Osmkrát šok. Jaká byla seriálová úmrtí, na která se nezapomíná?

Minulý týden diváky z celého světa otřásla zpráva o smrti Marge Simpsonové z notoricky známého seriálu. Tento nečekaný krok znovu poukázal na to, jak moc dokáže úmrtí oblíbené postavy zasáhnout diváky a změnit směřování celého seriálu. Připomeňme si osm takových seriálových skonů. Pozor! Text vyzrazuje část děje seriálů The Last of Us, Boj o moc, Hra o trůny, Dva a půl chlapa a Chirurgové.

Ned Stark (vpravo) v podání herce Seana Beana. | Foto: HBO Ned Stark – Hra o trůny Ačkoliv je herec Sean Bean známý tím, že v každé své roli umírá, přesto byl skon Eddarda "Neda" Starka ze Hry o trůny šokující. Ned se profiloval jako hlavní postava celé první série. V době, kdy diváci ještě věřili v klasickou logiku hrdinského příběhu, se zdálo nemyslitelné, že by mohl skutečně přijít o život. Jenže právě jeho neochota ohnout se před intrikami Králova přístaviště se mu stala osudnou. Jeho veřejná poprava na konci deváté epizody první série tak byla šokem, který etabloval pověst seriálu jakožto díla, které své postavy nechává prožívat nejrozličnější krutosti včetně těch fatálních. Z narativního hlediska to byl odvážný a průlomový krok. Tvůrci nejen že porušili nepsané pravidlo seriálů, tedy nezabíjet hlavního hrdinu hned v první sérii, ale navíc to udělali způsobem, který byl neodvratný, brutální a krutě realistický. I když Hra o trůny důsledně opakovala tento vzorec po několik sezon, žádné z úmrtí (snad kromě jedné nekonvenční svatby) nemělo takový dopad.