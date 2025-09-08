Film

Daniel Craig a mrtvý kněz. První záběry z filmu Na nože: Probuzení mrtvého muže

Kultura Kultura
před 19 minutami
Nový díl úspěšné detektivní ságy Riana Johnsona, režiséra a scenáristy nominovaného na Oscara, slibuje dosud nejnapínavější a nejtemnější případ charismatického detektiva Benoita Blanca v podání Daniela Craiga.
Daniel Craig a Josh O'Connor v detektivním filmu Na nože: Probuzení mrtvého muže.
Daniel Craig a Josh O'Connor v detektivním filmu Na nože: Probuzení mrtvého muže. | Foto: Netflix

Očekávaná krimi Na nože: Probuzení mrtvého muže bude na Netflixu k vidění od 12. prosince 2025. Na teaser trailer hvězdně obsazeného filmu se můžete podívat zde

Na nože: Probuzení mrtvého muže
Na nože: Probuzení mrtvého muže
Na nože: Probuzení mrtvého muže
Na nože: Probuzení mrtvého muže
Na nože: Probuzení mrtvého muže Zobrazit 8 fotografií

O co v temné detektivce půjde? Benoit Blanc (Daniel Craig) v ní řeší svůj dosud nejnebezpečnější případ. Když je mladý kněz Jud Duplenticy (Josh O'Connor) vyslán, aby pomáhal charismatickému monsignorovi Jeffersonu Wicksovi (Josh Brolin), je jasné, že v kostele není všechno v pořádku.

Mezi Wicksovy skromné, ale oddané ovečky patří zbožná kostelní dáma Martha Delacroix (Glenn Closeová), obezřetný správce Samson Holt (Thomas Haden Church), nervózní právnička Vera Draven, Esq. (Kerry Washingtonová), aspirující politik Cy Draven (Daryl McCormack), místní lékař Nat Sharp (Jeremy Renner), autor bestsellerů Lee Ross (Andrew Scott) a koncertní violoncellistka Simone Vivane (Cailee Spaenyová).

Související

Wednesday se vrací na místo činu. Pronásledují ji děsivé předtuchy i hejna ptáků

Wednesday 2, seriál
2:12

Poté, co obyvateli města otřese náhlá a zdánlivě nemožná vražda duchovního, absence zjevného podezřelého přiměje místní policejní šéfku Geraldine Scottovou (Mila Kunisová) spojit síly s renomovaným detektivem Benoitem Blancem. Ten se pokusí rozluštit záhadu, která popírá veškerou logiku.

 
Mohlo by vás zajímat

Zrádci se vrátili na Křivoklát. Druhá řada intrikánské reality show začala zostra

Zrádci se vrátili na Křivoklát. Druhá řada intrikánské reality show začala zostra

Obrazem: Benátky ovládly režisérky, hlavní cenu si odnesla komedie s hvězdou z Varů

Obrazem: Benátky ovládly režisérky, hlavní cenu si odnesla komedie s hvězdou z Varů
61 fotografií

Končí 82. ročník benátského filmového festivalu, porota udělí Zlatého lva

Končí 82. ročník benátského filmového festivalu, porota udělí Zlatého lva
95 fotografií

KVÍZ: Vlny, Sbormistr, Džob a spol. Sledujete nové české filmy?

KVÍZ: Vlny, Sbormistr, Džob a spol. Sledujete nové české filmy?
Infografika
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Daniel Craig Josh Brolin Josh O'Connor Glenn Close Andrew Scott Mila Kunis detektivka Netflix

Právě se děje

Aktualizováno před 1 minutou
Putinův imperialistický plán nekončí u Ukrajiny, varoval kancléř Merz

ŽIVĚ
Putinův imperialistický plán nekončí u Ukrajiny, varoval kancléř Merz

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 5 minutami

Úkol na příští dekádu. Škoda ukazuje elektrické kombi, které už tu mělo být zítra

Úkol na příští dekádu. Škoda ukazuje elektrické kombi, které už tu mělo být zítra
Prohlédnout si 26 fotografií
Designér Petr Nevřela popisuje členění přední masky studie Vision O. Čidla jsou v horní části, nechybí ani žaluzie pro optimalizaci proudění vzduchu.
Materiálová designérka Petra Debnárová předvádí opěrku hlavy vytištěnou na 3D tiskárně.
před 10 minutami
S Ruskem budeme v konfliktu už navždy. Velitel českých speciálů o krocích Moskvy

S Ruskem budeme v konfliktu už navždy. Velitel českých speciálů o krocích Moskvy

"Rusové na konflikt nahlížejí jako na permanentní věc," vysvětluje šéf speciálních jednotek Miroslav Hofírek doktrínu Vladimira Putina.
Aktualizováno před 17 minutami
Česko označilo běloruského diplomata za nežádoucí osobu, musí opustit zemi

Česko označilo běloruského diplomata za nežádoucí osobu, musí opustit zemi

Česká republika označila běloruského diplomata pracujícího pro tajnou službu za personu non grata, tedy nežádoucí osobu.
před 19 minutami
Daniel Craig a mrtvý kněz. První záběry z filmu Na nože: Probuzení mrtvého muže

Daniel Craig a mrtvý kněz. První záběry z filmu Na nože: Probuzení mrtvého muže

Očekávaná krimi bude na Netflixu k vidění od 12. prosince 2025. Podívejte se na fotografie a teaser trailer hvězdně obsazeného filmu.
před 19 minutami

Když se do práce jezdilo parníkem. V Praze vzniklo muzeum na palubě historické lodi

Když se do práce jezdilo parníkem. V Praze vzniklo muzeum na palubě historické lodi
Prohlédnout si 18 fotografií
Vyšehrad díky své historické autentičnosti a charakteristickému parnímu pohonu představuje unikátní klenot mezi plavidly.
Výstava na palubě nabízí expozici věnovanou historii lodní dopravy i pohled do její budoucnosti.
před 20 minutami

Radikální změna stylu. Renault Clio teď nepřehlédnete, pořád má normální motory

Radikální změna stylu. Renault Clio teď nepřehlédnete, pořád má normální motory
Prohlédnout si 26 fotografií
Renault ukázal na mnichovském autosalonu šestou generaci Clia, která prošla výraznou designovou proměnou.
Především přední část je výrazně ostřeji řezaná, což ještě na prvních fotkách umocňuje výbava Esprit Alpine.
Další zprávy