Daniel Craig a mrtvý kněz. První záběry z filmu Na nože: Probuzení mrtvého muže

Očekávaná krimi Na nože: Probuzení mrtvého muže bude na Netflixu k vidění od 12. prosince 2025. Na teaser trailer hvězdně obsazeného filmu se můžete podívat zde.
O co v temné detektivce půjde? Benoit Blanc (Daniel Craig) v ní řeší svůj dosud nejnebezpečnější případ. Když je mladý kněz Jud Duplenticy (Josh O'Connor) vyslán, aby pomáhal charismatickému monsignorovi Jeffersonu Wicksovi (Josh Brolin), je jasné, že v kostele není všechno v pořádku.
Mezi Wicksovy skromné, ale oddané ovečky patří zbožná kostelní dáma Martha Delacroix (Glenn Closeová), obezřetný správce Samson Holt (Thomas Haden Church), nervózní právnička Vera Draven, Esq. (Kerry Washingtonová), aspirující politik Cy Draven (Daryl McCormack), místní lékař Nat Sharp (Jeremy Renner), autor bestsellerů Lee Ross (Andrew Scott) a koncertní violoncellistka Simone Vivane (Cailee Spaenyová).
Poté, co obyvateli města otřese náhlá a zdánlivě nemožná vražda duchovního, absence zjevného podezřelého přiměje místní policejní šéfku Geraldine Scottovou (Mila Kunisová) spojit síly s renomovaným detektivem Benoitem Blancem. Ten se pokusí rozluštit záhadu, která popírá veškerou logiku.