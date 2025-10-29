Film

Umělec ve stínu. Film Springsteen: Vysvoboď mě z neznáma je skvostný, ale bez jiskry

Martin Šrajer Martin Šrajer
před 1 hodinou
Filmový portrét Bruce Springsteena není bouřlivou rockovou biografií, ale tichou introspektivní studií hudebníka v období osamělosti, pochybností a duchovní krize. Režisér Scott Cooper se soustředí pouze na úzký fragment zpěvákova života.
Film Springsteen: Vysvoboď mě z neznáma česká kina uvádějí od 23. října. | Video: Falcon

Jeho film, natočený podle knihy Warrena Zanese Deliver Me from Nowhere, zachycuje přibližně dvouleté období, kdy se Springsteen po úspěchu turné k albu The River z roku 1980 stáhnul do ústraní. Nahrávací společnost očekává další sérii hitů, které stvrdí jeho status ikony americké pop music. On ale místo psaní textů bloudí ulicemi svého dětství, čte spisovatelku Flannery O’Connorovou a chodí do kina na ponuré filmy jako Lovcova noc nebo Zapadákov.

Meditace o samotě a procesu tvorby

Jednoho dne si Springsteen pořídí čtyřstopý magnetofon a v ložnici pronajatého domu, ponořený do pološera a cigaretového kouře, začíná nahrávat melancholické, drsné písně o zločinu, vině a vykoupení. Z toho, co měl být jen soubor demoverzí, se stane přelomová deska Nebraska. Nahrávací seance jsou přitom rekonstruovány s téměř dokumentární pečlivostí věnovanou každému kliknutí magnetofonu, každému zaváhání v hlase.

Springsteen: Vysvoboď mě z neznáma, film
Springsteen: Vysvoboď mě z neznáma, film
Springsteen: Vysvoboď mě z neznáma, film
Springsteen: Vysvoboď mě z neznáma, film
Springsteen: Vysvoboď mě z neznáma, film Zobrazit 9 fotografií

Cooperův film je tak především meditací o samotě a procesu tvorby. Hudbu nevyužívá jako triumfální zvukový doprovod. Pro filmového Springsteena jde spíš o prostředek k přežití, k vyrovnání se s osobní temnotou. Zvuková krajina snímku je utlumená, tvořená šeptanými dialogy a dlouhými úseky mlčení. Zní podobně jako samotná Nebraska - stroze, úsporně, melancholicky. Jen občas prostor prořízne ostřejší akord, který naruší určitou monotónnost.

Zvolená estetika současně odpovídá introspektivnímu charakteru hlavní postavy. Kamera často zůstává nehybná, sleduje herce v polostínech či odrazech. Tmavé barvy zřídka oživí neonová světla hudebních klubů nebo slunce vycházející nad New Jersey. Film jako by se bál větší hlasitosti a dynamiky - místo vývoje nabízí pozvolné plynutí, osamělé přemítání.

Zvlášť prostřední část filmu je spíš náladová než dramatická. Sledujeme Springsteena, jak se hrouží do vzpomínek na dětství, mluví s duchy minulosti, vrací se k napjatému, bolestnému vztahu s opileckým otcem, kterého výborně ztvárnil Stephen Graham. Film se ale i v této poloze vyhýbá melodramatu. Místo expresivních emocí nabízí spíš jen obrysy psychologické krajiny člověka, který hledá způsob, jak zůstat sám sebou navzdory rostoucí slávě.

Jeremy Allen White jako Bruce Springsteen ve filmu Springsteen: Vysvoboď mě z neznáma.
Jeremy Allen White jako Bruce Springsteen ve filmu Springsteen: Vysvoboď mě z neznáma. | Foto: 20th Century Studios

Příliš precizní na to, aby vyvolal emotivní zážitek

Jeremy Allen White hraje Springsteena s obdivuhodnou sebekontrolou. Každé gesto, úklon hlavy, krátký úsměv nebo způsob, jakým drží kytaru, působí promyšleně. Jeho zádumčivý baryton i způsob řeči vystihují protagonistovu uzavřenost a zdrženlivost. Přesto v sobě jeho výkon má jistou odtažitost. Spíše než Springsteena vidíme herce, který se jej snaží usilovně napodobit. Whiteova sošná nehybnost ale v určitých momentech získává opodstatnění - především během kontemplativních nahrávacích sekvencí, kdy film zachycuje tvůrčí proces.

Protipólem zamyšleného Springsteena je pak Jeremy Strong coby hrdinův hudební manažer a producent Jon Landau. Výřečný racionální intelektuál do filmu vnáší živý rytmus, který však scénář nevyužívá naplno. Zůstává více komentátorem dění než jeho aktivním hybatelem.

Související

Bruce Springsteen v Praze odehrál bombastický koncert. Diváci zmokli a Trump se mýlil

Springsteen

Scott Cooper, dlouhodobě natáčející studie zraněné maskulinity (Crazy Heart, Black Mass, Pryč od pece), se pokusil vytvořit jakousi anti-biografii. Odmítá klasický příběh vzestupu, pádu a vykoupení. Odmítá i glorifikaci. Místo legendy nám ukazuje člověka hledajícího smysl. Film ale ve snaze o demytizaci určitého obrazu umělce vytváří jiný mýtus - jednostranný portrét trpícího génia, který s pomocí umění ušlechtile zápasí se svými démony. Springsteen nakonec není ani obyčejný člověk, ani bůh, ale symbol melancholie.

Také nepolevující temnota a tíživost filmu se jeví víc jako estetická volba než snaha přiblížit se skutečnosti. Vzniká tak paradox. Zatímco Nebraska byla natočena spontánně, bez úprav, Cooperův film je až příliš pečlivě komponovaný, kontrolovaný a pomalý. Ztělesňuje upjatost, ne syrovost. Springsteenův ambiciózní filmový životopis vinou této vycizelovanosti vypadá skvostně, ale postrádá jiskru. Z kina tak budete odcházet spíš s respektem k přesnému herectví a bezchybnému řemeslu než s nějakým silnějším emocionálním prožitkem.

Film

Springsteen: Vysvoboď mě z neznáma

Režie: Scott Cooper

Falcon, česká premiéra 23. října

 
Mohlo by vás zajímat

Syrová podívaná s ústeckou estetikou. České krimi Stvůry funguje dokonale

Syrová podívaná s ústeckou estetikou. České krimi Stvůry funguje dokonale
1:49

Vánoce v České televizi: pohádka s Oskarem Hesem i silvestrovská StarDance Tour

Vánoce v České televizi: pohádka s Oskarem Hesem i silvestrovská StarDance Tour

V Jihlavě začíná festival dokumentárních filmů. Nabídne OnlyFans i Zelenského

V Jihlavě začíná festival dokumentárních filmů. Nabídne OnlyFans i Zelenského

Líbivé a vyprázdněné obrázky na téma ledvina. Česká komedie Něco za něco je úmorná

Líbivé a vyprázdněné obrázky na téma ledvina. Česká komedie Něco za něco je úmorná
1:58
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Bruce Springsteen Scott Cooper Jeremy Allen White Jeremy Strong Recenze hudba

Právě se děje

Aktualizováno teď
Zinscenoval Hamás nález těla? Netanjahu nařídil armádě okamžitě zaútočit v Gaze

ŽIVĚ
Zinscenoval Hamás nález těla? Netanjahu nařídil armádě okamžitě zaútočit v Gaze

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
před 21 minutami

Španělských rodilých mluvčích je poprvé přes půl miliardy, uvádí institut

Španělských rodilých mluvčích je poprvé přes půl miliardy lidí. Uvádí to ve své ročence Cervantesův institut, který je neziskovou kulturní institucí zřízenou španělskou vládou s úkolem šířit po celém…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 22 minutami
Kyjev tlačí. Rusko hlásí třetí den v řadě útok ukrajinských dronů na Moskvu

ŽIVĚ
Kyjev tlačí. Rusko hlásí třetí den v řadě útok ukrajinských dronů na Moskvu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 26 minutami
Vrcholný post pro Okamuru? ANO, SPD a Motoristů řeší obsazení sněmovních funkcí

ŽIVĚ
Vrcholný post pro Okamuru? ANO, SPD a Motoristů řeší obsazení sněmovních funkcí

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 45 minutami
Rusko předstihlo Západ. Nová zbraň dokáže udeřit daleko za frontovou linií

Rusko předstihlo Západ. Nová zbraň dokáže udeřit daleko za frontovou linií

KAB jsou schopné zasáhnout města hluboko v týlu Ukrajiny, která byla donedávna považována za "bezpečnější" zóny pro civilisty a infrastrukturu.
před 1 hodinou
Trump zařadil zpátečku. "Nemám dovoleno kandidovat. To je velká škoda"

Trump zařadil zpátečku. "Nemám dovoleno kandidovat. To je velká škoda"

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že mu třetí prezidentskou kandidaturu zakazuje zákon.
před 1 hodinou
Šulc rozděluje Lyon. Je jako švýcarský nůž, kouč ale neví, jak ho využít, tvrdí o něm

Šulc rozděluje Lyon. Je jako švýcarský nůž, kouč ale neví, jak ho využít, tvrdí o něm

Český fotbalový záložník se po salvě chvály představil v neděli večer v důležitém zápase proti Štrasburku.
Další zprávy