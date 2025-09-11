Co se to děje s teenagery? Nový seriál Filter poukazuje na problémy náctiletých

Seriál v půlhodinových epizodách sleduje příběh patnáctiletého Mattyho, který je přiznaným gayem a připravuje se na přijímací zkoušky na střední školu. Na ní se seznámí s Radkem, do kterého se zamiluje. Jenže první vztahy bývají komplikované, a tak se životy postav dostávají do turbulencí. "Matty se mi trochu charakterově podobá. Je uzavřený, zádumčivý a spíše introvert, takže má občas problémy se vztahy, ať už milostnými nebo rodinnými, a hledá ve svém okolí podporu a pochopení," řekl ČTK Šoposki.
Popudem pro vznik seriálu byla mimo jiné výzva České televize autorům, aby vytvořili obsah pro mladé. "S producentem České televize Jaroslavem Sedláčkem jsme se téma coming outu pokusili nahlédnout z jiné perspektivy a upozadit ho. Seriál se zabývá hlavně problémy dospívání a přechodu ze základní školy na střední," řekl Semler.
Filter přibližuje divákům problémy, které jsou spojené s dospíváním - jak navázat vztah, jak netlačit partnery do něčeho, co nechtějí nebo na co nejsou připraveni. Zároveň se objevují i závažnější problémy, jako jsou šikana, sebepoškozování, sugardating (randění s výrazně straším mužem či ženou) nebo sexuální nemoci. Na seriálu tvůrci spolupracovali i s odborníkem z Národního ústavu duševního zdraví.
"Přechod ze základní školy na střední považuji za první velkou změnu v životě každého z nás. Opouštíte domácí prostředí a své kamarády, děláte první krok do vám zcela neznámého světa, osamostatňujete se. Z velkého dítěte se stáváte malým dospělým. A právě o tom chceme vyprávět - o vnímání složitostí světa, o různorodosti každého z nás, o hledání sebe samých a o tom, že každý problém má řešení, ať vypadá sebehůř," říká kreativní producent Jaroslav Sedláček, který se podílel mimo jiné na filmech Masaryk, Šarlatán nebo Vlny. Loni získal na Seoul International Drama Awards cenu za nejlepší televizní film se snímkem Svatá.
Název seriálu Filter poukazuje na éru sociálních síti, ve které žijeme. "Seriál jsme tak nazvali, protože sociální sítě a seznamovací aplikace hrají v příběhu velkou roli. Snažíme se poukázat na disproporci mezi skutečností a životem, který se snažíme prezentovat, tedy filtrovat. A to je něco, co hlavní hrdina i jeho maminka v seriálu dělají," dodal Sedláček.