrodetailů a o to víc můžou být obsahově zajímavější," komentuje psaní třetí série scenárista Josef Mareš.

První sérii sledovalo průměrně přes dva miliony diváků a stala se jedním z nejúspěšnějších seriálů posledních let. Na její úspěch plynule navázala i druhá řada, která potvrdila divácký zájem o příběhy z prostředí policejních vyšetřovatelů.

"Mám velkou radost, že ve třetí řadě sledujeme takové případy, díky kterým jsme se se štábem dostali víc i mimo Prahu a studiový ateliér, než tomu bylo u předchozích řad. Pro mě jako režiséra to nabízí větší prostor pro kreativitu a také možnost divákovi zvýšit dramatičnost děje. Vést před kamerou tyhle skvělé herce je pro mě radost, i když se samozřejmě potýkáme i s náročnými věcmi, jako bylo tentokrát potápění pod vodou nebo složité automobilové scény," říká o pokračování Docenta režisér Jiří Strach.

Dodává také, že točit třetí řadu projektu, který byl divácky poměrně úspěšný, je pro něj velká zodpovědnost. "Postavy se musí nějak vyvíjet - tak, jak by to bylo i v reálném životě - jejich osobní roviny, pracovní vztahy i přístup k práci, o to se spolu s herci snažím ještě víc. Nechceme nabízet jen stejnou podívanou v novém kabátě, ale přinést na obrazovky i nějakou přidanou hodnotu, něco víc, co diváky překvapí a udrží v napětí až do konce."

 
