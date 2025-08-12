Wednesday se vrací na místo činu. Pronásledují ji děsivé předtuchy i hejna ptáků

Série je tzv. spin-off původně komiksového, posléze však také televizního, filmového, muzikálového či videoherního fenoménu spjatého s Addamsovou rodinou. Groteskně morbidní příběhy excentrické rodinky, která je více než osm desetiletí nedílnou součástí americké popkultury, vytvořil ve 30. letech karikaturista Charles Addams.
První řada seriálu Wednesday, která získala čtyři ceny Emmy a byla nominována na dva Zlaté glóby, se nezaměřovala na celou rodinu, nýbrž výhradně na titulní (anti)hrdinku. Mrtvolně bledá dospívající dcera Morticie a Gomeze Addamsových dostala jméno podle verše z dětské říkanky Monday's Child, v níž se praví, že "středeční dítě je plné strasti".
Z vyvrhele celebritou
Nová sezona navazuje na otevřený konec první řady, která se stala druhým nejsledovanějším seriálem v historii Netflixu. Copatá středoškolačka v ní pátrala po monstru, jež své oběti vykuchávalo v lesích nedaleko akademie Nevermore, do níž právě nastoupila. Nyní se Wednesday vrací na místo činu, tedy zpátky do školy založené pro "vyvrhele, zrůdy a příšery".
Wednesday, kterou s kamenným výrazem ztvárňuje Jenna Ortega, je však tentokrát v odlišné pozici. V Nevermore už není "vyvrhelem mezi vyvrheli", kterého se všichni báli a nenáviděli ho. Protože zachránila školu před démonem, stala se z ní celebrita, po které spolužáci chtějí autogram a tetelí se blahem v její blízkosti. Emočně odtažitá asociálka přitom nechtěně získanou slávou pohrdá.
I během nového semestru Wednesday přitahuje vrahy jako plamen můry. Za bizarními mordy tentokrát stojí tajemný "aviár", jenž ovládá zabijácké hejno vran. Díky svým vizím, jimiž probleskují fragmenty budoucnosti, nihilistická teenagerka ví, že její vinou bude v ohrožení života i její vlkodlačí kamarádka Enid (hraje ji ve druhé řadě nepatřičně upozaděná Emma Myersová). Wednesday v důsledku okultního vyčerpání, které se projevuje kanoucími černými slzami, však ztrácí potřebné nadpřirozené schopnosti.
Tvůrci hvězdně obsazeného seriálu Alfred Gough a Miles Millar znovu kombinují vražednickou zápletku a komediálně-hororovou fantasy s civilními tématy současných teenagerských seriálů o nástrahách dopívání. Zásadní změnou je, že jsou do příběhu mnohem více vtaženi i další členové dívčiny rodiny, a to paradoxně na úkor samotné Wednesday.
Do Nevermore nově nastupuje její mladší bratr Pugsley, kterého sestřička od dětství láskyplně mučila. Na scénu se vrací i oživlá ruka uťatá v zápěstí, které se říká Věc, a vyšinutý holohlavý strýček Fester. Nesrovnatelně větší prostor než minule dostává především Wednesdayina matka Morticia v sošném podání Catherine Zety-Jonesové.
V důsledku toho jsou jedním z hlavních témat letošní série napjaté vztahy mezi matkami a dcerami. Ty se v případě neústupné Morticie a zaťatě vzpurné Wednesday, které ochranářsky zasahuje do života, vyhrotí doslova na kordy. Klíny mezi ně vráží i dívčina elegantní babička Hester Frumpová, kterou ztělesňuje Joanna Lumleyová. Mezi ní a její dcerou Morticií rovněž zeje hluboká propast odcizení.
Nevermore, nebo Bradavice?
Již u první řady se ozývaly kritické hlasy, že se akademie Nevermore příliš podobá Škole čar a kouzel v Bradavicích z Harryho Pottera. Také členění postav na "vyvrhele" a "normáky" v seriálu Wednesday připomíná rozdělení na kouzelníky a "mudly" ve světě obrýleného čaroděje s jizvou na čele. Letos tato tendence dál posiluje.
Přispívají k tomu především nové postavy, ať již jde o "pyrokinetického" ředitele školy Barryho Dorta ve výstřední kreaci Steva Buscemiho, nebo o neviditelnou okatou stalkerku Agnes, kterou hraje Evie Templetonová. Do této společnosti by dobře zapadla i Lenka Střelenka a mnozí další bradavičtí aktéři.
Tvůrci se nadále mohou spolehnout na suverénní výkon Jenny Ortegy v titulní roli gotické sociopatky posedlé smrtí. Dvaadvacetiletá herečka nemá snadný úkol, neboť oživuje postavu, kterou začátkem 90. let nezapomenutelně ztvárnila ve dvou filmech tehdy jedenáctiletá Christina Ricciová. (Ta v netflixové sérii zosobňuje ďábelskou učitelku botaniky Marilyn Thornhillovou.)
Jenna Ortega, která se téměř nikdy neusměje a zlověstně stoickým hlasem trousí sarkastické bonmoty černější, než je hrdinčina garderoba, své televizní nebo filmové předchůdkyně nenapodobuje. Vytváří vlastní osobitou verzi Wednesday, zároveň se ale nezpronevěřuje jejímu zažitému předobrazu.
Odkazy na Jámu a kyvadlo, Ptáky i Osvícení
Stejně jako v první řadě i tentokrát čtyři epizody režíroval Tim Burton, jenž se na seriálu podílí i jako výkonný producent. Tvůrce měl k Addamsově rodině velmi blízko již v minulosti. Původně byl právě on osloven, aby natočil na začátku 90. let její filmovou verzi, později se měl podílet na animovaném snímku založeném na kresbách Charlese Addamse. Z tohoto projektu také odstoupil, jelikož ho studio plánovalo natáčet s pomocí počítačové animace, nikoli technikou stop motion.
Tim Burton i v seriálu Wednesday uplatňuje svůj smysl pro morbidně pokřivený humor a barvitou, místy až přebujelou imaginaci. Objevuje se v něm většina typických vizuálních prvků jeho tvorby ("gotická" architektura, pruhované kostýmy apod.) i její obvyklá témata, především empatie vůči outsiderům.
První epizoda dokonce obsahuje působivou animovanou sekvenci, v níž vystupují smrťácké loutky s velkýma očima podobné těm, které bylo možné vidět loni na Burtonově pražské výstavě. Režisér ostatně ke spolupráci na minisérii přizval stálé spolupracovníky, včetně kostýmní výtvarnice Colleen Atwoodové a skladatele Dannyho Elfmana.
Kromě nepostradatelných atributů gotických příběhů, jakými jsou hřbitovy plné vran či tajné chodby za knihovnami, je seriál prostoupen řadou odkazů. Hlavně na Edgara Allana Poea, včetně variace Jámy a kyvadla, ale například i na horory Ptáci, Osvícení nebo Mlčení jehňátek.
V důsledku přítomnosti řady nových tváří však tvůrci rozvíjejí až příliš mnoho dějových linek, které prokládají samostatnými a uzavřenými epizodami (například bojovka mezi vyděděnci a kadety). Ku prospěchu věci byly pohřbeny Wednesdayiny romantické pletky. Naopak tím, že už kontrastně neční mezi svými spolužáky, ztratila část své podvratné výjimečnosti. Letošní díly navíc postrádají podobně pamětihodnou scénu, jakou byla v původní řadě její taneční kreace, z níž se stal virální hit.
Netflix v srpnu zveřejnil pouze první čtyři z osmi částí minisérie. Druhá polovina bude mít premiéru 3. září, tedy příznačně znovu ve středu. Nová sezona však i kvůli tomu zatím působí méně soudržně než její předchůdce. Nehledě na to, že byla dočasně pozastavena ve chvíli, kdy se začala pořádně rozjíždět.
Seriál
Wednesday - 2. řada
Tvůrci: Alfred Gough, Miles Millar
Režie: Tim Burton, Paco Cabezas
Netflix, česká premiéra 6. srpna (první čtyři díly)